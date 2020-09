Neprehrali už vyše 15 mesiacov. Na jeseň si už na domácom trávniku nezahrajú

V predčasne ukončenej sezóne hráči lídra Oblastných majstrovstiev úspešne kráčali za postupom, ale všetko im zahatala pandémia koronavírusu. Dostali síce ponuku prejsť do piatej ligy, ale v klube sa dohodli, že si postup chcú vybojovať na trávniku.

25. sep 2020 o 13:10 Ivan Porubský

Pokračujú v sérii bez prehry

Hráči TJ Družstevník Hontianska Vrbica majú za sebou prvú polovicu jesennej časti Oblastných majstrovstiev ObFZ Levice. Ešte pred jej začiatkom deklarovali, že by sa chceli pobiť o postup do piatej ligy a ich výsledku sú toho dôkazom. Prvé zápasy ešte boli miestami rozpačité, ale postupne sa tím rozbehol. Po odohraní ôsmich zápasov má na konte päť víťazstiev a tri remízy. „Určite tá prvá fáza nám nevyšla podľa našich predstáv, aj keď Lužany a Kľačany ukázali kvalitu. V zápasoch sme mali prevahu, ale nedokázali sme premeniť gólové príležitosti a tak zákonite prišli tieto remízy. Spolu tri remízy tak určite skresľujú naše postavenie v tabuľke. S ostatnými zápasmi som maximálne spokojný, keďže ideme naďalej bez prehry. Uvidíme dokedy nám to vydrží. Keď si zoberieme aj vlaňajší „nepodarený“ ročník, tak utorňajší zápas proti Trsťanom bol v poradí 23, čo sme v majstrovských zápasoch neokúsili chuť prehry,“ hodnotí práve prebiehajúcu sezónu predseda TJ Družstevník Hontianska Vrbica Karol Pilinský.

Neprehrali už 15 mesiacov

Hráči Vrbica ťahajú sériu bez prehry v súťažnom zápase už vyše 15 mesiacov, keď naposledy nestačili v poslednom ligovom kole sezóny 2018/19 v Kalnej nad Hronom, keď miestnemu béčku podľahli 4:1. V tom zápase však už o nič nešlo,