POZOR: Futbalová TIPOVAČKA pokračuje! (Poradie po 10. kole)

Spestria ju európske ligové súťaže. Futbalové súťaže v kraji boli prerušené, ale naša tipovačka v MY Týždeň na Pohroní pokračuje ďalej.

21. okt 2020 o 11:08 Ivan Porubský

Tiket nájdete v regionálnych novinách MY Týždeň na Pohroní.

Počas pozastavenia súťaží budeme na tipovanie ponúkať zápasy zo slovenskej, anglickej, nemeckej, španielskej a talianskej ligy. V prípade reprezentačnej prestávky tiket spestríme zápasmi rôznych európskych mužstiev. Posledné, 11. kolo sme museli anulovať pre pandemickú prestávku futbalových súťaží.

Možnosť zapojiť sa do súťaže prostredníctvom e-mailu (redakcia.levice

@gmail.com) v tomto kole využilo až 82 ľudí. Vyplnené tikety môžete samozrejme aj naďalej posielať poštou na adresu: MY Týždeň na Pohroní, Mlynská 1, 934 01 Levice, alebo vhodiť osobne do našej schránky na tejto adrese (budova mlynu, vchod oproti Bagetérii Moulin). Podmienkou je mať vyplnený kupón z našich novín.

V desiatom kole sa najviac darilo Gáborovi Refkovi zo Šiah, ktorý ako jediný správne trafil osem zápasov. V našej redakcii sa môže zastaviť pre svoju výhru, ktorou je balenie pív od spoločnosti Urpiner.

Okrem toho sme vyžrebovali aj výhercu hodiny biliardu od Reset pubu. Stáva sa ním Roland Rakovič z Mýtnych Ludán.



Celkovo sa do našej súťaže v regionálnom týždenníku MY Týždeň na Pohroní zapojilo 224 tipujúcich, ktorí hrajú o tieto ceny:

Ceny, o ktoré hráte

Poradie po 10. kole

55 – Pavol Halo, Levice, Victoria Zupková, Levice

53 – Ján Beňo, Bátovce, Marián Kupča, Hronské Kľačany, Vladimír Mráz, Kozárovce

52 – Brigita Páchniková, Levice, Daniel Slúka, Bátovce, Zoltán Kapa, Tešmak

51 – František Koseček, Levice, Jozef Velebný, Demandice, Milan Čalovka, Žemberovce, Štefan Mráz, Pukanec, Štefan Štuller, Želiezovce

50 – Adrian Furička, Levice, Filip Pinter, Tekovské Lužany, Ľubica Furičková, Levice, Ľudovít Alföldi, Šarovce, Marián Krkoš, Hronské Kľačany, Ondrej Slušný, Hronské Kľačany, Pavol Hollý, Levice, Pavol Miedzga, Bohunice

49 – Dominik Slušný, Hronské Kľačany, Gabriel Farkaš, Šarovce, Ladislav Mesiar, Ondrejovce, Milan Nespešný, Starý Tekov, Patrik Vida, Levice, Štefan Bagócsi, Šarovce, Tomáš Méheš, Levice

48 – Árpád Kovács, Pastovce, Aurel Zupka, Levice, Ervín Vámoš, Levice, Gábor Refka, Šahy, Jozef Rohaľ, Levice, Július Jančo, Tlmače, Juraj Konkoľ, Levice, Ladislav Cesnek, Hontianska Vrbica, Ladislav Paška ml., Levice, Slavomír Palonder, Levice, Štefan Gajdács, Levice, Vlado Špaňo, Levice, Vojtech Čenger, Levice

47 – Adrián Csókás, Želiezovce, Albín Kollár, Levice, František Ďurovič, Kozárovce, František Kovács, Pohronský Ruskov, Jozef Kmeťo, Málaš, Juraj Kiss, Levice, Juraj Ürge, Kalinčiakovo, Ladislav Kubo, Jur nad Hronom, Martin Paukovič, Levice, Peter Dolenský, Hokovce, Peter Fergeš, Kalná nad Hronom, Zdeno Palonder, Horná Seč

46 – Alena Frtúsová, Levice, Attila Toman, Turá, František Jankovič, Šahy, Ján Škobla, Santovka, János Fógel, Šahy, Jozef Kinčok, Kalná nad Hronom, Július Molnár, Veľké Ludince, Ladislav Halabuk, Rybník, Marta Dvornáková, Levice, Miluše Tóthová, Levice, Miroslav Miedzga, Žemberovce, Pavol Medzihradský, Pukanec, Tibor Ivanič, Želiezovce

45 – Alexander Trnavský, Ondrejovce, Andrea Krištofová, Levice, Jozef Bonta, Levice, Jozef Laczko, Želiezovce, Jozef Paštrnák, Kalná nad Hronom, Jozef Tamáš, Levice, Ľubomír Šuránsky, Levice, Lukáš Chvojka, Levice, Miroslav Frtús, Levice, Miroslav Schnircz, Levice, Peter Ťuťuris, Levice, Slavomír Benčat, Kozárovce, Stanislav Čík, Levice, Štefan Dvornák, Levice, Viktor Bori, Tlmače, Zoltán Fojtík, Levice

44 – Alexander Hríbik, Krškany, Daniel Sabo ml., Devičany, Elemír Bielik, Levice, Helena Ťuťurisová, Levice, Ján Čerba, Hontianske Trsťany, Ladislav Bogár, Kalná nad Hronom, Ladislav Frtús, Levice, Martin Gödölley, Starý Hrádok, Martin Tariška, Veľké Kozmálovce, Milan Bridiš, Hronské Kľačany, Pavol Drugda, Levice, Peter Máčaj, Hronské Kosihy, Roland Rakovič, Mýtne Ludany, Roman Maruniak, Hronské Kľačany, Szilárd Cziria, Bardoňovo

43 – Daniel Matis, Nový Tekov, Jozef Hanzo, Turá, Jozef Hudec, Levice, Július Toldy, Kalná nad Hronom, Marián Nitranský, Levice, Michal Benyó, Šahy, Štefan Balko, Levice, Vladimír Čerba, Hontianske Trsťany

42 – Ábel Fógel, Šahy, Adam Klučiar, Nový Tekov, Adrián Nagy, Šarovce, Alexander Hruška, Málaš, Ján Vetor, Levice, Jozef Halabuk, Starý Tekov, Ladislav Hein, Levice, Ladislav Krakó ml., Levice, Ladislav Mészáros, Žemliare, Marek Uhnák, Nová Dedina, Miroslav Lukáč, Beša, Nikola Zvolenská, Slatina, Peter Najner, Levice, Peter Pištek, Hrkovce, Róbert Benyó, Levice, Roman Palonder, Tlmače, Stano Šusták, Kozárovce, Štefan Mikle, Čaka, Vladimír Pánik, Levice, Zoltán Nagy, Bory

41 – Ján Csefalvay, Želiezovce, Jozef Heveši, Čata, Ladislav Bandzi, Ondrejovce, Ladislav Paška st. , Levice, Marián Fábik, Levice, Pavol Príboj, Demandice, Štefan Búran, Levice, Tibor Szívos, Levice, Tichomír Gál, Plášťovce, Viktor Paštrnák, Kalná nad Hronom

40 – Erik Pastierovič, Hontianska Vrbica, František Kamodi, Veľké Kozmálovce, Jozef Czompál, Čata, Jozef Simondel, Jur nad Hronom, Ladislav Sitka, Levice, Ľudovít Dvorakovič, Kalná nad Hronom, Marek Kúdela, Hronské Kľačany, Marta Balková, Levice

39 – Alexander Kiss, Tekovské Lužany, Jozef Červenák, Čajkov, Július Kunstár, Hokovce, Karol Šuránsky, Levice, Peter Kósa, Tekovské Lužany, Štefan Kisela, Levice

38 – Alexander Lukáč, Levice, Anna Trnavská, Ondrejovce, František Michalec, Dolný Pial, Ján Rudinský, Rybník, Jaroslav Ilko, Jur nad Hronom, Ladislav Mráz, Kozárovce, Marek Benedik, Hronské Kľačany, Marta Čengerová, Levice, Štefan Sitka, Levice, Tibor Kálnay, Beša

37 – Daniel Kalina, Devičany, Deska Bar, Levice, Michal Mucha, Veľké Kozmálovce, Táňa Klementová, Tlmače, Veronika Nagyová, Šarovce

36 – Ján Kermiet, Levice, Ján Kováč, Levice, Juraj Knoška, Bory, Marián Uram, Hontianske Trsťany, Oto Pavlačič, Levice, Pavel Titkos, Čata

35 – Alexander Gubo, Levice, Alžbeta Jankovičová, Šahy, Gejza Zimerman, Ipeľský Sokolec, Martin Bori, Podlužany, Milan Bielik, Levice, Teodor Kozák, Pastovce, Vlado Lipiansky, Drženice

34 – Štefan Minárik, Levice

33 – Ján Velebný, Hokovce, Marek Béreš, Starý Tekov

32 – Boris Nitranský, Levice, Dávid Varga, Kalná nad Hronom, Ján Varga, Kalná nad Hronom, Tomáš Bori, Kalná nad Hronom

31 – Tibor Dávid, Levice

30 – Martin Halabuk, Starý Tekov, Peter Hentek, Levice

27 – Jarmila Mrenková, Kysucký Lieskovec

26 – Juraj Magyar, Levice

24 – Helena Liptáková, Veľký Ďur

23 – Juraj Harmady, Rybník, Ladislav Zabák, Pukanec

22 – Mária Fábiková, Levice, Tibor Halász, Tekovské Lužany

15 – Oto Orlai, Šahy

14 – Karol Slabý, Rybník, Ľudovít Sýkora, Levice

13 – Alexander Varl, Levice, Zlatka Magyarová, Levice

12 – Henrieta Zupková, Levice, Peter Struhár, Čata

11 – Angelika Sitková, Levice, Edita Cziriová, Levice

10 – Tibor Struhár, Čata

9 – Milan Líška, Hronské Kľačany

8 – Ladislav Havala, Veľký Ďur

7 – Klára Sitková, Levice, Ľudovít Brieška, Tekovské Lužany

6 – Ernest Lehocký, Levice, Ladislav Berec, Nenince, Milan Mihál, Kozárovce, Richard Rafael, Kalná nad Hronom

5 – Anna Drugdová, Levice, Jozef Máčaj, Hronské Kosihy, Vojtech Šimko, Tekovský Lužany

4 – Ján Benkovič, Pukanec, Renáta Drbjaková, Žemberovce

3 – Dušan Varačka, Banská Bystrica, Martin Dávid, Levice, Ondrej Pokoracký, Kalná nad Hronom, Stanislav Mesiarik, Tlmače

2 – Marcel Mrenka, Kysucký Lieskovec, Róbert Gergő, Tekovské Lužany, Štefan Sitka ml., Levice

1 – Stano Ivanič, Bohunice, Tibor Sedmák, Levice.