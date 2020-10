Aj futsalisti Levíc sú načas nútení si od zápasov oddýchnuť

Zákaz hromadných podujatí neobišiel ani hráčov Futsal Teamu Levice. V novej sezóne stihli odohrať len tri zápasy, z ktorých však vyťažili šesť bodov.

22. okt 2020 o 14:51 Ivan Porubský

Nemohli sa pridať sa k piatim športom, ktoré dostali výnimku

Od minulého týždňa prišla stopka aj pre súťaže v najvyššej futsalovej súťaži. Hráči Futsal Teamu Levice tak museli ukončiť svoj tréningový proces, keďže ich súťaž nedostavala takú výnimku ako najvyššie súťaže vo futbalistov, basketbalistov, hokejistov, hádzanárov a volejbalistov. „Padlo rozhodnutie aké padlo. To, že sme sa nedostali medzi päť športov, ktoré nedostali stopku, rozhodol asi aj fakt, že náš šport nie je profesionálny. Dokonca ani Lučenec nemá štatút profesionálneho klubu,“ hovorí o aktuálnej situácií prezident Futsal Teamu Levice Peter Bongya.

V prípadných dohrávkach majú výhodu oproti futbalu

Futsal celkovo na Slovensku nezažíva práve najlepšie časy a koronakríza tomu určite nepomáha. Kluby vy však v prípade reštartu nemali až taký problém svoje súťaže dohrať ako napríklad futbalisti, ktorí sú limitovaný aj počasím.

„My nevieme, čo bude s našimi robotami a nieto ešte so športom. Na šport to bude mať určite katastrofálny dopad. U nás to možno bude jednoduchšie v tom, že naše kluby pracujú s menšími rozpočtami ako tie vo veľkom futbale. Druhá vec je tá, že u nás nie je problém dohrať tie odložené zápasy. Keby sa napríklad zastavili zápasy do januára, tak my ich v relatívnej pohode do začiatku ďalšieho ročníka vieme dohrať. Nás neobmedzuje počasie ako veľký futbal. U nich tých päť jesenných kôl vtesnať do jarnej časti bude dosť veľký problém. Ja si viem predstaviť, že by v našej lige odohrali každý tretí týždeň dva zápasy. V tomto máme veľkú výhodu oproti športom, ktoré sa hrajú vonku pod holým nebom,“ dodáva prezident klubu z Levíc.

Kompenzácie by mali prísť

V médiách momentálne často rezonuje aj otázka finančnej kompenzácie pre kluby, ktoré museli prerušiť svoje súťaže. Inak tomu nie ja ani v prípade futsalistov. „Náš zväz si určite podal žiadosť o kompenzácie, ale my patríme pod Slovenský futbalový zväz, takže naše kluby by mohli dostať nejaké finančné prostriedky z toho balíka, ktorý SFZ dostane pre svoje kluby. Na SFZ máme dokonca dvoch zamestnancov, ktorí sa venujú futsalu,“ vysvetľuje situáciu Bongya.

Po troch kolách majú šesť bodov

Hráči Levíc stihli počas novej sezóny odohrať tri zápasy, z ktorých sa im podarilo získať šesť bodov. V prvom zápase síce podľahli Lučencu, ale následne už naplno ukázali svoju silu. „V prvom kole sme síce hrali u najväčšieho favorita, ale aj napriek prehre sme tam zahrali dobre. Keď sa aj pozrieme trošku do histórie, tak my máme s Lučencom vždy dobré zápasy. Nie je to nikdy také jednoznačné. Aj v tom poslednom zápase sme mali viacero šancí. Chlapci dodržiavali taktiku, ktorú sme si určili pred zápasom. Snažili sme sa brániť a následne vyrážať do brejkov. S nimi sa nedá hrať otvorené hru, keďže by sme následne cestovali domov s 20 gólmi. Podržal nás aj náš brankár Erik Bielik. V druhom zápas nás čakal ťažký súper, ktorým bolo Komárno. Máme však dobre nastavený tím, ktorý sme aj doplnili o Chamillu a Gajdácsa. Proste máme dobre poskladané päťky. Jedna je taká skúsenejšia a druhá mladšia, behavejšia. Takže Pali Gabaš to veľmi dobre poskladal. V treťom kole sme dokázali naplno zabodovať na palubovke Prievidze, čo ma tiež teší,“ hovorí zástupca klubu.

S novou posilou vládne spokojnosť

Pred novou sezónou prišli do klubu aj posily, ktoré sa v prvých kolách ukázali v dobrom svetle. Asi takou najväčšou posilou bol Patrik Chamilla, ktorý prišiel na hosťovanie z hlavného mesta. „Patrik je dobrý ako človek dobrý a aj ako futsalista. On sa nám už núkal pred dvoma sezónami, keď jeho mužstvo Wild Boys skončilo v lige. Vtedy sme však mali hráčov a tak sme to ďalej nejako neriešili. S týmto klubom však máme naďalej dobre vzťahy a ich majiteľ nám ponúkol Chamillu na ročné hosťovanie. Samozrejme s tým, že bol vopred oboznámený, že musí hrať za tie isté podmienky ako naši chalani. To znamená, že zadarmo, keďže náš klub je čisto amatérsky. Patrik sa následne vyjadril, že jemu to nerobí vôbec problém, keďže on chce hrať najvyššiu súťaž. My sme boli veľmi radi, že sa k nám pripojil. Zatiaľ sa táto posila javí veľmi dobre. Dochádza aj na jeden tréning do týždňa, takže z našej strany spokojnosť,“ dodáva na záver k posile prezident Futsal Teamu Levice Peter Bongya.