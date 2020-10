IV. LIGA JV: Levice doma nepremenili dve penalty. Kozárovce nepripustili zaváhanie

Prinášame vám kompletný servis zo zápasov 9. kola 4. ligy juhovýchod, ktoré sa hrali počas uplynulého víkendu. Všetko nájdete aj v najnovšom vydaní regionálnych novín MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ.

5. okt 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Levice doma privítali Tovarníky, ktoré mali rovnako len jednu prehru. Slovan mohol naplno bodovať, ale to by musel premeniť aspoň jednu z dvoch nariadených penált. Zápas sa tak skončil remízou 1:1. (Zdroj: Andrej Betin)

Článok pokračuje pod video reklamou

IV. liga juhovýchod – 9. kolo

Kozárovce – Šurany 3:1 (3:1).

Domáci do zápasu vstúpili dobre, keď sa v 8. minúte po peknej akcii ujali vedenia. Vzápätí po protiútoku došlo k penalte, ktorú hostia premenili. Do polčasu však Lokomotíva po dvoch krásnych identických akciách vsietila dva góly, ktoré znamenali vedenia 3:1. V druhom dejstve hostia dobre kombinovali a dostávali domácich pod tlak. Kozárovčania nehrali dobre, ale našťastie ich podržal brankár. V závere ešte mohli domáci po dvoch útokoch do otvorenej obrany hostí skórovať, ale stav sa už nezmenil. Šurany svojou hrou v druhom dejstve ukázali, že im neprávom patrí spodná priečka tabuľky.

Góly: 8. Drienovský, 22. Borčin, 38. Páchnik - 10. Kružlík (11 m). R Kiš. KOZÁROVCE: Doležaj - Borčin, Kotora, Kovács, Páchnik (84. Hoľka), Ďurovič, Bíňovský, Chorvát (80. Demian), Štefanka, Krkoš, Drienovský (82. Šabo). ŠURANY: Cvik - Kružlík, L. Turan, Šurnovský, Pryimak, Procháczka, Zelenák, Timoránsky, D. Turan (46. Blaho), Kečkéš (46. Kuruc), Tkachenko (72. Vidiečan).

Levice – Tovarníky 1:1 (0:0).

Slovan mohol ísť do vedenia hneď v 2. minúte, ale Solčiansky z penalty trafil len tyčku hosťujúcej brány. Levičanom robil trošku problém ťažký terén a ešte k tomu súper pricestoval dobre pripravený. Domácim zápas z pohľadu hernej kombinácie vôbec nevyšiel, keď im viazal rozohrávka. Hostia hrozili najmä z brejkov.