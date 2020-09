Boľavé zuby ošetria v Leviciach opäť aj večer

Na prízemí polikliniky je do ôsmej večer otvorená zubná ambulancia. Každý deň okrem stredy.

4. sep 2020 o 14:21 (JN)

LEVICE. Od vlaňajšieho augusta boli pacienti z najväčšieho slovenského okresu bez zubnej pohotovosti. V júli 2019 ukončila lekárka, ktorá zubnú pohotovosť organizovala, túto činnosť po pätnástich rokoch.

Pacienti s akútnym stavom tak ostali odkázaní na dve ambulancie zubnej pohotovosti v krajskom meste. V Nitre sa nachádza zubno-lekárska LSPP, ktorá je v areáli nemocnice na Špitálskej ulici, ordinujú v pracovných dňoch od 16. do 19. hodiny a počas víkendov a sviatkov od 8. do 13. hodiny.

Ďalšia ambulancia je na Koceľovej ulici. Počas pracovného týždňa tam akútne prípady ošetria od 16. do 20. hodiny a cez víkendy od 8. do 16. hodiny.

Dvaja lekári z tejto druhej nitrianskej ambulancie začali od stredy 2. septembra ordinovať v Leviciach. Zubní lekári Michal Gažo a Monika Mesárošová si otvorili ambulanciu na prízemí levickej polikliniky, kde bola do vlaňajšieho júla zubná pohotovosť.

Ako informovali, prijímajú nových pacientov do dennej ambulancie, ordinovať ale budú aj počas víkendov. Každý deň, s výnimkou stredy, od 10. do 15. hodiny a od 16. do 20. hodiny. Keďže zmluvy s poisťovňami zatiaľ nemajú, úkony vykonávajú na priame platby.

„Nitriansky samosprávny kraj vydal povolenie pre právnickú osobu, ktorá bude poskytovať zubno-lekársku zdravotnú starostlivosť až do večerných hodín v priestoroch, kde bola v minulosti umiestnená zubno-lekárska pohotovosť,“ informoval Ľubomír Ševčík, lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja, s tým, že táto zubná ambulancia bude pracovať na priame platby, nie je v zmluvnom vzťahu so zdravotnými poisťovňami.