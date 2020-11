Kozárovce nie sú najväčšie ani najbohatšie v 4. lige, predsa ju vedú

Čo na prekvapenie jesene hovoria tréner Reischl a opory Bíňovský a Ďurovič?

9. nov 2020 o 17:10 Martin Kilian ml.

Nepoznať ju už len ako železničný, ale i ako futbalový uzol. Dvojtisícová dedinka po 10 kolách IV. ligy Juhovýchod pyšne tróni pred mestami s bilanciou 8-2-0 a skóre 30:13, tri týždne pred šlágrom o 1. miesto s Levicami (majú o 3 body menej) prišla koronastopka, beztak v klubovni Lokomotívy, kde sa zapíjajú víťazstvá, vládne skvelá nálada, veď už rok neprehrala ligový zápas!

Najlepším strelcom Kozároviec je 6-gólový Daniel Drienovský, ale penzum čiernej práce odviedol aj domáci odchovanec Lukáš Bíňovský. „Svojim spôsobom sme aj prekvapení, ako sa nám darí. Nikto nečakal, že budeme vyhrávať aj vonku. Ukázala sa ale naša kvalita a natrénované veci, trénovali sme trikrát do týždňa, priemerne trinásti-pätnásti. Najviac si vyčítame zápas s Hurbanovom, mali sme nespočetne veľa šancí, mohli vyhrať 6:0, ale skončilo to 0:0. Aj naši nároční fanúšikovia chcú vidieť góly, ak sa nevyhrá, vedia byť nepríjemní,“ povedal Bíňovský, univerzál spoľahlivo skáčuci z postu na postu.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Mali sme nadštandardnú prípravu, čo sa týka kvality súperov. Pre zranenia alebo karantény sme nie vždy nastúpili s ideálnym počtom hráčov, ale práve to nás stmelilo. Na rozbeh sme dostali prijateľné Kovarce (6:2) a následný zápas vo Veľkom Mederi (3:2) bol prelom, keď sme zistili, že vyhrať vieme aj štandardkami. Máme trénera, ktorého by chcel mať každý klub, Miro Reischl je človek na správnom mieste, aj vďaka nemu sme niektoré zápasy zvládli v posledných minútach. V klube je vždy dobrá nálada, nedávno sme zodpovedne oslavovali dcérku Reného Víglaského, takže bude zdravá celý život,“ hovoril o kolegovi z obrany Miloš Ďurovič, syn šéfa klubu a miestna futbalová autorita.

Úsmev od ucha k ucha má v prerušených pretekoch aj kouč, ktorého chlapci nečakane výbornými výkonmi obdarovali k štyridsiatke. „V Kozárovciach som tretiu sezónu. Kostra kádru vždy ostáva, iba dopĺňame pár hráčov. Nemáme žiadnu hviezdu, ale kolektív, keby som mal vyzdvihnúť opory, poviem asi všetkých chalanov. Najťažšie zápasy boli posledné dva domáce so Šuranmi (3:1) a Bešeňovom (2:1), z ktorých sme fanúšikom pripravili aj priamy prenos. Súťaž je vyrovnaná, veľmi si ceníme, že sme na čele. Všetci v šatni by sme si radi vyskúšali aj niečo vyššie,“ rozprával Miroslav Reischl, ktorý by osobne nemal problém s dohrávaním súťaže na umelej tráve.