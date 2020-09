Slama vo vode? Namiesto chémie idú prírodnou cestou

Levickí rybári sa v boji so sinicami inšpirovali za hranicami.

6. sep 2020 o 21:35 Jana Némethová

REGIÓN. Najskôr vodná nádrž v Bátovciach, následne vo Veľkom Ďure.

V závere augusta rozmiestnili členovia levickej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu do vody niekoľko balíkov jačmennej slamy. Redukovať tak chcú množiace sa sinice.

Prírodnú cestu regulácie vodných baktérií už využívajú v Čechách. Technika použitia jačmeňa na kontrolu rias bola vyvinutá v roku 1990 v Anglicku, kde je využívaná na mnohých plochách, vrátane veľkých nádrží a kanálov. Inšpirovali sa aj Levičania.

Z vody trčí slama

„Dnes, 25. augusta, sme dávali jačmennú slamu do prítoku vodnej nádrže Bátovce. Prosíme rybárov, aby tieto baly nevyťahovali z vody,“ vyzvala mestská organizácia svojich členov na stránke.

Po potoku Jablonka pri bátovskej nádrži nasledoval o dva dni neskôr revír vo Veľkom Ďure. Aj tu z vody nádrže „trčí“ jačmenná slama.

Podľa Attilu Hamrana, tajomníka Mestskej organizácie SRZ Levice ide o pilotný projekt. „Začal som na ňom pracovať, chcem skúsiť, či sa voda zlepší,“ povedal a pridal, že informácie hľadal na internete, ale spolupracuje aj s Marošom Štefákom z Novej Vsi nad Žitavou, ktorý sa tejto téme venuje a ktorý im bude merať parametre vody.

Nenápadní škodcovia

Sinice sú nočnou morou rybárov. Nebezpečné sú nielen pre ryby, ale aj ľudí, ktorí využívajú prírodné vodné plochy na plávanie. Podľa hygienikov sinice obsahujú látky, ktoré môžu vyvolávať alergické reakcie. „U kúpajúceho sa, podľa toho, ako je citlivý a ako dlho sa vo vode zdržuje, môžu objaviť kožné vyrážky, začervenanie oči a zápaly očných spojiviek, nádcha, dýchacie problémy,“ opisujú následky.

Sinice zhoršujú kvalitu vody a spôsobujú škody rybárom. Pri vyšších teplotách sa nekontrolovanie množia a „vysávajú“ z vody kyslík potrebný pre život pod hladinou. V najhorších prípadoch dochádza k úhynom rýb.

O mesiac

„Začíname teraz na jeseň, keďže aj tento rok v lete sa objavili sinice na týchto vodných nádržiach,“ povedal tajomník s tým, že prvé výsledky by sa mali dostaviť po mesiaci, teda koncom septembra. Slama sa vo vode rozkladá, hnije. Vďaka prírodným chemickým procesom dochádza ku kontrole rias vo vode.

A ako sa Attila Hamran dostal k tejto metóde? „Nemám poznatky, či to na Slovensku ešte niekde robia. Volal som do Čiech, tam to poznajú a robia to tiež na rybníkoch. V Čechách je to už samozrejmosťou. A majú výborné výsledky.“

Slamu využívali v minulosti v jazierkach

Riasy sa vytvárajú aj vo vode studenej 8 až 10 stupňov Celzia. Problematické sú sinice - cyanobaktérie.

„Jačmenná slama zastavuje rast nežiaducich siníc počas celého roka nielen v lete, keď je to pozorovateľne ľudským okom,“ tvrdí.

V týchto dňoch je už po žatve, a tak je slama z jačmeňa k dispozícii. Je lacná a menej škodlivá pre faunu a flóru v porovnaní s chemikáliami, ktoré sa zvyčajne na ničenie siníc používajú.

Podľa rybára sa tento prírodný materiál používal v Európe na udržiavanie kvality vody v záhradných jazierkach. Jačmenná slama v porovnaní s chemickým spôsobom odstraňovania rias neškodí vodným živočíchom ani rastlinám. Pozitívom je aj zvýšený výskyt bezstavovcov, ktoré sú zdrojom potravy pre ryby.

Keď sa rybárom metóda osvedčí, s umiestňovaním slamených balov do vody budú pokračovať aj budúci rok v apríli.