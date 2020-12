Víťazná séria Patriotov pokračuje na čísle šesť

Po reprezentačnej prestávke sa basketbalisti vrátili na ligové palubovky a pre Levice to bol úspešný návrat. Naďalej pokračujú vo svojej sérii zápasov bez porážky. Aktuálne sú na šiestich výhrach v rade.

7. dec 2020 o 1:00 (LG)

SBL – 15. kolo

Patrioti Levice – BC Prievidza 93:62 (29:21, 24:18, 21:14, 19:9)

Patrioti si museli na palubovke poradiť bez Bachana, ktorého opäť vyradilo z hry zranenie. Od úvodu to zobrali do rúk levickí rozohrávači, s vysokou efektivitou v útoku viedli po pár minútach 14:5. Prievidza hrozila hlavne z diaľky, vďaka čomu sa držala na dostrel a v hre. Po prvej štvrtine viedli domáci 29:21. Zverenci trénera Michala Madzina mali vynikajúci vstup do druhej časti, šnúra 10 bodov v rade a fakt, že viac ako 3 minúty nedovolili súperovi žiaden bod, ich dostal do komfortného vedenia. Neskôr sa k tomu rozstrieľal Černokojev, celkovo hrali Patrioti s ľahkosťou a necelé 4 minúty pred koncom vyhrávali už o viac ako 20 bodov. Záver prvého polčasu však bol pre nich miernym výkričníkom, Prievidza sa nadýchla k tlaku a bodovým úsekom 10:0 zacítila šancu urobiť niečo so zápasom. Na tabuli svietil priaznivý stav 53:39.

Po prestávke sa však veci našťastie vrátili späť podľa levického scenáru, zlepšená hra na oboch stranách palubovky priniesla opäť nárast vedenia. Aj v tretej štvrtine prišli síce mierne výpadky, vždy však boli len krátkodobého charakteru. Levice viedli pred záverečnou časťou jasne 74:53. Domáci si už bezpečne kontrolovali v štvrtej štvrtine cestu za pohodlným víťazstvom, s postupom času dostávali priestor aj menej vyťažovaní hráči. Piate víťazstvo Patriotov v rade sa zrodilo po výsledku 93:62 s Prievidzou.

Levice: Juríček 20, Krajčovič 19, Wade-Chatman 14, Bojanovský 12, Abrhám 6 (Černokojev 16, Volárik 4, Adámik 2, Danielič a Chaban 0). Prievidza: Bjeletič 15, Vašl 13, Robertin 11, Majerčák 8, Louiserre 0 (Kincel 9, Pasovský 4, Lukáč 2, Bakoš, Kielar a Matuška 0). TH: 10/10 – 12/9, Fauly: 17 – 14, Trojky: 9 – 7, Rozh.: Šarišský, Doušek, Bara.

Povedali po zápase:

Michal Madzin, tréner Levíc: „Som veľmi rád, že po veľmi dlhej dobe, keď prišiel zápas, sme zvíťazili. Potešila ma energia, ktorú dali chalani do stretnutia a že nám vydržala až do poslednej minúty. Bolo to dôležité, aj u hráčov z lavičky bola snaha hrať agresívne. Teší ma, že každý dostal príležitosť a po tejto pauze sa tak rozbehli.“

Cvetomir Černokojev, hráč Levíc: „Hrali sme dobre. Mali sme dosť otvorených striel, síce sme niektoré nepremenili, ale v našej hre bolo dosť dobrých vecí. V útoku sme odovzdali zo seba všetko, čo sa ukázalo aj na konečnom výsledku. Mne pomohlo, že som bol chvíľu s priateľmi v reprezentácii Bulharska. Pomohlo to mojej hlave, prvýkrát som mimo svojej rodnej krajiny a bez priateľov.“

Maroš Helmecy, tréner Prievidze: „Ťažko sa hodnotí zápas, keďže sme prehrali o viac ako 30 bodov. Jediné pozitívum, ktoré som videl v našom výkone, bol priestor pre hráčov, ktorí nedostávajú toľko priestoru. Vedeli sme, že Levice po poslednom zápase, ktorý u nás prehrali, že na nás vyletia a začnú veľmi agresívne. Žiaľ, nezachytili sme to a nedokázali sme sa s tým vysporiadať. Rozprávali sme sa o tom od začiatku, odkedy sme vedeli, že ideme s Levicami hrať. Budú na nás tlačiť, budú agresívni, musíme sa s tým vyrovnať a musíme hrať agresívne. Bohužiaľ, neprišlo to. Preto je taký výsledok, aký je. Musíme sa z toho poučiť. Verím, že v sobotu pôjdeme 40 minút naplno a bude hra vyzerať inak, ako v tomto zápase.“

Legend Robertin, hráč Prievidze: „Myslím si, že sme neboli dostatočne agresívni. Nevstúpili sme do zápasu s dostatočnou agresivitou, v útoku sme priveľa strácali loptu. Do ďalšieho duelu musí ísť oveľa agresívnejšie a bude to lepšie.“

Výsledky 17. kola: Lučenec – Inter BA 68:59, Handlová – Svit 78:72.

SBL – 18. kolo

Patrioti Levice – BKM Lučenec 83:77 (18:15, 18:21, 21:21, 26:20)

Z oboch strán bola badateľná v úvode počiatočná nervozita, postupne sa však rozohrali tímy k solídnemu basketbalu. Levice sa v prvej štvrtine spoliehali na podkošových hráčov, na strane súpera ale nevedeli zastaviť Hollowaya. Celkovo to bol bojovný basketbal, po prvej štvrtine vyhrávali domáci 18:15. Druhú 10-minútovku však nezachytili, súpera pustili 8 bodom k rade a celkovo bola výraznejšia energia na strane hostí. Patrioti sa však aj napriek chybám v defenzíve a ofenzíve držali na dostrel, po Bojanovského smeči sa šlo do šatní napokon za vyrovnaného stavu 36:36.

Druhý polčas začal ako zo zlého sna, Levičania otvorili tento úsek 0:13 a z dvojciferného manka sa museli spamätávať. V útoku sa nevedeli presadiť, v obrane púšťali rivala k ľahkým bodom. Lučenecký tlak sa podarilo v správnej chvíli zastaviť, 8 bodov v rade vrátilo Patriotov do hry o víťazstvo. Na tabuli stále svietil nepriaznivý stav, ale vtedy prišli strelecké chvíle Abrháma. S jeho výraznou pomocou sa podarilo 75 sekúnd pred koncom tretej štvrtiny vyrovnať na 55:55 a začínalo sa od začiatku. Po 30 minútach čistého času svietil na tabuli stav 57:57, Juríček mal totiž v tejto časti posledné slovo. O dôležitý okamih sa opäť postaral Abrhám, v 3. minúte záverečnej štvrtiny dostal svojich spoluhráčov prvýkrát v druhom polčase do vedenia. S pribúdajúcim časom sa priostrovalo, to sa však už Levičania nadychovali k rozhodujúcemu náporu. Pomáhali im k tomu aj chyby Lučenca, vedenie sa v priebehu pár momentov prehuplo cez dvojcifernú hranicu. Súper ešte v koncovke zahrozil, no „madzinovci“ si už nenechali ujsť ďalšie víťazstvo do svojej zbierky.

Levice: Abrhám 25, Krajčovič 19, Bojanovský 14, Juríček 10, Wade-Chatman 6 (Danielič 9, Černokojev a Volárik 0). Lučenec: Holloway jr. 20, Rób. Rožánek 13, Hawkins 8, Zorvan 6, Murray-Boyles 5 (Brown 17, Rich. Rožánek 5, Anikienko 3, Suja 0). TH: 20/15 – 20/15, Fauly: 19 – 24, Trojky: 12 – 10, Rozhodovali: Fuska, Doušek, Lamoš.

Povedali po zápase:

Michal Madzin, tréner Levíc: „Sme radi za výhru. Dôležité pre nás, že sme si uhájili domácu palubovku a pokračujeme vo víťaznej sérii. Teraz je pre nás najdôležitejšie pripraviť sa na pondelok, je to v rýchlom slede. To je jediné, čo musíme mať v hlavách.“

Martin Danielič, hráč Levíc: „Myslím si, že sme zápas vyhrali na konci v obrane. Povedzme, že nám tam padli aj šťastné trojky, ale bolo to vypracované. Vyhrali sme to v obrane, nie v útoku.“

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Nemôžem byť nejako veľmi rozčarovaný zo zápasu. Na to, v akom zložení sme prišli a okolnosti, ktoré nás dohnali k tomu, tak sme odohrali veľmi dobre. Musím pochváliť chlapcov hlavne za vstup do druhého polčasu, aj keď potom zbytočnými chybami sme vrátili Levice späť do hry. Odišli nám na 12 bodov. Bojovali sme, po 5. faule sme stratili rozohrávača. Gratulujem domácim k víťazstvu.“

Roydell Brown, hráč Lučenca: „Tvrdo sme bojovali. Chýbali nám v dôsledku zranení niektorí hráči. Vyfauloval sa nám navyše kľúčový rozohrávač. Potešilo sme, že sme bojovali a som hrdý na tím.“

Ostatné výsledky 18. kola: Prievidza – Handlová 88:78, Svit – Spišská Nová Ves 92:66, Inter Bratislava mal voľno.

1. Patrioti Levice 13 9 4 1058:950 22

2. Spiš. N. Ves 12 9 3 1023:919 21

3. Lučenec 13 8 5 1039:990 21

4. Svit 11 5 6 925:929 16

5. Prievidza 11 4 7 797:906 15

6. Inter 11 3 8 806:877 14

7. Handlová 11 3 8 864:941 14

Najbližší program: 7. 12. o 18.00 h Levice – SNV, 12. 12. o 18.00 h Levice – Handlová.