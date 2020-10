III. LIGA ZÁPAD: Keď sa po karanténe nadýchli, tak prišla opäť stopka + (štatistiky po 10. kolách)

Hráči Kalnej po nevydarenej minulej sezóne výrazne posilnili mužstvo, ale očakávané dobré výkony zastavila nútená karanténa. Keď sa po nej znova poriadne nadýchli, tak prišlo prerušenie sezóny.

29. okt 2020 o 13:46 Ivan Porubský

Nezostáva nič iné, len sa s tým vysporiadať

Futbalové kluby v III. lige západ stihli odohrať len desať kôl a ich súťaž bola prerušená. V prípade KFC Kalná nad Hronom sa počas práve prebiehajúcej sezóny jedná už o druhé nútené prerušenie, keďže po víťaznom zápase v Nových Zámkoch v polovici augusta bolo mužstvo nútené podstúpiť karanténu a pretestovanie. Stalo sa tak kvôli pozitívne testovanému hráčovi súpera na Covid-19 v danom zápase. „Snažíme sa s danou situáciou vyrovnať a v našom prípade je to o to viac špecifické, že je to už druhé prerušenie v tomto ročníku, nakoľko po zápase v Nových Zámkoch sme boli v povinnej karanténe. Čiže opäť po pár kolách sme museli svoju činnosť prerušiť. Nezostáva nám nič iné, len sa s tým vysporiadať a čakať ako to bude. Snažíme sa individuálne pripravovať a myslieť pozitívne,“ hovorí prezident KFC Kalná nad Hronom Michal Guťan.

Očakávania mali vyššie

Očakávania pred sezónou boli v klube vyššie ako v minulej sezóne, kde pred predčasným ukončením figurovali na poslednom mieste. Pred aktuálnou sezónou prišlo v klube hneď k niekoľkým zmenám, ktoré mali priniesť lepšie výsledky. Začiatok mali hráči KFC sľubný, ale všetko pribrzdila vynútená karanténa. „Určite sme očakávali viac, avšak aj vzhľadom na okolnosti, ktoré nás postihli si to zrejme vyžiadalo svoju daň. Keď sme sa nadýchli víťazstvom vo Veľkých Ludinciach, tak sa sezóna opäť prerušila. Očakávania boli vyššie, aj vzhľadom na posilnenie kádra, ako aj dobrý herný prejav po prvých kolách nám vniesli optimizmus do tímu, avšak vynútená pauza zrejme zapríčinila, že to umiestnenie nie je lepšie ako sme si predstavovali. Na druhej strane však musíme uznať, že súťaž je vyrovnaná, takže stále je o čo hrať a cieľ sa nemení – skončiť čo najvyššie,“ hovorí o ambíciách svojho mužstva Guťan.

Pred sezónou prišli zahraničné posily

Klub sa pred začiatkom sezóny posilnil dokonca aj o dvojicu legionárov, ktorí mali priniesť potrebnú kvalitu. „Samozrejme snažili sme sa doplniť káder tak, aby bol dobrý kvalitou, ale aj kvantitou. Chce to určite čas, aby si noví hráči zvykli na nové prostredie a nový kolektív. Najviac sa určite uchytil Cleber, ktorý potvrdil svoje kvality a určite nezaostal za očakávaniami. Ďalšou výraznou posilou je Mpofu, ktorý si taktiež zastal svoje miesto. Tento hráč priniesol niečo nové do nášho mužstva a ukázal aj ostatným ako sa má bojovať o miesto v zostave. Čo sa týka ostatných nových hráčov, tam to zrejme ešte potrebuje chvíľku čas a priestor, aby sa etablovali a plnohodnotne ukázali svoj talent, či potenciál. Celkovo sme tak s posilami spokojní,“ komentuje posilnenie mužstva prezident a zároveň aj brankárska jednotka klubu.

Okresné derby patrilo hráčom KFC

Hráči KFC stihli na jeseň odohrať desať kôl, v ktorých zvíťazili len dvakrát. To druhé víťazstvo prišlo až v poslednom zápase, kedy nastúpili na ihrisku Veľkých Ludiniec. Okresné derby zvládli lepšie, čo ich môže posilniť hlavne po psychickej stránke. Otázkou teraz zostáva, že kedy sa hráči budú môcť vrátiť k majstrovským zápasom. „Konečne sme ukázali pravú tvár a potenciál nášho mužstva a sme veľmi radi, že práve v okresnom derby sa nám podarilo predviesť takýto výkon. Bohužiaľ tomu chýbali diváci. Futbal bol dobrý na oboch stranách a sme radi, že sme potvrdili kvalitu, ktorá v našom mužstve je, ale bohužiaľ nás opäť zasiahla stopka. Posledný zápas nám však určite dáva pozitívne vyhliadky do budúcna,“ dodáva na záver prezident KFC Kalná nad Hronom Michal Guťan.