Má len 17 rokov a už sa môže pochváliť 519 medailami

Sabína Kupčová, plavkyňa klubu ŠK Aquasport Levice, má len 17 rokov, ale za sebou už niekoľko úspechov. Momentálne sa pripravuje spolu s reprezentáciou Slovenska v Šamoríne. S plávaním začala, keď mala len osem rokov a odvtedy si stihla vybojovať množstvo ocenení.

10. dec 2020 o 11:16 Ivan Porubský

Aké boli vaše prvé skúsenosti s plávaním?

– S plávaním som začala na jeseň v roku 2011, keď ma rodičia prihlásili do plaveckého kurzu, aby som sa naučila plávať. Ďalším dôvodom bolo, že som bola v triede najvyššia a hrbila som k nižším spolužiakom.

Kto vás z rodiny, alebo z priateľov najviac podporuje vo vašej športovej kariére?

– Doma ma všetci podporujú, prispôsobujú celý chod našej rodiny, snažia sa mi vytvoriť čo najlepšie podmienky a zabezpečiť všetko potrebné k tomu, aby som sa mohla zlepšovať a naďalej napredovať.

Ktoré boli vaše prvé oficiálne preteky a ako sa vám na nich darilo?

– Moje prvé preteky som absolvovala na jar v roku 2012 v Nových Zámkoch. Boli to moje úplne prvé preteky, takže som nevedela a vôbec netušila ako to bude celé prebiehať, ale na moje šťastie som tam mala staršie klubové kolegyne, ktoré ma vlastne zo všetkým postupne oboznamovali. Za tieto ich skúsenosti som im nesmierne vďačná. Nakoniec to dopadlo lepšie ako som čakala a dokonca sa mi podarilo vyhrať dve strieborné a jednu bronzovú medailu.

Máte za sebou už viacero úspechoch, ale určite sa nájdu niektoré, čo nad tie ostatné vyčnievajú. Skúste nám ich opísať?

– Všetky úspechy si cením a vážim, pretože za každým úspechom je tvrdá drina a odhodlanie. Ale keby mám vybrať tie najhodnotnejšie, tak určite by som vybrala dva prekonané rekordy SR Martiny Moravcovej, účasť vo finále na Majstrovstvách Európy juniorov z roku 2019 v štafete na 4x100 voľný spôsob, kde sme spolu s dievčatami skončili na peknom 6. mieste. A ďalej, ako prvej slovenskej juniorskej plavkyni sa mi minulý rok podarilo zaplávať vo finále 200 m voľný spôsob pod hranicu dvoch minút 1:59,69 na otvorených Majstrovstvách Dánska.

Koľko rokov máte „odplávaných“ v levickom bazéne a pod ktorými trénermi?

– V mojom rodnom „levickom“ bazéne mám odplávaných približne 9 rokov. Ako malá som začínala v plaveckej škole u Mgr. Tibora Lacku pod vedením Jozefa Bogára. Keď mojich rodičov približne po troch mesiacoch oslovil pán tréner Tibor Lacko, či by som nechcela plávať súťažne za športový klub AQUASPORT LEVICE. Nakoniec po vzájomnej dohode s mojimi rodičmi, že popri tréningoch a súťažiach dokážem skĺbiť aj školské povinnosti som sa pripravovala pod vedením Mateja Olejára. Po troch rokoch som prešla do skupiny k Tiborovi Lackovi u ktorého plávam v podstate doteraz.

V poslednom období ste sa presunuli do susednej Českej republiky. Prečo ste i vybrali práve Brno a v čom sú podmienky odlišné od Levíc?

– Áno, pred dvoma rokmi som sa rozhodla ísť študovať na športové gymnázium Ludvíka Daňka v Brne. Hlavným dôvodom bolo, že som potrebovala skĺbiť školu s plávaním. Tým, že som na športovom gymnáziu, školu mám prispôsobenú tréningom a učitelia sa tiež snažia vychádzať mi v ústrety. Ďalšou výhodou je, že trénujeme na 50-metrovom bazéne. Pretože skoro všetky vrcholové podujatia sa plávajú na dlhom 50-metrovom bazéne. Tu trénujem pod vedením Petra Vodáka a za prvú zimnú sezónu na škole som prepísala 24 školských plaveckých rekordov v rôznych disciplínach.

Okrem podujatí na Slovensku máte za sebou množstvo zahraničných podujatí. Ktoré vo svojej kariére radíte medzi tie najcennejšie?

– Zahraničné podujatia majú svoje čaro. Tu u nás na Slovensku sa už medzi sebou všetci poznáme, takže je super, že na medzinárodných podujatiach sa môžem porovnať a konfrontovať so zahraničnými plavcami. Na Majstrovstvách sveta, či Európy sa stretávam na bazéne s tými najlepšími plavcami súčasnosti a vždy sa od