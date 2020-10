PREDSEDA ObFZ LEVICE: Zápasy bez divákov sú tvrdou ranou pre amatérsky futbal

V minulom týždni sa futbalové kluby v okrese dozvedeli nepríjemnú správu, ktorou výrazné obmedzenie počtu prítomných ľudí na futbalových zápasoch. Prakticky to znamená, že sa bude hrať bez divákov.

7. okt 2020 o 13:11 Ivan Porubský

Rozhodnutie sa im nepáči

Od 1. októbra platia na Slovensku nové protiepidemiologické opatrenia, ktoré limitujú počet účastníkov na športových podujatiach. Pri futbale to znamená, že sa prakticky bude hrať bez divákov. Nariadenie zatiaľ nemá časový rámec a tak sa dá predpokladať, že sa zbytok jesennej časti odohrá bez fanúšikov. V prípade súťaži dospelých ObFZ Levice sa jedná o sedem kôl, ktoré ešte čakajú na účastníkov Oblastných majstrovstiev a II. triedy. „Je to také menšie zlo v rámci toho, čo sa deje dneska na Slovensku, že sa šport vôbec môže hrať. Ja som osobne presvedčený o tom, že amatérsky futbal sa má hrať s divákmi a v prípade, keď Úrad verejného zdravotníctva nám prikázal hrať bez divákov, tak ja to rešpektujem, ale neviem si predstaviť, aby sme dlhodobejšie hrali bez nich,“ hovorí o aktuálnej situácii predseda Oblastného futbalového zväzu Levice František Urban.

Budú žiadať o kompenzáciu pre kluby?

Väčšina športových zväzov už avizovala, že budú od vlády žiadať kompenzáciu. Tá by sa však mala dotknúť hlavne profesionálnych tímov.