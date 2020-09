V krátkom triatlone obsadil Levičan Marek Pavuk tretie miesto

Žilinský triatlon a prostredie v okolí vodného diela už tradične hostili M-SR v krátkom (olympijskom) triatlone (1,5 km plávania, 40 km cyklistika a 10 km beh).

3. sep 2020 o 14:37 (MP)

Keďže sú medzinárodné štarty pre COVID stornované, na štarte sa stretla kompletná slovenská triatlonová špička. Na štart sa spolu so slovenskými triatlonistami postavili aj maďarskí, českí a poľskí triatlonisti a ako sa ukázalo práve to zamiešalo karty celkového poradia M-SR. Veľkým favoritom šampionátu bol Richard Varga a svoju pozíciu potvrdzoval už od štartu. Spolu s ním sa vo vode udržali aj dvaja maďarskí triatlonisti. Zo slovenských triatlonistov vyplával ako druhý najlepší a celkovo štvrtý Levičan Marek Pavuk, zverenec Tibora Lacka, v súčasnosti štartujúci za Slovenskú triatlonovú akadémiu, no bohužiaľ s odstupom 35 s, čo znamenalo, že bol postavený do pozície počkať na triatlonistov zozadu, vytvoriť s nimi balík a pokúsiť sa o stiahnutie čela, kde mal Rišo podporu práve od maďarských triatlonistov. Ako sa neskôr ukázalo, táto taktika nevyšla, v Marekovej skupine sa na rozdiel od čelnej skupiny veľmi nespolupracovalo a odstup sa namiesto skracovania natiahol až na priepastných 5 minút. To znamenalo, že o zlato mohol Richard Varga prísť už iba v prípade nečakaných okolností. Pred behom sa tak sformovala trojica, ktorá sa mala pobiť o striebornú a bronzovú medailu z M-SR. Ako prvý z nej vypadol tiež Levičan Matúš Verbovský. Marek celých 10 km bežal spoločne s Ondrejom Kubom, a až v posledných 200 m prišiel o striebro, keď nedokázal odpovedať na záverečné zrýchlenie, ktoré predviedol Kubo. Konečné poradie domáceho šampionátu tak bolo Varga, Kubo, Pavuk. Možnosť odvety dostane Marek 19. septembra v Bratislave, keď sa počas Pressburg triatlonu uskutoční ďalší slovenský šampionát, tentokrát v šprint triatlone (750 m plávania, 20 km cyklistika a 5 km beh).