Sabíne Kupčovej sa v Čechách darí

Na konci septembra sa konali odložené Majstrovstvá Českej republiky družstiev v Pardubiciach na 50 m bazéne. Pôvodný marcový termín bol posunutý o šesť mesiacov z dôvodu pandémie.

6. okt 2020 o 13:15 (PK)

Preteky sa skladajú z troch kôl, kde prvé kolo je kvalifikácia pre postup do druhého kola – semifinále. Do finále sa prebojovalo osem najlepších družstiev z celej ČR a to osem mužských a sedem ženských tímov. Pretekári môžu štartovať maximálne v štyroch individuálnych disciplínach a v dvoch štafetách. Družstvá získavali body za umiestnenie svojich pretekárov v jednotlivých disciplínach a v štafetách, ktoré sa bodovali dvojnásobným počtom bodov. Plavkyňa Sabína Kupčová – členka ŠK Aquasport Levice, ktorá štartovala za školský klub Kométa Brno sa predstavila v disciplínach 100 a 200 m Znak, 200 m VSP (kraul), 200 m PP (polohové preteky) a v dvoch štafetách. Po spočítaní všetkých bodov sa ženské družstvo Kométy Brno umiestnilo na peknom druhom mieste. V histórii Kométy sa podarilo ženskému družstvu umiestniť lepšie ako mužskému, Sabína je vďačná za to, že mohla byť súčasťou ženského týmu na tomto podujatí.