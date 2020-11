Po prehrách začali tvrdšie pracovať. Bojanovský chce zlepšiť malé detaily

Na bežnej posteli sa nevyspí, pretože meria až 217 cm. Vďaka výške ho rodičia už ako 8-ročného dali na basketbal. Boris Bojanovský oblieka dres Levických Patriotov už štyri roky. Bol členom zlatého tímu v roku 2018, má skúsenosti zo zahraničia, patrí aj do kádra slovenskej reprezentácie. V našej SBL patrí medzi najlepších hráčoch vo viacerých štatistikách.

9. nov 2020 o 17:04 Peter Ďuriš

Kedy a kde ste začali objavovať čaro tohto športu? Skúšali ste aj iné športy?

– Nemal som nejaký vzťah k športu, ale keď som mal asi osem rokov, tak ma rodičia prihlásili na basketbal, keďže už v tom čase som bol dosť vysoký, za čo som teraz rád. Aktívne som nehrával iné športy, vo voľnom čase iba futbal s kamošmi.

Hrával basketbal aj niekto z vašej rodiny?

- Nehrával nikto, keďže nikto nie je taký vysoký z rodiny, iba môj mladší brat má dva metre.

Ako 16-ročný ste odišli do španielskej Gran Canarie a o tri roky neskôr ste pokračovali v Amerike. Ako sa toto celé zrodilo, čo všetko ste sa tam naučili po basketbalovej a ľudskej stránke?

– V tom čase som hrával za reprezentáciu do 16 rokov, kde som zaujal a následne prišla možnosť ísť do španielskej akadémie, kde boli v tom čase neporovnateľne lepšie podmienky. Mal som iba 16 rokov, ale bol to dobrý krok, nakoľko sme mali možnosť veľmi veľa trénovať. Išiel so mnou aj terajší spoluhráč Viktor Juríček. U nás na Slovensku sa dalo trénovať 3- až 4-krát do týždňa a tam sme trénovali 2- až 3-krát denne, čo bol obrovský rozdiel a veľmi veľa mi to dalo do ďalšej kariéry.

Je to veľký rozdiel v porovnaní so Slovenskom?

– Amerika je úplné o inom. To zázemie, ktoré tam majú, telocvične „24/7“, možnosti rehabilitácie a všetko, čo potrebujete k basketbalu, máte na najvyššej úrovni na jednom mieste 24 hodín denne.

Aký bol pre mladého chalana život v Amerike? Mali ste tam aj niekoho blízkeho?

– Nie je jednoduché takto dlho žiť bez rodiny a priateľov, ale keďže som odišiel ako 16-ročný, rýchlo som si musel zvyknúť byť samostatný. Okrem Viktora som tam nemal nikoho. Pamätám si akurát, že v Amerike ma prišli pozrieť rodičia s bratom na prvý a posledný zápas.

Kedy a prečo padlo rozhodnutie vrátiť sa do Európy?

- Keď hráč vie, že nemá šancu presadiť sa v NBA, automaticky sa vracia do Európy. Nad exotickými krajinami som nerozmýšľal. V lete v roku 2016 som sa vrátil hrať za reprezentáciu a po zápase prišla ponuka do Poľska, kde som začal profesionálnu kariéru.

Začiatok nebol asi podľa predstáv…

- Bohužiaľ, vydržal som tam iba tri mesiace do polovice decembra. Zmeškal som celú letnú prípravu, prišiel som tam v polovici septembra a ten počiatočný vlak som nezachytil. Nedostával som veľa príležitostí a do toho prišlo nepríjemné zranenie členka, ktoré ma prenasleduje doteraz. Následne sme sa s klubom dohodli na vzájomnom ukončení zmluvy a vrátil som sa na Slovensko.

Po krátkej zastávke v Poľsku pôsobíte štvrtú sezónu u Levických Patriotov, čo napovedá, že klub vám vyhovuje. Keď ste prichádzali do Levíc, aká bola pozícia v tíme v porovnaní s tým, akú máte dnes? Dá sa povedať, že patríte už medzi lídrov tímu?

– Iste, zo začiatku to nebola taká pozícia ako teraz. Prvý rok sme mali viacej zahraničných hráčov a mal som menšiu rolu, ale bolo zase viacej hráčov, na ktorých sme sa mohli spoľahnúť prvé dva roky. Minulú sezónu klub zmenil filozofiu, začal stavať na slovenských hráčoch a mali sme väčšiu zodpovednosť. Škoda nedohranej minuloročnej sezóny, kde sme boli druhí a veci išli správnym smerom.

V novej sezóne po úvodných dvoch výhrach prišlo výsledkovo horšie obdobie, kedy ste z piatich zápasov prehrali štyri. Možno pripisovať herný výpadok aj tomu, že po sezóne prišlo k viacerým zmenám v kádri a odchodom legionárov?

– Určite. Chvíľu to trvá, kým sa tím zohrá, ale myslím si, že teraz sme chytili výbornú formu a keď budeme hrať tak ako teraz, nemáme konkurenciu.

Pri posledných štyroch víťazných zápasoch, z toho tri u súperov vonku, bolo vidieť herné zlepšenie celého tímu. Zmenili ste niečo vo vašej hre, prípadne na tréningoch?

– Po prehratých zápasoch sme si s chalanmi sadli a všetci sme sa zhodli, že takouto hrou nemôžeme reprezentovať klub. Začalo to všetko na tréningoch, začali sme tvrdšie trénovať a myslím si, že sa to odzrkadľuje v posledných zápasoch. Aj keď niekomu nevyjde zápas, tak potiahnu ostatní chalani a vieme dotiahnuť zápasy do víťazného konca. Viem, že nebude jednoduché celý rok udržať si takúto fazónu, ale budeme robiť všetko pre to, aby sme na konci sezóny boli úspešní.

Posledný zápas ste odohrali v Lučenci, ktorý bol pred víkendom v tabuľke druhý a doma vie byť veľmi nepríjemný. Od začiatku ste držali opraty zápasu vo svojich rukách. S akou taktikou ste nastúpili do spomínaného duelu a čo bolo kľúčové v tomto zápase?

– Myslím si, že do posledného zápasu sme vstúpili s dobrým sebavedomím. Vyhrali sme predchádzajúce tri zápasy a necítili sme žiadny tlak. Hrali sme našu hru a v podstate sme kontrolovali priebeh od samého začiatku. Chcel by som vyzdvihnúť nášho kapitána Simona Krajčoviča, ktorý nás neuveriteľne ťahá a je pre nás veľkou oporou.

Ako by ste zhodnotili spoluprácu s trénerom Madzinom? Vyhovuje vám ako tréner?

– Všetci chalani by sme sa zhodli, že sme spokojní s trénerom, rozumieme si, je to mladý, ambiciózny tréner a nikto nemôže nič zlé na Michala povedať.

Ako vidíte doterajšiu sezónu z vášho individuálneho pohľadu?

– Ja som spokojný, keď vyhrávame, boli zápasy, kde som aj zahral dobre, ale nepodarilo sa nám vyhrať, čo je trpké. Samozrejme, mám na čom ďalej pracovať, chcel by som byť lepší pod košom, byť tvrdší v obrane a nedovoliť súperom dávať ľahké koše. Keď zlepším malé detaily a tímu to pomôže, budem veľmi spokojní.

Ako najradšej trávite voľný čas?

– Keď máme v nedeľu voľno, užívam si čas s rodinou a ročnou dcérkou, venujem im všetok voľný čas. Ak je náhodou čas medzi tréningami, veľmi rád oddychujem.

Kto je váš obľúbený športovec?

– Odkedy som začal hrávať basketbal, stal som sa fanúšik Dwyanea Wadea, ale odkedy už skončil, nemám obľúbeného športovca.

Kde vidíte svoju budúcnosť o pár rokov?

– Nedávam si dlhodobé ciele. Momentálne som rád, že môžem hrať hru, ktorú milujem. Pri tomto športe sa môže stať čokoľvek. Uvidím, koľko mi zdravie dovolí.