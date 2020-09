Do Levíc prichádza kvalita aká tu už dávno nebola

Levickí Patrioti majú za sebou viac ako polovicu prípravy na nový ročník. V lige však panujú obavy o budúcnosť novej sezóny, keďže v piatok Pandemická komisia vlády SR oznámila ďalšie sprísňovanie opatrení. O novinkách v klube sme sa porozprávali s generálnym manažérom Patriotov Levice Ladislavom Garajom.

17. sep 2020 o 12:48 Ivan Porubský

Článok pokračuje pod video reklamou

Tento týždeň ste ohlásili príchod nového hráča Zorana Vrkiča. Nemali ste už uzavretú súpisku na novú sezónu?

- Súpisku sme už mali uzavretú a neplánovali sme už doplňovať káder, ale prišlo k zraneniu Martina Bachana, ktoré vyzerá, že bude niekoľkomesačné. No a tým pádom, že Maťo u nás hrá na dvoch pozíciách – krídle, aj pod košom, tak ten výpadok je veľký a boli sme nútení pristúpiť k posilneniu tímu.

Svoje dve sezóny strávil na Blízkom východe. Aká je tam kvalita ligy?

Súvisiaci článok Do Levíc prichádza syn veľkej legendy NHL. Sám odohral zápasy za Phoenix Coyotes Čítajte

- Čítal som s ním jeden rozhovor, kde hodnotil aj túto súťaž. Sú tam obrovské peniaze, takže si tieto kluby môžu dovoliť priniesť jedného, alebo dvoch drahších zahraničných hráčov a určite tam išiel aj kvôli financiám. To však ale neznamená, že nemá basketbalové ambície. Napriek tomu, že má 33 rokov, tak si ešte chce zahrať v Európe a to v nejakom kvalitnom klube. Momentálne však je situácia taká, že ešte nič nemá vybavené a tak bol ochotný dohodnúť sa na kontrakte s Levicami. V zmluve je klauzula, že v prípade nejakej lukratívnej ponuky mu náš klub nebude brániť v odchode. Je to taká gentlemanská zmluva, keďže mi mu samozrejme nevieme poskytnúť také financie za aké hral napríklad v Španielsku najvyššiu súťaž, ale teraz v Bahrajne. Na druhej strane Zoran chce byť v zápasovej kondícii a chce trénovať s tímom, hrať zápasy a byť pripravený na nejaká lukratívna ponuka. Dohodli sme veľmi férovo a veľmi sa na neho tešíme, keďže možno od čias Mika Bernarda tak skúsený hráč s takýmto životopisom v Leviciach nehral. Je to aj pre fanúšikov niečo špeciálne a veríme, že rýchlo zapadne do tímu a ukáže svoje kvality.

Ako to vyzerá so zraneniami v tíme Patriotov?

- Maťo Bachan si privodil zranenie ešte v lete, keď sme boli na prípravných zápasoch v Nymburku. Na chodidle mu praskla kostička, následne podstúpil