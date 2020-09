FUTSAL: Proti favoritovi sa v drese Levíc presadil iba 16-ročný hráč

Levickí futsalisti po dlhej pauze opäť vyrazili na ligový zápas, v ktorom ich čakal mimoriadne náročný súper. Do tímu ich súpera prišli pred začiatkom sezóny viacerí noví hráči, ktorí v zápase proti Leviciam potvrdili svoje kvality. Aj napriek vysokej prehre predviedli žltozelení niekoľko pekných akcií a nakoniec dokázali aj dvakrát skórovať.

30. sep 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Článok pokračuje pod video reklamou

Na začiatok ich čakal Lučenec

Fanúšikovia futsalu na Slovensku sa v piatok po vyše polročnom čakaní opäť dočkali ligových zápasov. V zápase prvého kola Varta futsal ligy nastúpil Futsal Team Levice na palubovke favorita Mimel Lučenc. Domáci pred predčasným ukončením sezóny mali na svojom konte z dvanástich zápasov plný počet bodov a pohodlne čakali na svojho súpera v štvrťfinále. Všetko však zahatala šíriaca sa hrozba koronavírusu a tak si chcú ligový titul dopriať v tejto sezóne, pred ktorou ešte viac posilnili svoje mužstvo.

Súvisiaci článok VÝSLEDKY Z OKRESNÉHO FUTBALU: Ťahák kola v ObM bez gólov. Ludany navýšili svoj náskok na čele II. triedy Čítajte

Levice však tiež nechcú byť len do počtu v novej sezóne. K tímu síce prišli len dve posily, ale gro mužstva ostalo pokope z minulej sezóny. Do zápasu v Lučenci išli s vedomím kto je favoritom zápasu, ale určite pred duelom vopred neskladali zbrane. V prvom polčase dlho držali priaznivý výsledok, dokonca aj viackrát nebezpečne ohrozili domácu bránu. Tiež však treba dodať, že hostí viackrát zachránil brankár Erik Bielik. „Aj napriek prevahe Lučenca sme si dokázali vypracovať dobré príležitosti a keby sme ich premenili ešte za priaznivého stavu, mohli sme trápiť favorita dlhšie. Samozrejme, že sme vyložených príležitostí na skórovanie nemali toľko ako Lučenec. Škoda posledných minút prvého polčasu, kedy sme v rýchlom slede inkasovali trikrát. Tri rýchle inkasované góly urobia aj so psychikou skúsených hráčov svoje. Nabádal som preto chalanov, aby hrali stále aktívne a neklesali na duchu. Aj za polčasového stavu 4:0 sme nechceli skladať zbrane a chceli sme zanechať sympatický dojem. Teraz sa už musíme pripraviť na ďalšie kolo, v ktorom nás vo štvrtok doma čaká nováčik z Komárna,“ hodnotí vystúpenie svojich zverencov hrajúci tréner Futsal Teamu Levice Pavol Gabaš.

Za Levice sa presadil iba 16-ročný Jakubík