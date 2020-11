Počet testovacích miest v Levickom okrese rozšírili

Hasiči už netestujú. Bezplatné testovanie je na viacerých miestach Levického okresu.

18. nov 2020 o 15:19 Jana Némethová

REGIÓN. Minulý týždeň zabezpečovali odbery na antigénové testy hasiči v levickej stanici na Požiarnickej ulici. Odberový bod bol aj v hronovskej psychiatrickej nemocnici.

Od tohto týždňa majú záujemcovia viac možností.

Ako informoval Pavol Dlábik, prednosta Okresného úradu v Leviciach, aktuálne je zriadených hneď niekoľko odberových miest: v nemocniciach v Leviciach, Šahách a Hronovciach.

Podľa slov Jána Krtíka, primátora Levíc, odberné miesto zriadil od dnešného dňa aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva na Komenského 4. „Testovanie prebieha počnúc dneškom v dňoch pondelok, streda, štvrtok v čase od 9. do 12. hodiny. Testovanie na tomto odbernom mieste bude prebiehať do odvolania,“ uviedol na sociálnej sieti.

Mobilné odberové miesto na bezplatné antigénové testovanie pri Nemocnici AGEL Levice je v prevádzke každý deň od 7.30 do 15.30 hodiny s výnimkou polhodinovej obedňajšej prestávky v čase do 12. do 12.30 hodiny. „Antigénové testovanie sa uskutočňuje pri vstupe do areálu nemocnice bývalá vrátnica. Na vyšetrenie sa netreba objednať, stačí prísť a počkať v rade. Výsledok testu je k dispozícii do 30 minút,“ informovala Martina Pavliková, hovorkyňa spoločnosti Agel, ktorá prevádzkuje levickú nemocnicu.

Psychiatrická nemocnica v Hronovciach ponúka záujemcom o testovanie na Covid-19 antigénovým testom služby mobilného odberového miesta. „Toto je zriadené v nemocnici s vchodom naľavo od vrátnice - zvoňte na zvonček vedľa dverí. Testovanie prebieha v pracovných dňoch od 7. do 15. hodiny. O absolvovaní testu bude vydaný certifikát o vykonaní testu s výsledkom,“ stojí v ozname na webovej stránke nemocnice.