V Leviciach objavili užovku hladkú

Ponáša sa na jedovatú vretenicu. Mláďa užovky našli v areáli Levických rybníkov.

16. sep 2020 o 14:10 Štefan Čambal

LEVICE. Je našou najmenšou užovkou a zároveň si ju ľudia často zamieňajú s jediným jedovatým hadom u nás - s vretenicou, ktorá sa ale v Levickom okrese nikdy nepotvrdila.

Ide o tajomný druh hada, ktorý sa v minulosti vyskytoval veľmi vzácne aj v Leviciach. Mláďa tu objavili pred pár dňami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Užovka či jedovatá vretenica?

Užovka hladká (Coronella austriaca) je malým, do 70-centimetrovej (výnimočne až 100 cm) dĺžky dorastajúcim druhom hada. Vyskytuje sa od predovšetkým mierne teplých nížin až po xerotermné plochy lesostepného charakteru do výšky 1500 metrov nad morom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Lesná škola v Leviciach: Pre nedodržanie termínu pokuta 60-tisíc Čítajte

Je to druh so štíhlou hlavou, za ktorou sa nachádza tmavá škvrna. Ľudia si ju často zamieňajú s vretenicou severnou, ktorá je jediným jedovatým hadom u nás. Na rozdiel od vretenice nemá na chrbte súvislú kľukatú čiaru, ale len jednu či dve rady škvŕn alebo dve tenké rovnobežné linky

Na červenom zozname

Výskyt užovky hladkej, ktorú radíme k druhu európskeho významu s ohrozenosťou podľa červeného zoznamu ako ohrozený. V prípade Levíc užovku hladkú v minulosti zaznamenali napríklad na mestskom cintoríne alebo v areáli Levického hradu, na okraji Studenej doliny, na Vápniku či železničnej stanici.

Počas opakovanej návštevy týchto lokalít pri príprave knižky Obojživelníky a plazy mesta Levice, a to aj v rozličných hodinách, sme nemali možnosť tieto užovky ani len zazrieť.

Neznamená to ale, že sa v Leviciach už nevyskytuje. Jednoducho, užovka hladká „je všade a nikde“.

Problémom sú jej veľmi špecifické nároky, nízka populačná hustota, nenápadný spôsob života a aj fakt, že jej nález je otázkou veľkej náhody.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Región: Slama vo vode? Namiesto chémie idú prírodnou cestou Čítajte

V Leviciach je jej súčasný výskyt veľmi reálny aj v záhradkách a viniciach na okrajoch mesta, z ktorých máme hlásených hneď niekoľko nálezov zvláštneho „oranžového" alebo „červeného" hada. Bohužiaľ, chýba nám akákoľvek fotodokumentácia, a tak len možno predpokladať, že ide o mláďa práve užovky hladkej alebo slepúcha lámavého či východného, ktorých telo môže byť takto sfarbené.

Objavili ju v augustový večer

Okrem jedného staršieho nálezu z 90. rokov na pooranom poli v blízkosti Chráneného areálu Levických rybníkov sa na ploche rybníkov užovka hladká nikdy nepotvrdila. Medzitým ale táto lokalita prešla obrovským prerodom. Jej pôda vyschla, za obeť padli stromy. Potvrdil sa tu výskyt druhov, ktoré vyžadujú teplomilné podnebie. Len ako perličku spomeniem tohtoročný potvrdený výskyt jašterice zelenej (Lacerta viridis), ktorá sa tu doposiaľ nevyskytovala a obývala slnkom zaliate kopce v okolí Vápnika, Starých Levíc a Krížneho vrchu.

Aj preto nás nález z roku 2018, kedy sme mláďa užovky hladkej našli na sídlisku Rybníky 5 pri jednom z panelákov, len utvrdil v tom, že areál jej výskytu sa rokmi mení a osídľuje nové lokality. A to aj tam, kde doposiaľ nikdy nebola zaznamenaná.

Dosiaľ posledný nález mláďatka užovky hladkej, ku ktorému došlo vo večerných hodinách 23. augusta na ploche Chráneného areálu Levické rybníky, bol malým prekvapením. „Tento nález mi prišiel dosť zvláštny. Fakt som ju na tejto lokalite nečakal. Čudoval som sa, aká zvláštna to užovka obojková a bez polmesiačikov je. Jednoducho mi to rozum vôbec nebral, že by to mohla byť užovka hladká. Myslím si, že je to tohtoročné mláďa," povedal na margo objavu prírodovedec a fotograf živej prírody, Levičan Peter Hoffmann. Ide o skutočne prvý a doložený výskyt tohto taxonu na ploche Chráneného areálu Levické rybníky. To len nasvedčuje faktu, že táto lokalita je unikátna a jedinečná pre výskyt mnohých prvkov, a to aj herpetofauny.