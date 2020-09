Z Nitry do Levíc? Cez Čaradice!

Vodiči sa sťažujú na nedostatočné značenie na ceste PR1BINA a po zíde z nej.

20. sep 2020 o 1:10 Jana Némethová

LEVICE. Rýchlostnú cestu R1 Pr1bina dali do užívania v októbri 2011. Levickým okresom síce neprechádza, vodičom z jeho severozápadnej časti zrýchlila spojenie s Nitrou a Bratislavou a v opačnom, severovýchodnom smere do Banskej Bystrice. Najbližšie napojenie na ňu je pri obci Kozárovce.

Na čo si ale vodiči sťažujú, je absentujúce značenie pri zjazde z R1 v Čaradiciach. Odkaz na mestá Levice či Tlmače v podobe smerových tabúľ hľadajú márne.

Tesne po vyjdení z rýchlostnej cesty ich čaká ďalší rébus v podobe smerových tabúľ. Odbočiť sa dá doprava do Nitry a Olichova alebo doľava do Tekovských Nemiec a Čaradíc. Kde sú Levice, sa z nich nedozvedia.

Kompetentní hovoria, že je všetko v poriadku.

Navigácia? Načo! Vždy ma doviedli tabule

„Rýchlostnú cestu využívam sporadicky, možno 2- až 3-krát do roka. Dostať sa na ňu z Levíc, kde bývam, nie je problém. Horšie to je, keď sa vraciam z Bratislavy späť domov,“ opisuje dlhoročný vodič Jozef. Priznáva, že orientáciu by mu uľahčila navigácia, on ju ale nevyužíva. „Veď načo, všade sú tabule, ktoré ma vždy doviedli domov. Jedine z Pr1biny mávam problém. Tam by sa mi navigácia zišla. Alebo by stačilo lepšie značenie,“ usmieva sa.

„Keď tade nejdem dlhšie, musím sa sústrediť, aby som v Čaradiciach nezabudol zísť „dole“. Inak sa odveziem až do Hronského Beňadiku,“ opisuje najčastejší lapsus. Namiesto siedmich kilometrov do prvej dediny Levického okresu, Kozároviec, tak absolvuje 17 kilometrov, aby sa cez Beňadik dostal späť do Kozároviec a odtiaľ pokračoval ďalej do Tlmáč a Levíc. „Smerovacia tabuľa do Levíc alebo Tlmáč na R1 jednoducho chýba. Jediná zmienka je o Kozárovciach,“ opisuje značenie na Pr1bine.

Pridáva aj ďalšiu nástrahu, ktorá na vodičov pri odbočení z R1 v úseku Čaradice číha. „Po pár sekundách a prejdení pár metrov sa dostanete na križovatku s cestou I/65. Musíte sa rozhodnúť, kam odbočiť: tabuľa odbočenia vľavo je pre Tekovské Nemce a Čaradice, tabuľa odbočenia vpravo je pre Nitru a Olichov. A Levice sú ktorým smerom?“ kladie si Levičan otázku.

Čo na to v Kozárovciach?

Na nedostatočné značenie na rýchlostnej ceste R1 šomrú aj ďalší vodiči. Taktiež na ceste I/65, kde o obciach či mestách Levického okresu nie je na tabuliach žiadna