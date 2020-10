Najskôr nabral strom, potom narazil do iného auta

Rýchla jazda na ceste pri Želiezovciach mohla stáť vodiča život.

29. okt 2020 o 10:50 (JN)

ŽELIEZOVCE. Levickí dopravní policajti boli privolaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala v želiezovskej mestskej časti Svodov.

Ako dnes informovala nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti, 47-ročný vodič Fiatu pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a s vozidlom sa dostal do šmyku. Mimo cesty narazilo zadnou časťou do stromu. Následne Fiat narazil do pred ním idúceho Fordu.

„Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu vodiča Fiatu. Alkohol u vodičov zistený nebol a škoda sa vyšplhala na viac ako tisíc eur,“ konštatovala polícia s tým, že rýchla jazda mohla stáť vodiča život.

