Oproti minulej sezóne sa zlepšili o trinásť priečok. Čo je za tým?

Futbalisti Slovana Levice sa v IV. lige juhovýchod nachádzali pred prerušením súťaže na výbornom druhom mieste, tesne za vedúcimi Kozárovcami. Mužstvo trénera Marcela Pavlíka stratilo len sedem bodov a aj preto môže v tíme vládnuť spokojnosť. Po prerušení súťaže sme sa porozprávali s manažérom klubu FK Slovan Levice Tomášom Stachom.

8. dec 2020 o 1:00 Ivan Porubský

V IV. lige juhovýchod sa stihlo odohrať len 10 kôl. Ako by ste zhodnotili vaše pôsobenie?

- V prvom rade chcem povedať, že nás veľmi mrzí, že sa opäť prerušila súťaž a nemohli sme dohrať aspoň jesennú časť. Čo sa týka tých 10 kôl, tak samozrejme prevládala spokojnosť, či už s herným prejavom, výsledkami, alebo celkovým nastavením A-mužstva od prístupu až po tréningovú morálku. Snažíme sa postupne napredovať a držať sa nami nastolenej cesty.

V minulej, predčasne ukončenej, sezóne vám patrilo predposledné miesto. Čo sa zmenilo, že nastal taký výrazný posun?

- Minulá sezóna, teda najmä jej jesenná časť nám vôbec nevyšla výsledkovo. Po dobrom úvode, či už v súťaži, alebo v slovenskom pohári prišlo k zlej sérii, ktorá znamenala predposledné miesto v tabuľke. Už v zime sme však začali postupne s prestavbou kádra, ktorý si dovolím povedať, by jarnú časť zvládol a IV. ligu pre Levice zachránil. Po predčasne skončenom ročníku sme začali tvrdo pracovať na novom mužstve, posilnili sme sa na funkcionárskom poste a urobili sme všetko preto, aby tento ročník mal iné parametre. Cieľom bolo, aby sme hrali dôstojnú úlohu v novej sezóne.

Nie je to aj v tom, že klesla kvalita IV. ligy?

- Môžeme o tom polemizovať, avšak taká je realita. Do III. ligy postúpili dvaja 4-ligisti taktiež priamo, keďže doplnili súťaž, k nám takisto prišli 5-ligisti na priamo, aby doplnili našu súťaž. Tu by som sa možno pozastavil nad tým, áno, určite kvalita IV. ligy nie je ako bývala, avšak je to odraz celospoločenskej situácie v akej sa nachádza šport, nielen futbal. Hráči, mužstvá nám ubúdajú, celkovo do športu ide veľmi málo peňazí, podpora od štátu je na minimálnej úrovni. Kolektívne športy ako futbal, hokej, hádzaná, basketbal postupne strácajú a žiaľ, nevidím v momentálnej situácii víziu, že by sa to zlepšilo. Keď si porovnáme susedné