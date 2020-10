Obchvat Levíc zbaví mesto áut. Kedy bude?

Má mať jednu mimoúrovňovú a dve úrovňové križovatky. Začne sa pred mliekarňami a skončí sa za Merkury marketom.

8. okt 2020 o 1:10 Jana Némethová

LEVICE. Cesta I/51 vedie smerom do Nitry alebo opačne do Tlmáč. Štvorprúdovka delí mesto na dve časti. Odčleňuje obývanú zónu od škôl, administratívy, obchodov. Ľudia bývajúci za ňou musia prekonať štyri jazdné pruhy, aby sa dostali do centra.

Z celoštátneho sčítania dopravy, ktoré sa tu robilo v roku 2015, vyšla denná intenzita dopravy vyše 17-tisíc áut. Aktuálne je situácia iná – nadjazd, ktorý je súčasťou tejto cesty, opravujú. Nákladná doprava je odklonená v Kalnej nad Hronom cez Tlmače, osobná prechádza sídliskami. Potrvať to má do konca roka, keď majú nadjazd sprevádzkovať. Obchvat dlhý necelé štyri kilometre by mal byť hotový o pár rokov neskôr.

Vyberali zo štyroch variant

Znížiť počet áut prechádzajúcich cez Levice má obchvat mesta. V roku 2008 boli predstavené štyri varianty technickej štúdie. Po jej odobrení ministerstvami dopravy a životného prostredia vzišiel ako najvhodnejší variant B – tzv. severný obchvat. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, odvtedy pripravuje jeho zreálnenie.

V polovici septembra predstavila vláda SR zoznam priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry Slovenska. Obchvat Levíc sa dostal na špicu ako TOP priorita.