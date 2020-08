NOVINKA: Levice budú mať vlastné futsalové mužstvo žien

To, čo tu ešte nebolo, sa po minulom týždni zdá ako skutočnosť. Futsal Team Levice sa rozhodol založiť futsalové mužstvo žien a plánuje ho prihlásiť do prvej ligy. Súťaž by sa mala začať v polovici novembra.

26. aug 2020 o 13:29 Ivan Porubský

Ohlásili vznik novej kategórie

Minulý týždeň priniesol Futsal Team Levice zaujímavú správu, ktorou je vznik ženskej kategórie. Levický klub sa tak bude môcť pochváliť aj družstvom zaradeným v súťažiach žien. Túto kategóriu bude mať na starosti Milan Bridiš, ktorý už má skúsenosti so ženským futbalom, keďže v súčasnosti je aj trénerom žiačok FK Slovan Levice. „S myšlienkou prihlásiť Futsal Team Levice do súťaže žien prišiel Robo Čík, vedúci družstiev v klube. Sadli sme si spolu a vo vzájomnom rozhovore sme si ujasnili, čo bude potrebné urobiť, aby vzniklo aj ženské futsalové družstvo,“ hovorí Milan Bridiš.

Nevedia, čo očakávať od prvej sezóny

Dievčatá sa prvýkrát stretli v levickej športovej hale minulý týždeň a postupne sa pustili do tréningového procesu. „Klub sme prihlási do 1. ligy žien. Každý začiatok býva ťažký a myslím si, že to bude platiť aj o úvodnej, nováčikovskej sezóne. Je ťažko predpokladať, ako to bude vyzerať, možno po niekoľkých zápasoch budeme múdrejší,“ hodnotí Bridiš.

Tím by mal byť kvalitne vekovo vyvážený

Každý nový klub sa na začiatku borí hneď s niekoľkými problémami, ale vo Futsal Teame Levice veria, že sa im podarí vyskladať dobré mužstvo. „Najväčším a kľúčovým problémom bolo dať dohromady káder. Po niekoľkých neúspešných pokusoch o spoločné stretnutie sa nakoniec podarilo dať dohromady skupinu 15 dievčat, ktoré deklarovali záujem venovať sa futsalu. Ide o dievčatá, ktoré študujú na stredných a vysokých školách, ale v družstve je aj mamička dvoch detí. Takže vekové rozpätie je od 16 do 35 rokov,“ hovorí o svojom novom mužstve Milan Bridiš.

Súťaž by sa mala začať v polovici novembra

Keďže ešte ani zďaleka nie je istý počet účastníkov novej sezóny, tak sa môže len predpokladať počet jej účastníkov. Termín podania prihlášok majú kluby do konca októbra. „Prvé kolo ženskej futsalovej ligy by sa malo odohrať v polovici novembra. Keďže ešte nie je uzavretý termín prihlášok do súťaže, takže počet účastníkov je podobne ako v iných kolektívnych loptových hrách na Slovensku neurčitý. Vlani hralo súťaž 8 družstiev a predpoklad je rovnaký aj v nastávajúcej sezóne. Koncom októbra by mal byť počet účastníkov jasný,“ dodáva Bridiš.

Potešia sa aj záujmu nových hráčok

Zabezpečiť dostatočný počet futsalistov znie určite ako dosť náročný projekt. Levický klub tak okrem spomínaných pätnástich hráčok by určite ešte rád doplniť svoje rady v novovznikajúcom tíme. „Futsal na Slovensku hrajú dievčatá a ženy staršie ako 15 rokov v jednej kategórii. V praxi to vyzerá tak, že tie, ktoré hrajú veľký futbal, hrajú v zimnej prestávke futsalovú súťaž. Dáva im to možnosť na vhodné vyplnenie zimnej prestávky. Náš káder tvoria dievčatá, ktoré väčšinou hrajú veľký futbal za Čaku a Zlaté Moravce. Aj touto cestou pozývame dievčatá, ktoré by mali záujem venovať sa futsalu, do novovznikajúceho družstva. Tréningy bývajú v športovej hale v Leviciach v pondelok o 15. 00 hod. Tréningový proces zabezpečujú hráči dospelých Viliam Rakica a Richard Bačík. Kontaktovať ich môžete telefonicky: Róbert Čík – 0917 129 184, Milan Bridiš – 0905 902 154 alebo na facebooku Futsal Teamu Levice,“ dodáva na záver Bridiš.

