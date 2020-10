Patrioti bojujú so zraneniami. Mladíci majú šancu ukázať sa

Nová sezóna Slovenskej basketbalovej ligy má za sebou prvé kola, ktoré ukázali silu jednotlivých súperov Patriotov. Prišlo však aj ku zraneniam, ktoré sa však darí úspešne liečiť.

14. okt 2020 o 15:17 Ivan Porubský

Článok pokračuje pod video reklamou

Začali s vyrovnanou bilanciou

Levickí basketbalisti majú za sebou prvé štyri zápasy novej sezóny. Vstup mali Patrioti veľmi dobrý, keď v prvom zápase (ešte pred diváckou kulisou) doma vysoko zdolali Prievidzu a vonku Inter. Potom však prišli dve domáce prehry proti Spišskej a Lučencu. „Ako sa očakávalo, tak liga bude vyrovnaná. Potvrdili to aj tie úvodné štyri duely, kde tri z nich boli mimoriadne náročné a vyrovnané. Momentálne máme určité zdravotné problémy v tíme, takže šírka nášho kádra zrejme nepostačovala na to, aby sme zápasy proti Spišskej a Lučencu vyhrali,“ hodnotí úvod novej sezóny generálny manažér BK Patrioti Levice Ladislav Garaj.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok VÝSLEDKY OKRESNÉHO FUTBALU: Favoriti v ObM bez zaváhania. Už siedma remíza Rybníka Čítajte

Vyliečenie zo zranení je na dobrej ceste

V tíme Patriotov sa však postupne začínajú objavovať zranenia, čo nikdy nie je pre trénera dobrou správou. V klube ale veria, že sa hráči postupne dajú do poriadku a naplno tak zabojujú o ligové body. Tieto zranenia sú však veľkou výzvou aj pre mladých hráčov, ktorí majú teraz možnosť naplno sa ukázať a zabojovať tak o väčšiu minutáž v ďalších zápasoch. Viacerí sa k tomu postavili zodpovedne a vidieť to aj na ich výkonoch. Aj po uzdravení Vrkića, Bachana a Pažického by tak mohli dostať priestor na palubovke v nasledujúcich zápasoch. „Čo sa týka zranených hráčov, tak Zoran Vrkič sa zranil v úvode zápasu proti Spišskej Novej Vsi. Na prvý pohľad to vyzeralo veľmi zle, noha mu zastala, ale členok išiel „ďalej“. Následne prebehol kontrolný röntgen a ten ukázal miernu prasklinu na kostičke. Zoran chodí každý deň na terapie a je to našťastie stále lepšie a lepšie. Veríme, že by možno už v sobotu mohol proti Handlovej nastúpiť. U Maťa Bachana to bolo opätovné zlomenie kostičky na chodidle. Odhad je, že ešte nejaké tri týždne bude mimo hry a potom by sa mohol postupne zapojiť do tréningového procesu. Pažičký mal problémy s achilovkou už pri príchode do Levíc. Následne začal trénovať a zápal achilovky sa vrátil. Zaťažoval viac svoju druhú nohu, čo si odnieslo koleno, ktoré opuchlo. Dávame ho však dokopy a veríme, že aj on sa v najbližších dňoch pripojí k tímu. Ostatný hráči sú našťastie v poriadku,“ hovorí o maródke v tíme Garaj.

Nad posilami neuvažujú. Šancu dostanú mladíci

Po týchto troch zraneniach by sa už možno niektoré kluby pozerali po náhrade, ale to momentálne nie je v Leviciach témou dňa. V klube majú dostatok mladíkov, ktorí by túto dieru mohli aspoň z časti zaplátať. „Vidíme, že tá situácia nie je taká potrebná, aby sme teraz dopĺňať tím. Je to aj ťažké niekoho priniesť a potom ho zase pustiť, takže sme sa rozhodli, že momentálne nebudeme riešiť túto otázku. Chceme hrať v zostave, ktorú máme k dispozícii. Sú tam mladí chalani, ktorí trénujú a čakajú na svoju šancu. Veríme, že ju aj využijú a to tak ako v poslednom zápase Chaban, ktorý odohral veľmi dobrý druhý polčas a vlastne on nás dostal naspäť do zápasu. My sa z toho tešíme a aj tie prehry berieme tak, že je to veľká škola pre našim mladých hráčov. Súťaž je dlhá, takže z toho nerobíme zatiaľ žiadnu paniku,“ dodáva k zostave manažér Levíc.

Podpora z tribún im určite chýba

Kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii sa musia jednotlivé zápasy hrať bez fanúšikov. V Leviciach, kde priemerne chodilo na basketbal vyše 1500 divákov, je to v zápasoch mimoriadne citeľné. Určite aj čo sa týka finančnej stránky, ale aj hráčov chýba tá podpora z tribún. Čísla novonakazených však každým dňom stúpajú, takže v najbližšej dobe sa na tom nebude nič meniť. „Určite nám naši fanúšikovia chýbajú a potvrdili to aj hosťujúci tréneri. Tie druhé polčasy, keď sme v oboch zápasoch mohutne finišovali a naháňali náskok súpera, tak vtedy nám podpora z tribún chýbala k tomu, aby sme ten zápas zvrátili na našu stranu. Nám veľmi chýbajú naši fanúšikovia, ale bohužiaľ situácia je aká je a musíme sa s tým zmieriť. Treba si hlavne dávať pozor na tie prvé polčasy, ktoré nám zatiaľ príliš nevyšli a potom sa naháňame za našim súperom, čo nás stojí enormne veľa síl,“ dodáva k súčasnej situácii zástupca klubu.

Prvé kolá ukázali silu mužstiev

Po odohraní prvých štyroch kôl čakala na Levice v piatom kole pauza. Najbližšie sa predstavia v sobotu doma proti Handlovej a tak je čas na zhodnotenie prvých súperov Levických Patriotov. „Čo sa týka našich súperov, tak Prievidzi bude asi chvíľu trvať, kým sa trochu zohrajú a ukážu svoju silu. V 4. kole však hrali doma s Handlovou a dokázali zvíťaziť, takže netreba ani ich podceňovať, aj keď tá kvalita určite nie je taká ako v minulej sezóne, no nebezpeční určite budú a to hlavne na domácej palubovke. Inter zmenil koncepciu a myslím, že zatiaľ je to atraktívne pre ľudí v Bratislave a sú veľmi nepríjemným súperom. Hralo sa tam ťažko, keďže majú veľmi šikovných a talentovaných mladíkov. Spišská je oproti Interu úplný opak. Do tímu prišlo veľa skúsených hráčov, ktorí toho majú veľa odohraného. Možno však v trošku vyššom veku, ale určite so skúsenosťami. Budú nepríjemným súperom pre každého. V Lučenci je to rovnako ako v minulej sezóne, keď majú na súpiske štyroch Američanov a je to extrémne náročné hrať proti nim. Sú určite jedným z top favoritov súťaže,“ dodáva na záver generálny manažér Patriotov Ladislav Garaj.