HISTÓRIA FUTBALU V OKRESE: V minulosti hrávalo súťaže dospelých až 71 mužstiev. Pripravuje sa knižka o okresnom futbale

Kristián Václav sa po knižke o histórii futbalu v obci Beša pustil do nového projetku. Je ním zmapovanie histórie futbalu v okrese Levice od roku 1960. Zameral sa na súťaže dospelých. Autora tejto zaujímavej publikácie sme počas jej prípravy vyspovedali.

11. sep 2020 o 11:01 Ivan Porubský

Podujali ste sa na napísanie histórie futbalu v okrese Levice. Čo vás viedlo k tejto myšlienke?

- Na jednej strane to bola snaha pomôcť všetkým, ktorí budú zháňať nejaké informácie z histórie ich futbalového klubu, čím som si prešiel aj ja, na druhej strane to bola zvedavosť. Bol som zvedavý podľa čoho sa v historicky prvej sezóne „veľkého“ okresu Levice - 1960/61 - prideľovali do jednotlivých výkonnostných úrovní levických okresných futbalových súťaží jednotlivé mužstvá z pôvodných okresov Levice, Želiezovce, Šahy, Šurany, Vráble a Zlaté Moravce, ktoré sa stali súčasťou novo vytvoreného „veľkého“ levického okresu. Bol som zvedavý, ktoré mužstvo získalo od sezóny 1960/61 najviac titulov „majstra okresu“, ktoré mužstvo dosiahlo najviac „majstrovských“ sezón v rôznych okresných súťažiach, ktoré mužstvo riadne odohralo všetkých 60 sezón v levických okresných súťažiach, ktoré mužstvo vyhralo alebo prehralo všetky svoje zápasy v sezóne, ako sa vyvíjal počet prihlásených mužstiev, v ktorej sezóne ich súťažilo najviac a takto by som mohol pokračovať ďalej. Keďže som zároveň pracoval aj na knižke o histórii futbalu v Beši, kde sme nemali v rámci niektorých sezón takmer žiadne informácie, potreboval som poznať štruktúru súťaží ako aj zloženie a umiestnenie ostatných mužstiev v levických okresných súťažiach v sezónach, ktoré nám o Beši chýbali. Z tejto ucelenej skladačky sa potom dali vydedukovať mnohé informácie ako napríklad s ktorými mužstvami mohla hrať Beša a podobne.

Vývoj počtu súťažiacich mužstiev v levických okresných súťažiach.

Na čo všetko sa môžu tešiť čitatelia v tejto vašej publikácii?

- Knižka mapuje 60 rokov levických okresných futbalových súťaží kategórie dospelých od sezóny 1960/61 až po predčasne ukončenú sezónu 2019/20. Čitatelia v nej nájdu takmer všetky konečné tabuľky jednotlivých výkonnostných súťažných úrovní v jednotlivých sezónach. Veľmi zaujímavou časťou knižky bude databáza 122 futbalových klubov vrátane ich rezervných tímov, ktoré pôsobili aspoň jednu sezónu v levických okresných súťažiach. V rámci nej bude možné nájsť údaje ako napríklad rok vzniku klubu, klubové farby, vývoj názvov klubov, ich odohraté a majstrovské sezóny v levických okresných súťažiach. Súčasťou knižky bude aj fotodokumentácia víťazných futbalových mužstiev, informácie o vývoji pomenovaní futbalových klubov ako aj rôzne zaujímavosti a pikošky z ihrísk a zo zákulisia levických okresných futbalových súťaží.

Kedy by mal byť tento projekt hotový a kde ho fanúšikovia nájdu?

- Knižku by som chcel dokončiť do konca tohto roka, bude to však závisieť od rozsahu získaných podkladov. Keďže mám rád voľne prístupné elektronické knižky, rozhodol som sa, že aj táto knižka bude bezplatne stiahnuteľná z internetu v elektronickej podobe. Ak sa nájdu sponzori a financie na vydanie jej papierovej podoby, bude vydaná aj papierovo a budú si ju môcť kúpiť všetci priaznivci levického okresného futbalu, ktorí uprednostňujú túto hmatateľnú klasiku.

Ako sa vám darilo zbierať materiál, keďže to asi nie je nič ľahké?

- Keďže sa takmer vôbec nezachoval archív historických údajov levických okresných futbalových súťaží a množstvo informácií použitých v knižke sa nikdy takto ucelene nezhromažďovalo, bolo to, respektíve stále to je dosť náročné. Spočiatku som prešiel všetky archívne čísla regionálnych novín zameraných na okres Levice, kde som našiel množstvo informácií, hoci nie všetky boli správne. Neskôr som začal spolupracovať s dvoma pravdepodobne najväčšími zberateľmi futbalových tabuliek na Slovenku, s ktorými sme si vzájomne porovnali a doplnili chýbajúce tabuľky. Taktiež som oslovil o pomoc pri poskytnutí údajov ObFZ Levice, všetky obce a mestá v levickom okrese, ktoré mali za posledných 60 rokov aktívne futbalové mužstvo, zástupcov niektorých futbalových klubov a v neposlednom rade osoby, ktoré dlhé roky pôsobili v oblasti levických okresných futbalových súťaží prípadne majú dlhoročné archívne údaje z levického okresného futbalu.

S ktorým obdobím máte najväčšie problémy a boli by ste radi, aby vám s tým pamätníci pomohli?

- Chýbajú mi konečné tabuľky z najnižších súťaží predovšetkým zo začiatku 60. rokov (1961/62 až 1963/64) a z 2. polovice 70. rokov (1976/77 až 1979/80). Tu som dosť skeptický a ak sa nestane nejaký zázrak, tieto informácie sa už pravdepodobne nezachovali. Veľmi rád by som však uvítal tipy na rôzne zaujímavosti, udalosti a pikošky z futbalových zápasov, ihrísk a spoza „zeleného stola“, ktoré sa za posledných 60 rokov prihodili takmer v každej futbalovej obci. Či už negatívne alebo pozitívne.

S akou odozvou ste sa zatiaľ stretli od jednotlivých klubov? Kto vám najviac pomohol?

- Niektoré kluby zareagovali ihneď, niektoré mi pomoc prisľúbili. Verím, že mnohé z nich vrátane obcí, kde sa už futbal nehrá sa ešte pridajú. Veľmi cenné informácie som získal napríklad od bývalého dlhoročného predsedu ObFZ Levice pána Pavla Hlavatého, prípadne od pána Viktora Kiša z Rybníka, ktorý má spracovaný asi bezkonkurenčný futbalový archív v rámci všetkých mužstiev levického okresu.

Na aké najzaujímavejšie fakty sa môžu tešiť čitatelia vo vašej knižke? Spomeňte aspoň zopár príhod.

- Okrem množstva štatistických údajov môžu napríklad čitatelia zistiť prečo je futbalový klub v Pukanci nazvaný Tatran, v Pohronskom Ruskove a Santovke Slavoj a napríklad v Tlmačoch Spartak. Zistia, že futbal sa hral aj v takých malých obciach ako Iňa a Kubáňovo, prípadne v častiach súčasných obcí a miest ako Svodov, Mikula (Želiezovce), Dobogov (Mýtne Ludany), Gondovo (Nová Dedina), Hulvinky (Tekovské Lužany), Preseľany nad Ipľom, Tešmak (Šahy) a v iných. Spoznajú aké bolo pozadie asi najradikálnejšej štruktúry levických okresných futbalových súťaží platnej od sezóny 1983/84 po sezónu 1986/87 v rámci ktorej bola pôvodná najvyššia okresná súťaž rozdelená na 2 rovnocenné skupiny (Severozápad a Juhovýchod), hralo sa barážové stretnutie o majstra okresu medzi jej víťazmi a 2. najvyššiu a zároveň najnižšiu okresnú súťaž tvorili 4 rovnocenné skupiny zriadené podľa geografického princípu (Sever, Západ, Juh, Východ). Tých zaujímavostí tu bude samozrejme viac.

Keďže je knižka iba v štádiu prípravy množstvo zaujímavých príhod z levických okresných súťaží ešte len pribudne. Za všetky doterajšie jedna príhoda. Ak by ste niekomu povedali, že sa majstrovský futbalový zápas nemohol odohrať pretože domáce mužstvo nezabezpečilo na zápas futbalové lopty asi by si myslel, že sa to prihodilo niekedy v 40. alebo v 50. rokoch 20. storočia. Tento prípad sa stal aj v levických okresných súťažiach, avšak bolo to vo vlaňajšej sezóne 2019/20. V rámci nej sa mal odohrať majstrovský zápas 2. najvyššej okresnej súťaže medzi Šarovcami a Mýtnymi Ludanami na ihrisku v Ipeľskom Sokolci, pretože Šarovce mali udelený trest a nemohli hrať doma. Šarovce ako „domáce“ mužstvo a ako organizátor zápasu mali podľa pravidiel zabezpečiť na zápas aj futbalové lopty. Keďže na lopty zabudli a nemali možnosť požičať si ich ani od Ipeľskosokolčanov, zápas sa skončil kurióznou a zahanbujúcou kontumáciou a víťazstvom Mýtnych Ludán.

Prednedávnom ste dokončili knižku o histórii futbalu v obci Beša. Aká bola odozva na túto knižku?

- Knižka bude oficiálne dokončená až tento mesiac, v septembri. Trochu sa nám predĺžil pôvodne odhadovaný termín jej dokončenia z dôvodu získavania ešte nejakých podkladov a zároveň som všetky relevantné informácie chcel zosúladiť s pripravovanou knižkou o levických okresných súťažiach. Pripravovanú knižku o Beši videlo množstvo bývalých hráčov a funkcionárov bešianskeho futbalového klubu a myslím, že väčšine z nich sa páčila a oživili si pri nej príjemné spomienky. Najviac to bolo vidno u tých najstarších bývalých hráčov a funkcionárov, ktorí sa pri nej vrátili do svojej mladosti o mnoho desiatok rokov späť.

Po dokončení aktuálnej publikácie by ste chceli pokračovať v písaní?

- Mám rád veci zamerané na regióny. Ak bude mať táto knižka o levických okresných futbalových súťažiach pozitívnu odozvu, chcel by som urobiť niečo podobné aj pre okres Nové Zámky. Pochádzam z obce ležiacej na hranici okresov Levice a Nové Zámky a ešte ako aktívny hráč som hrával množstvo prípravných zápasov a na turnajoch aj s okolitými mužstvami novozámockého okresu, takže je to pre mňa veľmi zaujímavá téma. A pretože pochádzam zo „železničiarskej“ rodiny a aj sám pracujem na železnici, chcel by som urobiť knižku aj o „živote“ železničnej trate medzi Levicami a Úľanmi nad Žitavou, ktorá bola postavená v rokoch 1912 až 1914.

Ako vás môžu kontaktovať prípadní záujemcovia, ktorí by vám chceli pomôcť s fotkami, alebo s iným materiálom?

- Budem úprimne rád, ak mi bývalí hráči, funkcionári, rozhodcovia alebo fanúšikovia klubov pošlú námety na rôzne zaujímavosti, udalosti a pikošky z futbalových zápasov, ihrísk a „spoza zeleného stola“, ktoré sa prihodili od roku 1960. Zástupcov jednotlivých klubov prípadne obcí by som chcel poprosiť o zaslanie údajov (rok vzniku klubu, klubové farby, historické názvy klubu) za ich futbalový klub ako aj o zaslanie fotografií víťazných futbalových mužstiev.

Ak náhodou máte vo svojich archívoch konečné tabuľky z nasledovných ročníkov a levických súťažných tried, prosím taktiež o ich zaslanie: 1961/62 (III. B trieda, IV. A, IV. B), 1962/63 (IV. B), 1963/64 (IV. A, IV. B), 1965/66 (IV. Západ), 1969/70 (IV. Východ), 1976/77 (IV. Sever), 1977/78 (IV. Sever), 1978/79 (IV. Juh), 1979/80 (IV. Juh, IV. Sever), 1984/85 (III. Západ), 1985/86 (III. Sever) a 1989/90 (III. Juhovýchod). Čím viac týchto informácií sa podarí zhromaždiť, tým bude knižka kvalitnejšia a zaujímavejšia. Tieto informácie mi môžete posielať na e-mailovú adresu: kristian.vaclav@gmail.com