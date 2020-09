Rekonštrukciu mosta majú ukončiť v dohodnutom termíne

Oprava levického nadjazdu pokračuje podľa harmonogramu.

17. sep 2020 o 17:13 TASR

LEVICE. Rekonštrukcia nadjazdu na vstupe do Levíc v smere od Kalnej nad Hronom na ceste I/51 pokračuje podľa harmonogramu. Po kontrolnom dni na stavenisku to skonštatoval primátor Levíc Ján Krtík.

„Do konca mesiaca by mala byť hotová polovica vrchnej časti. V najbližších hodinách by malo byť dokončené drvenie materiálu, ktorý sa spätne zhodnocuje. Znamená to tiež, že sa zníži hlučnosť i prašnosť. Pokračuje armovanie a debnenie drieku pilierov, pätiek. Termín odovzdania vrchnej časti nadjazdu v decembri tohto roka sa nemení," potvrdil Krtík.

Slovenská správa ciest uzatvorila vo februári minulého roka zmluvu s úspešným uchádzačom verejného obstarávania na rekonštrukciu mostov ciest I. triedy, II. fáza v Nitrianskom a Trnavskom kraji, so skupinou dodávateľov Strabag - pozemné inžinierstvo a staviteľstvo, Strabag a Inpek Holding.