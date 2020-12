Nemocnica: Nadávky a vyhrážky sú na dennom poriadku

Lekári a sestry na urgentnom príjme levickej nemocnice sú vystavovaní atakom zo strany pacientov.

4. dec 2020 o 10:32 (PAV, JN)

LEVICE. Práca v nemocnici je pre zdravotníkov náročná. Podľa Martiny Pavlikovej, hovorkyne spoločnosti Agel, ktorá prevádzkuje Nemocnicu Levice, denne prichádzajú do styku nielen s ochoreniami, ktoré treba okamžite správne diagnostikovať a liečiť, ale aj s nepríjemným správaním pacientov, či dokonca agresiou: „O dramatické zážitky nemajú núdzu.“

Na zdravotníkov zavolali policajtov

„Byť zdravotníkom na urgente je oveľa náročnejšie ako na iných oddeleniach, pretože skoro každá služba ma niečím novým prekvapí, či je to správanie pacienta alebo samotné ochorenie, na ktoré sa musí urgentne reagovať a riešiť,“ začína svoje rozprávanie Katarína Mačuhová, vedúca sestra. Pracuje tu už 16 rokov.

Počas svojho pôsobenia na urgentnom príjme zažila množstvo nečakaných aj nepríjemných situácií: „Stáva sa, že pacienti musia na ošetrenie čakať, hlavne keď príde záchranná služba, ktorú musíme uprednostniť. Vtedy prebratie a ošetrenie trvá dlhšie. Riešime to s pokojom, vysvetlíme situáciu, že záchranka má prednosť pred všetkými a že ich hneď, ako to bude možné ošetríme. Niektorí to pochopia, ale stane sa aj to, že napriek vysvetleniu situácie sú agresívni.“

Na urgentnom príjme sú na pacientov pod vplyvom omamných látok zvyknutí nielen počas víkendov, ako by sme si mohli myslieť, ale naopak – takmer každý deň. Personál si tiež zažil množstvo dramatických chvíľ. „Mne osobne sa stalo, že prišla pacientka okolo 21. hodiny, mala reznú ranu nad obočím tvrdila, že ju napadol priateľ. Bola ošetrená a spokojne po ošetrení odišla. Okolo druhej nad ránom niekto zaklopal na dvere a počula som na chodbe veľký krik, tak som otvorila, že sa opýtam, čo sa stalo a v tom momente som videla, ako sa na mňa pacientka zahnala rukou. Keby som neuhla, tak ma buchne do tváre. Vykrikovala, že to zranenie sme jej spôsobili my tu na urgente. Zavolala aj políciu. Pacienti bývajú agresívni aj pri platbe,“ opisuje Katarína Mačuhová.

Poďakoval sa obrázkom

Už podľa názvu je zrejmé, že na urgentný príjem patria pacienti, ktorí pociťujú náhle zdravotné ťažkosti, s ktorými nie je možné čakať na nasledujúci deň k lekárovi. Pacienti to však často zneužívajú. Na levickom urgentne dokonca poznajú aj „rekordmanov“, ktorí prídu aj dvakrát do týždňa, niektorí dokonca každý druhý deň.

„Zneužívanie urgentu je, žiaľ, bežná vec. Pacientka nám odpovedala napríklad na otázku, prečo doobeda nešla na chirurgickú ambulanciu, že čakala na manžela, kým príde z práce. Veľakrát sa vyhovárajú na prácu, na čakanie u špecialistov,“ hovorí vedúca sestra.

Napriek náročnej a stresujúcej práci si spomína aj na pekné zážitky. „Samozrejme, nájdu sa aj svetlé stránky, a to dodá človeku energiu. Stalo sa mi, že sme ošetrili 5-ročného pacienta a asi po polhodine nám rodičia doniesli poďakovanie za skvelo odvedenú prácu – čokoládu a nakreslený obrázok. Povedali nám veľmi milé slová, slová vďaky, uznania a obdiv našej práce,“ dodáva Katarína Mačuhová.