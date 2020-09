Hľadajú vandala, ktorý zničil autá pred kostolom

Rozbité sklá, poškriabaný lak. Vodiči si našli ráno zdemolované a vykradnuté autá.

9. sep 2020 o 10:22 Jana Némethová

LEVICE. Parkovisko pred novým kostolom na sídlisku Rybníky. Noc z piatka na sobotu 5. septembra. Ktosi tu poškodil Peugeot a Opel, obe s levickým evidenčným číslom.

Jeden z majiteľov prisľúbil odmenu dvesto eur za informácie, ktoré by pomohli odhaliť páchateľa. Prípad vyšetruje polícia.

Víkendová noc

„Zajtra to môže byť vaše auto,“ napísal Levičan na sociálnej sieti a pridal, že na parkovisku pred kostolom boli rozbité a vykradnuté autá. „Auto mojej dcéry si to odnieslo najviac. Ponúkam 200 eur za informácie o páchateľovi. Ak si to videl a si v tom nevinne, ozvi sa, budeme to riešiť bez polície,“ uviedol.

Rozbité a vykradnuté

K udalosti malo dôjsť v čase od soboty 4. septembra od 22.50 hodiny do nedele rána. Parkovisko pred kostolom na Pereckej ulici zvyknú využívať aj vodiči, ktorí sa vo večerných hodinách vrátia domov a pred svojím činžiakom na najväčšom levickom sídlisku nenájdu voľné parkovacie miesto.

V nedeľu ráno si tu dvaja z nich našli zdemolované a vykradnuté autá.

Peugeot 307 mal rozbité čelné sklo, tiež spolujazdcovo okno a malé okno na vodičových dverách. Vandal poškriabal aj kapotu. Škoda bola odhadnutá na 1300 eur.

Ani Opel Corsa nedopadol lepšie. Po rozbití vodičovho okna vnikol zlodej do vozidla, z ktorého vzal autorádio, školské pomôcky a kolieskové korčule. Všetko v hodnote cca dvesto eur, plus ďalších päťsto bude stáť oprava auta.

Prípadom sa zaoberá polícia. „Vedieme trestné stíhanie za trestné činy poškodzovanie cudzej veci a krádež vlámaním,“ informovala k prípadu Renáta Čuháková, krajská policajná hovorkyňa.

