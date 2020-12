Proti Martinu a Topoľčanom sa Leviciam nedarilo

Slovenská hokejová liga pokračovala zápasmi 7. a 8. kola, kde Levice nastúpili proti náročným súperom.

6. dec 2020 o 16:55 Ivan Porubský

Článok pokračuje pod video reklamou

SHL – 37. kolo

Reprezetácia SR U18 – Levice 4:6 (2:2, 2:2, 0:2)

V nedeľu 29. novembra nastúpili hokejisti Levíc na predohrávku 37. kolo, v ktorom boli ich súpermi hráči reprezentačného výberu Slovenska do 18 rokov. Levičania v tomto zápase nechali oddychovať hneď niekoľko hráčov a to aj z dôvodu nahusteného programu v predchádzajúcich, ale aj najbližších dňoch. Lepší vstup do zápasu mali reprezentační mladíci, ktorí sa ujali vedenia už v 4. Minúte. O šesť minút neskôr však už žltozelení zapli na plné obrátky a podarilo sa im vyrovnať stav zápasu, keď sa presadil Múčka. V 15. Minúte Levice otočili stav stretnutia, keď skóroval Gubo. Domácim sa však ešte pred odchodom do šatní podarilo vyrovnať. V rovnakom duchu sa niesla aj druhá tretina, kde sa najprv ujali vedenia domáci a dokonca o dva góly. Čaládi a Klenko však opäť dokázali vyrovnať. V poslednej tretine už rozhodovali skúsenosti na strane hostí, ktorí dvoma gólmi v závere stretnutia potvrdili dobrú formu z posledných zápasov a zvíťazili 4:6.

Góly: 4. Demek (Petrovský), 18. Petrovský (Sýkora, Miklovič), 23. Petrovský (Sýkora, Socha), 25. Mišiak (Sokoli, Eperješi) – 10. Múčka, 15. Gubo (Tužinský, Hřebíček), 28. Čaládi (Uhnák, Novák), 35. Klenko (Múčka, Hudec), 57. Gubo (Novák, Čaládi), 60. Gubo (Hřebíček, Klenko). Strely: 32:34, vylúčenia: 8:3, bez divákov. SR: Marinov – Bečár, Krakovský, Šramaty, O. Stümpel, Šotek – Nátny, Miklovič, Petrovský, Demek, Sýkora – Socha, Kmec, Bubica, Repčík, Danielčák – Eperješi, Kocúr, Mišiak, Dej, Sokoli. Tréner I. Feneš. LEVICE: Belányi – Kohút, Kuzma, Svitana, Šimko, Múčka – Hřebíček, Ďurech, L. Novák, Čaládi, Uhnák – Štefanka, Hudec, Saliji, Tužinský, Gubo – Šturdík, Kobolka, Macko, Klenko, Suľovský. Tréner J. Kováčik.

SHL – 7. kolo

Levice – Martin 2:3sn (1:1, 1:0, 0:1, 0:0)

Uplynulú stredu rozbehnuté Levice doma hostili náročného súpera z Turca. Hostia sa v zápase prezentovali až 61 strelami a potvrdili tak svoje kvality aj v tomto smere. Levice sa však nechceli hneď od začiatku vzdávať a v 2. Minúte sa ujali vedenia, keď sa presadil Rácz po Gubovej prihrávke. Martin však do minúty vyrovnal a následne sa už skóre v prvej tretine nemenilo. Úvod druhého dejstva lepšie zachytili domáci, ktorí sa hneď v prvej minúte ujali vedenia Múčkom, ktorému nabíjali Róbert Huna a Cebák. Levičania potom dlho držali jednogólové vedenie a mali našliapnuté k ďalším trom bodom. Radosť im však pokazil v 49. Minúte skúsený Themár, ktorý vyrovnával na 2:2. Do konca riadnej hracej doby sa už skóre nemenilo. Gól neprinieslo ani následné 5-minutové predĺženie a tak museli rozhodnúť nájazdy. Tie lepšie zvládli hostia, keď rozhodujúci nájazd premenil Poliaček. Leviciam tak napokon patril bod.

Góly: 2. Rácz (Gubo), 21. Múčka (Róbert Huna, Cebák) – 3. Murček (Burzík, Poliaček), 49. Themár (Babka, Špirko), rozhodujúci samostatný nájazd – Poliaček (MT). Strely: 35:61, vylúčenia: 8:6, bez divákov. LEVICE: Kompas – Cebák, Kohút, Svitana, Róbert Huna, Múčka – Hřebíček, Ďurech, L. Novák, Tužinský, Gubo – Rácz, Hudec, Saliji, Uhnák, Šimko – Kobolka, Štefanka, Macko, Klenko, Suľovský. Tréner J. Kováčik. MARTIN: Bernát – Lavička, Burzík, Nauš, Murček, Poliaček – Dvořák, Ligas, Gimenez, Barto, Paulíny – Babka, Pokrivčák, Jurášek, Špirko, Themár – Belica, Juraško, Dírer, Grega. Tréner M. Mosnár.

Ostatné výsledky 7. kola: Žilina – Topoľčany 3:2, Považská Bystrica – Humenné 3:1, Skalica – Trnava 2:1, Spišská Nová Ves – Dubnica 5:3.

SHL – 8. kolo

Topoľčany – Levice 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Po náročnom stredajšom súperovi z Martina čakal na Levice ďalší mimoriadne kvalitný súper, ktorým boli hokejisti z Topoľčian. Svoje kvality predviedli domáci už v 4. Minúte, keď sa presadil Varga. Následne sa dlho hralo bez gólov, ale z množstvom streleckých pokusov. Za chrbtom hosťujúceho Kompasa skončil puk až v 30. Minúte po góle Hlinku. V 38. Minúte prišlo k nedovolenému zákroku na hosťujúceho hráča a bolo nariadené trestné strieľanie. To sa aj Uhnákovi podarilo premeniť a znížil tak na 2:1. Nádeje Levíc však znížil tesne pred koncom druhej tretiny Kalináč, ktorý zvyšoval už na 3:1. V poslednej tretine padol ešte jeden gól do bránky hostí a tak sa konečné skóre zastavilo na 4:1.

Góly: 4. Varga (Kalináč, Jurák), 30. Hlinka (Fábry, Varga), 39. Kalináč (Jurák, Varga), 46. M. Novák (Jurák, Kalináč) – 38. Uhnák (trestné strieľanie). Strely: 58:46, vylúčenia: 7:5, bez divákov. TOPOĽČANY: Halo – M. Novák, Bulák, Jurák, Kalináč, Varga – Bystričan, Škápik, Nemček, Bečka, Kluka – Hlinka, Malý, Laššo, D. Gergel, Danišovský – A. Gergel, Mihalko, Fábry, Hvizdoš, Gaťár. Tréner Ľ. Hurtaj. LEVICE: Kompas – Štefanka, Kohút, Svitana, Róbert Huna, Richard Huna – Hřebíček, Rácz, L. Novák, Tužinský, Gubo – Hudec, Ďurech, Saliji, Uhnák, Tábi – Kobolka, Šturdík, Suľovský, Klneko, Múčka. Tréner J. Kováčik.

Ostatné výsledky 8. kola: Trnava – Humenné 5:3, Dubnica – Žilina 0:2, Martin – Považská Bystrica 5:3, Skalica – Spišská Nová Ves 4:7.

Najbližší program: 9. 12, o 17.00 h Levice – Skalica, 11. 12. o 18.00 h Levice – Žilina.

1. Žilina 8 8 0 0 0 46:8 24

2. Martin 8 5 1 0 2 27:26 17

3. Spišská N./Ves 6 5 0 0 1 31:19 15

4. Levice 8 4 0 1 3 23:29 13

5. Topoľčany 6 3 1 0 2 24:13 11

6. Trnava 8 3 0 0 5 28:28 9

7. Dubnica n./V. 7 3 0 0 4 20:26 9

8. Pov. Bystrica 8 3 0 0 5 21:36 9

9. Skalica 8 2 0 1 5 20:27 7

10. Humenné 6 1 0 0 5 14:22 3

SR18 5 0 0 0 5 10:30 0