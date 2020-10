BASKETBAL: Wade-Chatman nastrieľal Handlovej 27 bodov

Basketbal sa zaradil do skupiny športov, ktoré mohli vďaka výnimke pokračovať. V sobotu sa tak po pretestovaní odohralo kompletné 6. kolo, v ktorom Levice doma zdolali Handlovú.

18. okt 2020 o 16:39 (LG, IP)

Článok pokračuje pod video reklamou

SBL – 6. kolo

Patrioti Levice – MBK Baník Handlová 93:79 (26:21, 27:25, 19:16, 21:17)

Po dlhšej zápasovej prestávke sa Levičania do ostrého nasadenia rozbiehali pomalšie, čo náležite v úvode potrestal súper. Laxnejšia obrana, v kombinácii s vysokou efektivitou streľby, priniesla hosťom vedenie. To už sa ale rozbiehal Wade-Chatman a jeho spolupráca s Abrhámom, manko spoločnými silami zmazali a dostali aj svoj tím následne do vedenia. Ofenzívne to Patriotom išlo, po 10 minútach vyhrávali 26:21. V druhej časti súper neustále hrýzol, dokonca dokázal aj vyrovnať. Opäť sa opakovali diery v obrane, v tomto smere pomohol návrat Wade-Chatmana na ihrisko. Zlepšil sa celkový herný prejav, tesne pred polčasovou prestávkou bol stav 49:39, ale napokon sa šlo do šatní len so 7-bodovým náskokom Levíc – 53:46.

Do druhého polčasu mali lepší vstup Handlovčania, bodovo sa chytili a dokázali sa dlhú dobu držať na dostrel, dokonca často to bol rozdiel iba v jednom útoku. Tretia štvrtina bola celkovo ako na hojdačke, až v koncovke zabrali Levičania. Osembodová šnúra znamenala mierne odskočenie, na tabuli svietil po 30 minútach stav 72:62 pre domácich. Aj záverečná perióda sa niesla v podobnom duchu ako začiatok druhého polčasu, ale tlak súpera sa podarilo zlomiť oveľa skôr. Vo veľkej hernej pohode bol Krajčovič a navrátilec po zranení Vrkič. Patrioti si už strážili dvojciferný náskok, vďaka ktorému z toho nebola v závere veľká dráma.

Levice: Wade-Chatman 27, Krajčovič 17, Abrhám 15, Bojanovský 10, Černokojev 1 (Vrkič 14, Volárik 5, Juríček 4, Chaban 0). Handlová: Bulatovič 20, Jašš 16, Zečevič 13, Jankovič 5, Mátych 0 (Vicentič 14, Dolník 5, Bolek a Hlivák po 3). TH: 17/15 – 14/10, Fauly: 17 – 20, Trojky: 14 – 9, Rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Hudec.

Povedali po zápase:

Michal Madzin, tréner Levíc: „Pre nás veľmi dôležitý zápas, výsledkovo sme potrebovali zvládnuť a nakopnúť sa víťazstvom. Som rád, že toto sme zvládli. Bol to trochu špecifický duel, ale vždy sa potrebujeme prispôsobiť tomu, aby sme hrali čo najlepšie. Teší ma, že sme sa presadili aj z vonku, v niektorých zápasoch nám to chýbalo. Verím, že o to ľahšie sa nám bude hrať v ďalších zápasoch.“

Henri Wade-Chatman, hráč Levíc: „Myslím si, že sme hrali dobre. Pomohla nám týždňová prestávka. Väčšinu z nášho zápasového plánu sa nám podarilo plniť. Robili sme chyby, hlavne na obrannom doskoku, ale v ostatných ukazovateľoch to bolo z našej strany dobré. Rozhodlo podľa mňa to, že v druhom polčase sme dodržiavali náš zápasový plán.“

Danilo Rakočevič, tréner Handlovej: „Myslím si, že sme odohrali celkom dobrý zápas. Bol zaujímavý, neprehrali sme tak ľahko, ako možno ukazuje konečné skóre na tabuli. Do posledných minút v zápase sme boli v hre o vyrovnaný výsledok. Rozhodla väčšia kvalita Levíc v rozhodujúcich chvíľach, kde my sme nejaké strely nedali a oni ich dali, a bolo po zápase. Možno sme v prvej štvrtine mali agresívnejšie vstúpiť do zápasu, ostatné veci sme viac-menej robili tak, ako sme mali.“

Marek Jašš, hráč Handlovej: „Určite nie sme spokojní, keďže sme nevyhrali. Prišli sme nastavení tak, že chceme zvíťaziť. Nepodarilo sa, ale som rád, že sme bojovali, ukázali charakter a neprehrali veľkým rozdielom. Máme na čom pracovať, ale myslím si, že je to z našej strany od zápasu k zápasu lepšie. Treba dať hlavy hore, pripraviť sa na ďalší zápas a vyhrať ho.“

Ostatné výsledky 6. kola: Inter Bratislava – Svit 102:89, Spišskí Rytieri – Prievidza 97:71, Lučenec mal voľno.

Najbližší program: 21. 10. o 18.00 h Svit – Levice, 24. 10. o 18.00 h Prievidza – Levice.

1. Spiš. N. Ves 6 5 1 544:465 11

2. Lučenec 5 4 1 450:401 9

3. Patrioti Levice 5 3 2 398:358 8

4. Inter 5 2 3 417:430 7

5. Svit 5 2 3 418:453 7

6. Handlová 5 1 4 399:439 6

7. Prievidza 5 1 4 353:433 6