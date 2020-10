Aj florbalisti zostali bez tréningov a zápasov

Hráči ŠK FBC Levice ešte ani poriadne nestihli začať novú sezónu a už aj bola prerušená. Ako to vnímajú v klube sme sa porozprávali s predsedom, trénerom a zároveň aj hráčom Marekom Markom.

19. okt 2020 o 11:09 Ivan Porubský

Článok pokračuje pod video reklamou

Hráči ŠK FBC Levice odohrali v novom ročníku len dva zápasy a napríklad také Piešťany až šesť. Prečo bolo tých zápasov tak málo?

-Áno, je pravda, že naši muži odohrali len dva zápasy, no bolo to spôsobené rozpisom zápasov. My sme napríklad mali teraz v októbri odohrať až 3 kolá po dvoch zápasoch, kde by sa počty zápasov vyrovnali. Preto sa aj ťažko hodnotí úvod sezóny z pohľadu tabuľky.

Akoby si zhodnotil tie dva zápasy, ktoré ste odohrali?

-Ťažko povedať. Osobne si myslím, že nemôžme hodnotiť silu nášho tímu na základe týchto dvoch zápasov. Nemali sme ešte kompletný káder, chýbalo nám asi 5 hráčov, no boli sme doplnení o juniorov, ktorí sa ale chopili svojej šance a máme v pláne s nimi ďalej pracovať v mužskom družstve. Celkovo sme ale zo zápasu s Hlohovcom očakávali plný počet bodov, čo sa nám aj podarilo, aj keď len tesne. Zápas s AS Trenčínom bol o niečom inom a práve tu sme pocítili chýbajúcich hráčov, no musíme uznať silu súpera, ktorý jasne dominoval počas celého zápasu.

Všetky športové podujatia (okrem piatich profesionálnych športov) museli byť prerušené. Ako vnímate tento fakt?

-Je to veľká škoda, hlavne z toho dôvodu, že sme nestihli poriadne ani začať a už sme aj skončili na dlhšiu dobu. Trápi ma to hlavne z pohľadu juniorov, pretože