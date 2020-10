Levice: Zlučovanie škôl alebo väčšie škrty na úrade?

Mesto hľadá možnosti, kde ušetriť. Pre koronakrízu mu bude chýbať takmer milión eur.

7. okt 2020 o 13:54 Jana Némethová

LEVICE. Zníženie výdavkov o sedem až desať percent v rozmedzí rokov 2020 až 2022. To je úloha, ktorú dostala radnica a jej organizácie od mestských poslancov.

Dôvodom sú nižšie príjmy plynúce do mestskej kasy zo strany štátu. Pod mínusy sa podpísala koronakríza.

Výdavky musia znížiť

„Vývoj HDP je v červených číslach. Hrozí, že podielové dane zo štátu budú krátené,“ povedal na rokovaní mestského zastupiteľstva 24. septembra poslanec Rastislav Kasan. V rozpočte okresného mesta by mohlo ísť o 7-cifernú sumu. Podotkol, že mesto tento rok zvýšilo dane z nehnuteľní, v niektorých prípadoch aj o 60 percent. „Bol by som nerád, keby úspory boli chápané ako neinvestovanie do majetku mesta. Aby sa za zvýšené dane len kúrilo a svietilo,“ doplnil.

Poslanci sa vyjadrovali k predloženej správe mestského úradu o vykonaných a pripravovaných optimalizačných a racionalizačných opatreniach. Ich cieľom má byť v rokoch 2020 až 2022 zníženie výdavkov o sedem až desať percent.

Jeho poslanecký kolega Ivan Murín pripomenul, že výpadok podielových daní bude približne do milióna eur a „budeme ho musieť nejako sanovať“. Priestor na

šetrenie vidí napríklad v mestských organizáciách, kde sa by dalo zlučovať funkcie účtovníčok.

Zlúčia školy?

Niekoľkostranová „šetriaca“ správa obsahuje jedenásť okruhov racionalizačných opatrení. Prvý sa venuje úseku školstva. Sedem základných škôl v meste