Na odber budú musieť cestovať do susedných obcí

Zoznam obcí v Levickom okrese, kde nevytvorili vlastné odberové miesta. Chýbajú zdravotníci.

29. okt 2020 o 10:48 Jana Némethová

LEVICE. Obyvatelia dvadsiatky obcí Levického okresu postúpia odbery v iných, zväčša susedných obciach. Dôvodom je nedostatok zdravotníckych pracovníkov, ktorých účasť je v každom odberovom tíme nutná.

Podľa Pavla Dlábika, prednostu Okresného úradu Levice, sa situácia môže ešte zmeniť. Celoplošné testovanie sa začne v sobotu o 7. hodine, potrvá do 22. hodiny. Rovnako tak v nedeľu.

Menej ako pri voľbách

Na odbornom zhromaždení, ktoré sa konalo 28. októbra v zasadačke bývalého okresného úradu, sa stretli zástupcovia primátorov, starostov, policajného zboru, hasičského a záchranného zboru, ozbrojených síl a okresného úradu.

Vojaci oboznámili s metodikou víkendového celoplošného testovania na COVID.

„V okrese je vytvorených 114 odberných miest. Pôvodne ich malo byť 161, včera (27. 10. - pozn. red.) okolo obeda ale prišla informácia, že sa budú niektoré obce zlučovať,“ povedal prednosta.

Podľa prvotných informácií mal počet odberových miest, kde sa budú môcť dať obyvatelia otestovať, kopírovať volebné okrsky. V Levickom okrese ich bude menej z dôvodu chýbajúceho zdravotníckeho personálu. Na nedostatok v 16 okresoch Slovenska, medzi ktorými je aj Levický okres, upozornilo 28. októbra ministerstvo zdravotníctva. Vyzvalo zdravotníkov, aby sa prihlásili do tímov v danom regióne.

Ktoré obce sa spoja?

Armáda aktuálne dokáže zabezpečiť celú akciu pri zredukovanom počte odberových miest.

Ako doplnil Pavol Dlábik, spájať by sa mali tieto obce: Bátovce s Bohunicami a Pečenicami, Dolná Seč s Vyšným nad Hronom, Dolný Pial s Horným Pialom, Horné Semerovce so Slatinou, Hronovce s Malými Ludincami a Šalovom, Iňa s Jesenským, Jur nad Hronom so Žemliarmi, Mýtne Ludany so Starým Hrádkom, Ondrejovce s Bajkou, Pastovce s Bielovcami a Zalabou, Pukanec s Devičanmi, Santovka s Bormi a Domadicou, Sazdice s Kubáňovom, Tehla s Lulou, Tekovský Hrádok s Turou a Žemberovce s Brhlovcami a mestskou časťou Levíc – Horšou. Odberové miesto bude situované v prvej z dvojice, resp. trojice obcí.

Podľa slov prednostu toto bude mať pravdepodobne dopad na účasť. Starostovia na stretnutí reagovali na zmeny v rámci plošného testovania množstvom pripomienok a návrhmi na zlepšenie. Problémovou skupinou obyvateľov môžu byť napríklad seniori, ktorí nemajú auto a nebudú sa mať ako dostaviť na odber do druhej obce.