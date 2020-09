OKRESNÝ FUTBAL: Líder ObM strelil tucet gólov. Nováčik II. triedy si pripísal 5 remízu

Prinášame vám kompletný výsledkový servis z ObM a II. triedy ObFZ Levice. Všetky výsledky nájdete aj v najnovšom vydaní MY Týždeň na Pohroní.

6. sep 2020 o 20:10 Ivan Porubský, MATÚŠ BARANEC

Článok pokračuje pod video reklamou

ObM Levice – 5. kolo

Tekovské Lužany - Žemberovce 3:2 (3:1).

V úvodných desiatich minútach boli domáci akoby zaskočení priebehom hry na ihrisku, čo súper využil na strelenie prvého gólu. Následne v 25. minúte po veľmi peknej kombinačnej akcií domáci vyrovnali a dvomi gólmi v 29. a 44. minúte kontrolovali hru v prvom polčase. V druhom polčase sa snažili domáci strážiť výsledok. U hostí postupne narastala nervozita, až v 88. minúte dostal po druhej žltej karte červenú hosťujúci Kľačko. Následne v 90. minúte sa situácia opäť vyhrotila, keď hosťujúci Slúka inzultoval dvoch domácich hráčov, začo uvidel hneď červenú kartu. Zápas sa nakoniec dohral a domáci vyhrali 3:2.

Góly: 25. Š. Styecz, 29. a 44. Kósa - 11. Molnár, 59. Klačko. R Kováč, 200 divákov.TJ: Merva - Toth, Birdáč (81. Akosi), Rostás (90. Gócs), Židó, Harhovský, Báró, Suchý, Truban (64. R. Styecz), Š. Styecz (85. Szeverényi), Kósa. OFK: Kučerka - J. Molnár, Škorec, L. Vanya, Čík, Klačko, Hajdamár (57. P. Molnár), Mazúch, Varga (65. Slúka), Magda (57. Bajnovič), Rádik.

Hronské Kosihy - Kalná nad Hronom B 1:1 (0:1).

Stretli sa dve vyrovnané mužstvá. Kosihy chceli už silou-mocou vyhrať, lebo doma túto sezónu ešte nebodovali, ale prvý polčas tomu veľmi nenasvedčoval. Hostia boli trochu viac na lopte a z penalty sa ujali vedenia. V druhom polčase domáci podriadili všetko víťazstvu, mali viacero šancí, z ktorých sa podarilo premeniť len jednu. Nakoniec sa zápas skončil spravodlivou remízou.

Góly: 80. Varga - 21. Molnár (11 m). R Dvornák, 95 divákov. TJ: Bielik - M. Rafael, A. Šebo (73. Mráz), Mikula, D. Varga, M. Šebo, P. Varga, Seneši, Kupča (62. D. Rafael), P. Rafael, Kováč. KFC: Gabrhel - Čontoš, Hajtó, Cigáň, Paštrnák, Rapavý, Kašo, Švec (64. A. Šipoš), Boháč (62. R. Šipoš), Molnár (80. Máčaj), Mikuláš

Hronské Kľačany - Pohronský Ruskov 6:0 (2:0).

V Kľačanoch sa hral futbal dobrej úrovne, hetrikom sa blysol znova Roman Chmelo. Domáci mali počas celého zápasu hernú prevahu a svojho súpera nepustili do vážnejšej šance. Aj napriek prehre hostia podali sympatický výkon. Poďakovanie patrí aj hlavnému rozhodcovi.

Góly: 66., 67. a 59. Chmelo, 10. Bielik, 37. Adam, 87. Begáni. R Ťuťurís, 117 divákov. SC: Mészáros (68. Kóša) - Laczko, Kollár (77. Brezina), Bôžik, Chmelo, Konvický (72. Medovič), Begáni, Adam, Vinkler, Bielik (88. Kulčár), Senci. TJ: Kiss - Karkó, Paluška, Farkas, Balog, Toráč, Štugel, Csicsó, Babec, Vyskok, Pálinkáš.

Nový Tekov - Jur nad Hronom 3:1 (1:0).

Domáci nastúpili s cieľom potvrdiť získané tri body v Starom Tekove a od začiatku mali častejšie loptu na svojich kopačkách. Avšak v prvom polčase sa domácim nedarilo vytvoriť si čisté gólové príležitosti. V 39. minúte sa dostal k lopte Matej Havran a aj so šťastím prekonal brankára hostí. V druhom polčase sa obraz hry nezmenil a domáci sa snažili o strelenie druhého gólu. V 62. minúte nepremenil pokutový kop Dvorákovič a o päť minút mohli zato domáci pykať, pretože center z pravej strany zachránil na bránkovej čiare Belluš. V 70. minúte domáci po skrumáži v päťke zvýšili svoje vedenie na 2:0, keď loptu do siete pretlačil Róbert Almáši. Najkrajšia akcia zápasu prišla v 80. minúte, keď loptu v strede ihriska podržal Taňaši, prihral Tomášovi Chlpíkovi, ktorého presný center umiestnil hlavou do šibenice hostí Andrej Jančo. V nadstavenom čase po dlhej lopte za obranu domácich, upravil výsledok na konečných 3:1 Zoltán Nagy. Zápas veľmi dobre rozhodovala aj rozhodcovská trojica.

Góly: 39. Havran, 70. Almáši, 80. Jančo - 90. Nagy. R Mizerák, 100 divákov. TJ: Belluš - Torok (46. Pleva), Drienovský, Jančo, Tóth (18. Tököly), Almáši, T. Chlpík, Trpíška (46. Dvorákovič), Ištván (64. Kollár), Havran, Palic. FK: Rapko - Hudec (79. Kuruc), Pastier, Lietava (83. Krcho), Forgáč (79. Szülényi), Bodnárik, Pastorok, Ilko, Nagy, Kudela (83. Ryboš), Urbanček.

Hontianska Trsťany – Čajkov 0:7 (0:4).

Domáci do zápasu nastúpili ôsmi a už od úvodu bolo jasné, že o víťazovi zápasu je rozhodnuté. Stretnutie sa odohralo len do 54. minúty, kedy sa zranil domáci hráč, a tak rozhodca ukončil zápas za stavu 0:7.

Góly: 4. Červenák, 17. a 47. Kúdela, 40. Tužinský, 42. a 51. Rakica, 49. Ďuriš. R Barcík, 30 divákov. TJ: Antus – Piatrik, Mažgút, Šarközi, Lakatoš, Suba, Čerba, Štefanča, Galči, Balák. ŠK: D. Tuhý – T. Tuhý (50. Babinec), Martinka, Lacko, Ďuriš, Nichta, Mališ, Rakica, Kúdela (50. Ivanič), Červenák, Tužisnký.

Nová Dedina - Veľké Turovce 12:0 (3:0).