Veľké Ludince vsadili na mladších, ktorí však ešte potrebujú čas

Keďže je momentálne III. liga prerušená, tak je tu čas na zhodnotenie prvých desiatich kôl. Tím Veľkých Ludiniec prešiel pred začiatkom sezóny obmenou, ktorá ešte naplno nepreukázala svoj potenciál.

4. dec 2020 o 10:56 Ivan Porubský

Článok pokračuje pod video reklamou

Vsadili na mladé posily

Hráči TJ Družstevník Veľké Ludince pod vedením skúseného trénera Igora Kasanu sa po odohraní desiatich kôl aktuálne nachádzajú na trinástom mieste so ziskom desiatich bodov. „Pôsobenie Ludiniec v prvých desiatich kolách môžeme hodnotiť z dvoch stránok. Odišli nám skúsení hráči, ale zas prišli talentovaní hráči, ktorí sú odchovancami Útvarov talentovanej mládeže a futbalových akadémii, ktorí potrebovali určitý čas na to, aby sa spoznali s mužským futbalom. Pokladám prechod z mládežníckeho k mužskému za veľmi ťažký. Ukázalo sa aj u nich, že tretia liga je výborná súťaž a výborný prechod pre talentovaných hráčov z ligových dorasteneckých mužstiev. Tieto zápasy ukázali, že sme na začiatku spoznávali a zapracovávali niektorých hráčov. Bohužiaľ za tých 10 kôl musím povedať, že ani v jednom zápase sme nenastúpili vo nami vysnívanou ideálnou zostavou. Hráči, na ktorých sme sa spoliehali – stredná a staršia generácia boli zranení a to sa následne odzrkadlilo aj na tých výsledkoch,“ hovorí o prvých desiatich kolách manažér Veľkých Ludiniec František Urban.

Prvý gól prišiel až v šiestom kole

Súvisiaci článok ROZHOVOR: S dorastom v Slovane Levice vládne spokojnosť. Horšie je to však u žiakov Čítajte

Hráčov Družstevníka sa na začiatku sezóny príliš nedarilo, keď v prvých piatich zápasoch nestrelili ani gól a tak nazbierali len dva body za bezgólové remízy proti Vrábľom a Imeľu. Prišiel však zápas šiesteho kola a v ňom už Ludince naplno bodovali. Odniesli si to hráči z Lednických Rovien. „Vedeli sme od začiatku, že nemáme typického zakončovateľa. No, že to bude až takto vypuklé, tak to sme zas nepredpokladali. Musíme povedať, že stále nám tento typ útočníka chýba a ofenzívny hráči z druhej línie niekedy aj nemožné vynechali,“ hovorí o problémoch s útočníkmi manažér Ludiniec.

Okresné derby rozhodla väčšia skúsenosť

Po nevydarenom štarte do novej sezóny prišli aj dobré výsledky. V poslednom odohranom kole sa tiež čakalo, že Veľké Ludince budú naplno bodovať. V derby zápase totiž doma privítali Kalnú nad Hronom, ktorá tiež nezažívala práve vydarenú sezóny. Ešte v 77. minúte Ludince viedli, ale skúsený Attila Vida dvoma gólmi vybojoval všetky body pre hostí. „Keby som mal jednou vetou zhodnotiť