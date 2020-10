Prievidzskú palubovku opäť nedokázali odkliať

Patrioti počas týždňa zaznamenali dve prehry, z ktorých ich môže mrzieť hlavne tá v Prievidzi.

25. okt 2020 o 17:10 Ivan Porubský, (LG)

SBL – 7. kolo

Článok pokračuje pod video reklamou

Iskra Svit – Patrioti Levice 94:74 (19:17, 34:18, 16:22, 25:17)

Úvodné desiatky sekúnd boli poznačené početnými nepresnosťami na oboch stranách. Levice mali lepší vstup do zápasu, vďaka dobrej defenzíve si držali vedenie. Výborne sa darilo hlavne Vrkičovi a Bojanovskému. Postupom času gradovalo tempo a nasadenie, čo bola voda na mlyn domácim hráčom. Ešte do konca prvej štvrtiny otočili zápas na svoju stranu, napokon viedli po tejto časti 19:17. Na druhú 10-minútovku by Patrioti najradšej zabudli. Aj keď sa v úvode držali na dostrel jedného útoku, no čím ďalej viac boli v obrane laxnejší a robili aj viacej chýb. Ich súper to nekompromisne trestal, v 15. minúte bolo manko prvýkrát v zápase dvojciferné (25:35), o štyri minúty neskôr bolo dokonca 20-bodové (28:48). Do šatní sa šlo za stavu 35:53 z pohľadu Levíc, keď s klaksónom upravoval skóre stretnutia Wade-Chatman.

Po prestávke vyšli Levičania ako vymenení, zlepšili svoju hru a vychádzala aj streľba. Začala sa tak stíhačka za mankom, ktorú vo veľkej miere režíroval Vrkič. Razom ožili šance na obrat, keď sa dokázali dostať na dosah 10 bodov. Pred záverečnou častou prehrávali 57:69. Dobre sa vyvíjal ešte úvod štvrtej štvrtiny, keď manko bolo dokonca v jednej chvíli jednociferné, no vtedy začal úradovať na domácej strane Green. Ten sa nadýchol k bodovej šnúre, ktorou definitívne zahatil nádeje Levíc na víťazstvo. Koncovka sa v tomto smere už iba dohrávala, jedinou nezodpovedanou otázkou bolo konečné skóre. Patrioti napokon odchádzali spod Tatier s prehrou 74:94.

Svit: Parsons 23, Green 18, Andrews 15, Avramovič 13, Miladinovič 6 (Bizub 7, Mokráň a Turza po 6, Harabin a Lysák 0). Levice: Vrkič 22, Wade-Chatman 15, Krajčovič 10, Bojanovský 9, Abrhám 5 (Juríček 7, Černokojev, Chaban a Volárik po 2, Danielič 0). TH: 11/8 – 19/13, Fauly: 20 – 16, Trojky: 2 – 7, Rozhodovali: Kúkelčík, Zubák, Sirocký.

Povedali po zápase:

Róbert Ištvánik, asistent trénera Svitu: „Po nevydarenom zápase na Interi sme sa museli zomknúť ako kolektív a začať omnoho agresívnejšie. V prvom polčase sa nám to aj podarilo, hrali sme tímovo, jednoducho, mali sme veľa doskokov, z ktorých pramenili rýchle protiútoky a ľahké koše. Oproti predošlému stretnutiu bola obrana naša obrana oveľa lepšia, veď súperovi sme dovolili iba tri alebo štyri útočné doskoky. Trošku nás mrzí, že sme zaspali po polčase, Levice nás pritlačili a manko rýchlo stiahli. Za víťazstvo sme teda veľmi radi.“

De’Sean Parsons, hráč Svitu: „V prvom rade, bol to výborný zápas aj zo strany Levíc. Hrali veľmi dobre, ale to bolo o obrane, veď v prvom polčase sme inkasovali len 35 bodov. Tréner nás v uplynulých dňoch výborne pripravil a oproti sobote sme sa úplne otočili. Som šťastný aj za chalanov, veď hrali výborne celých 40 minút. Potrebujeme to však predvádzať v každom stretnutí, keď chceme ukázať, že patríme do najlepšej trojky a nie sme len mužstvo na piate či šieste miesto. To musí byť výzvou pre celý tím. Treba preto spoločne bojovať krok za krokom a dennodenne.“

Michal Madzin, tréner Levíc: „Príčiny prehry vidím určite v prvom polčase a v 18 stratených loptách, z ktorých sme niekedy dali body pre Svit sami. Veľmi ťažko sa to hodnotí. Nehrali sme tak, ako sme chceli, no verím, že v inom zápase to bude lepšie.“

Viktor Juríček, hráč Levíc: „Musíme sa pozrieť do zrkadla a povedať si niečo medzi sebou v šatni. Posledné dva dni sme sa poctivo pripravovali, mali sme jedny z najlepších tréningov, aké sme doteraz mali, povedali sme si nejaké veci, no máme nejaký problém, ktorý potrebujeme vyriešiť. Určite to totiž nefunguje tak, ako si predstavujeme. Chýba nám tímovosť, respektíve súdržnosť v obrane. Musíme pomáhať jeden druhému, nedávať hlavy dole, ale bojovať každý za každého.“

Ostatné výsledky 7. kola: Prievidza – Inter Bratislava 75:72, Handlová – Lučenec 74:73, Spišská Nová Ves mala voľno.

SBL – 8. kolo

BC Prievidza – Patrioti Levice 76:75 (19:18, 18:24, 18:11, 21:22)

Stretnutie sa začalo dosť ofenzívne, Levičania si rýchlo vypracovali tesné vedenie a dokázali si ho aj udržiavať. V úvode to opäť pálilo Wade-Chatmanovi, ale súper dobiedzal hlavne streľbou za tri body. Postupne tempo opadlo, viac sa bojovalo, a to Patriotom nevoňalo. Prvú štvrtinu napokon prehrali 18:19, keď posledné slovo v tejto časti mal Majerčák. Druhá 10-minútovka sa niesla v znamení dobrej energie Černokojeva a správnymi odpoveďami zverencov trénera Michala Madzina na hru domácich. Patrioti konečne hrali zodpovedne na oboch stranách palubovky, navyše zbytočne nestrácali lopty. Dobrou správou bol tiež návrat Martina Bachana na palubovky. K záveru polčasu prišli chyby, no do šatní sa šlo za stavu 42:37 v prospech hostí.

Po prestávke ustáli Patrioti nástup do diania na ihrisku, svoje vedenie zvyšovali, až sa dostalo do dvojcifernej hodnoty. Lenže na to prišiel výpadok v koncentrácii, Prievidza sa razom vrátila do hry a rozdiel bol dlho v jednom útoku. Do záverečnej časti išli Levice za stavu 53:55 z ich pohľadu. Štvrtá štvrtina priniesla podľa očakávania boj o každú loptu a kôš, tímy si striedali tesný náskok. Kľúčové momenty zvládli v týchto okamihoch Wade-Chatman, Krajčovič a Bojanovský. Bolo tak jasné, že o osude stretnutia sa rozhodne v samotnom závere. V ňom úradoval ex-hráč Levíc Miha Vašl, ale poďme postupne. Najskôr upravoval trojkou na 73:72, na čo odpovedal 20 sekúnd rovnakou mincou Krajčovič. O 7 sekúnd padla ťažká Vašlova trojka do koša – 76:75, poslednú akciu mali však v rukách Patrioti. Tá rozhodne nedopadla podľa ich predstáv, preto ich čierna séria v Niké aréne pokračuje aj naďalej.

Prievidza: Vašl 22, Majerčák 16, Bjeletič 10, Robertin 8, Louiserre 4 (Seljaas 12, Kincel a Pasovský po 2, Lukáč 0). Levice: Wade-Chatman 20, Bojanovský 16, Krajčovič 12, Vrkič 11, Abrhám 3 (Černokojev 8, Juríček 5, Bachan a Chaban 0). TH: 17/12 – 9/7, Fauly: 15 – 18, Trojky: 10 – 8, Rozhodovali: Tomašovič, Margala, Lamoš.

Povedali po zápase:

Maroš Helmecy, tréner Prievidze: “Gratulujem hráčom, ktorí zostali sústredení a udržali energiu celých 40 minút. Aj keď sme prehrávali dvojciferným rozdielom, nezlomili sme sa a vrátili sme sa naspäť do hry. Opäť sme ukázali niečo z našich schopností, ale v stredu máme ťažký zápas v Lučenci. Stojíme pevne na zemi. Teraz môžeme oslavovať, ale od pondelka sa ideme pripravovať na nasledujúci duel.”

Dragan Bjeletič, hráč Prievidze: “Mali sme väčšiu túžbu po víťazstve, čo sme ukázali aj na ihrisku. Na tréningoch robíme progres a tvrdo pracujeme, čo sa prejavuje aj na palubovke a to je dôležité.“

Michal Madzin, tréner Levíc: “Gratulujem Prievidzi k víťazstvu. Bol to pre nás smolný zápas. Mali sme si postrážiť vedenie, ktoré sme mali, čo sa nám nepodarilo. Koncovka bola hop alebo trop a tentokrát to vyšlo Prievidzi.“

Viktor Juríček, hráč Levíc: “Ešte stále sa hľadáme. Máme si toho veľa čo povedať. Musíme prísť ako tím na svoju identitu a zlepšovať sa do ďalších zápasov.”

Ostatné výsledky 8. kola: SNV – Inter Bratislava 80:50, Svit – Lučenec 84:94, Handlová mala voľno.

Najbližší program: 28. 10. o 18.00 h Levice – Inter Bratislava, 31. 10. o 18.00 h Spišská Nová Ves – Levice.

1. Spiš. N. Ves 7 6 1 624:515 13

2. Lučenec 7 5 2 617:559 12

3. Patrioti Levice 7 3 4 547:528 10

4. Svit 7 3 4 596:621 10

5. Prievidza 7 3 4 504:580 10

6. Inter 7 2 5 539:585 9

7. Handlová 6 2 4 473:512 8