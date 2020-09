OKRESNÝ FUTBAL: Nová Dedina s náskokom vedie ObM. V II. triede bok po boku Keť a Ludany

Prinášame vám kompletný výsledkový servis z ObM a II. triedy ObFZ Levice. Všetky výsledky nájdete aj v najnovšom vydaní MY Týždeň na Pohroní.

13. sep 2020 o 19:08 Ivan Porubský, MATÚŠ BARANEC

ObM – 6. kolo

Pohronský Ruskov - Nový Tekov 4:0 (1:0).

Domáci futbalisti začali od úvodu zápasu nátlakovým futbalom. Oproti minulým týždňom hrali bojovnejšie, čo sa ukázalo aj tým, že vedeli Nový Tekov zatlačiť pred jeho bránu. Aj hostia chceli hrať svoju hru, mali niekoľko šancí, ale premeniť nedokázali ani jednu. Naopak domáci dokázali raz v prvom polčase skórovať. V úvode druhého polčasu sa domácim podarilo streliť druhý gól, ktorý Ruskovčanov ukľudnil. Od tohto momentu domáci diktovali tempo hry. Aj keď sa Tekov snažil, tlačil sa pred bránu domácich, ale Ruskov umnou taktikou a kombinačnými akciami dokázali ešte dvakrát skórovať, a tak jednoznačne zvíťazili 4:0.

Góly: 34. Balog, 49. Paluška, 60. Pálinkáš, 78. Forró, 100 divákov

OFC: Gažo - Karkó, Paluška, Farkas (70. Forró), Balog, Juhász, Toráč (87. Krecsmer), Csicsó (87. Maczák), Babec, Pálinkáš, Farkaš

TJ: Belluš - Jančo, J. Chlpík (46. Tököly), Pleva, Almáši, Lojek, T. Chlpík, Trpíška (55. Taňaši), Ištván, Dvorákovič (80. Torok), Palic

Veľké Turovce - Hontianske Trsťany 4:0 (2:0).

V zápase dvoch posledných tímov šiestej ligy vyšiel úvod lepšie domácim. Rýchlo sa ujali dvojgólového vedenia po dvoch zaváhaniach hosťujúcej obrany. Aj v ďalšom priebehu mali domáci územnú prevahu, ale k vyloženým šanciam sa nedostali. V druhom polčase ožili hostia, kopali veľa štandardných situácii avšak v ich koncovke boli nepresní. V záverečnej desaťminútovke potom domáci z dvoch protiútokov dovŕšili štvorgólové víťazstvo.

Góly: 4. Balog, 10. a 78. Topán, 85. Nagy, 93 divákov

TJ: Konc (81. Farkas) - Bartal, Urblík, Püspöky (88. Szendrei), Péter, Varga (25. Váradi), Benes (46. Miško), Nagy, Jaďuď, Balog (68. Balogh), Topán

Družst.: Antus - Piatrik (87. Galči), Šarközi, Lakatoš, Herák, Annuš, Gregáň, Suba (46. Meňuš), Farion, Čerba, Löffler (59. Petrek)

Žemberovce - Veľký Ďur 2:0 (1:0).

Za veľkého tepla začali domáci lepšie, keď svoj úvodný tlak pretavili do vedúceho gólu po krídelnej akcii, keď centrovanú loptu zakončil Magda. Následne domáci v iniciatíve trošku poľavili, čoho výsledkom bola územná prevaha hostí, avšak iba medzi šestnástkami, kde do čistej príležitosti sa nedostali. V druhom polčase bola hra vyrovnaná, avšak domáci mali stále viac z hry. Do 88. minúty nepremenili dve až tri čisté gólové šance, avšak v 89. minúte sa im podarilo zavŕšiť výsledok zápasu na 2:0 gólom Štefana Vargu. Domáci chvália výkon rozhodcovskej dvojice.

Góly: 9. Magda, 89. Varga, 137 divákov

Družst.: Kučerka - J. Molnár, Škorec, L. Vanya (54. Varga), Čík, Hajdamár, Mazúch, Magda (83. Tóth), Rádik, Bajnovič (70. Šikeť), Petráš

OFK: Oboňa - Mudroň, Gregor, Tóth, Osvald (64. Patrik), Srna, Nádašdy (36. Süč), Gatial, Mikula (15. Malý), Tušan, Hamar.

Kalná nad Hronom B - Hontianska Vrbica 0:1 (0:1).

Klasické okrese derby a boj o popredné umiestnenie. Prvých dvadsať minút boli aktívnejší domáci hráči, Vrbičania umne vykrývali priestor pred svojou bránkou a