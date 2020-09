IV. LIGA JV: Levice sa usadili na čele ligy. Kozárovce a Šahy doma s remízami (výsledky, komentáre, zostavy a tabuľka)

Prinášame vám kompletný servis zo zápasov 4. ligy juhovýchod, ktoré sa hrali počas uplynulého víkendu.

7. sep 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Článok pokračuje pod video reklamou

IV. liga juhovýchod – 5. kolo

Šahy - Veľký Meder 3:3 (2:2).

V Šahách sa hralo mimoriadne bojovné stretnutie. Obe mužstvá ukázali svoju kvalitu, ale domáci Šahania bolí tí, ktorí mali viac šancí. Vedenia sa domáci ujali po góle Trana v 14. minúte. Hostia však ešte pred polčasom stihli otočiť na 1:2. V 47. minúte však vynaložené úsilie domácich prinieslo vyrovnanie. Po zmene strán to však boli opäť hostia, ktorí išli do vedenia. Domáci sa snažili o vyrovnanie, čo sa im napokon podarilo v 86. minúte, keď po centri Križana skóroval Misko. Deľba bodov bola v zápase zaslúžená.

Góly: 14. Tran, 45. Križan, 86. Misko - 15. Simon, 40. Szabó, 49. Magyar. R Volf, 250 divákov. ŠAHY: Belák - Misko, S. Urblík, Studva, Bolyo (55. Baráti), Križan, Kapa, Tran (57. Jaďuď), Kováč, Tóth, Wurczell. V. MEDER: M. Slíž - Rigó, D. Slíž (63. Bartalos), M. Szabó (46. R. Szabó), Magyarics, Kovács (46. Szelle), Cseh, Valent, Kákics, Simon (46. Magyar), Nagy.

Kozárovce – Tovarníky 0:0.

Súvisiaci článok OKRESNÝ FUTBAL: Líder ObM strelil tucet gólov. Nováčik II. triedy si pripísal 5 remízu Čítajte

V Kozárovciach sa stretli dve mužstvá, ktoré chceli hrať futbal. Do 10. minúty mali domáci dve veľké šance, ktoré však nepremenili. Súper sa následne dostal do hry, ale naďalej sa hral väčšinou medzišestnástkový futbal a to bez šancí. V druhom dejstve sa Továrniky zamerali na defenzívu a domáci sa cez ich obranu nevedeli dostať. Pre divákov sa hlavne v druhom polčase nehral pekný futbal. Nakoniec sa v Kozárovciach zrodila zaslúžená remíza 0:0.

R Bányi, 300 divákov. KOZÁROVCE: Doležaj - Kotora, Borčin, Kovács, Chudý (73. Krkoš), Páchnik, Bíňovský, Chorvát (67. Demian), Víglaský, Štefanka, Drienovský. TOVÁRNIKY: Mikuláš - Kapusta, Korman, Michalík, Schwarz, Kyčerka, Vaňo (77. Fiala), A. Candrák, Královič (89. Valigura), V. Candrák, Helbich (65. Pavlovič).

Levice – Kovarce 4:1 (2:1).