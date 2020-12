Do Levíc prichádza nová posila. Dôvodom je aj zranenie Bachana

Počas sviatkov majú basketbalisti už tradične nahustený program. Inak tomu nebude ani v sezóne, ktorá je ovplyvnená pandémiou. Najnovšie informácie nám prezradil generálny manažér klubu Patrioti Levice Ladislav Garaj.

14. dec 2020 o 1:57 Ivan Porubský

Leviciam sa darí aj po reprezentačnej prestávke. Ako v klube vnímate tieto skvelé výkony tímu?

- Určite sme všetci radi, že tá forma, ktorá bola pred reprezentačnou pauzou sa počas takmer mesačnej prestávky nestratila. Na druhej strane, tí chalani, ktorí boli v reprezentácii si skoro vôbec neoddýchli a hoci to navonok nie je vidieť, tak my to v klube vidíme, že tá únava z nahusteného programu tam predsa len je a aj nejaké drobné zranenia. Preto sa snažíme v zápasoch rozložiť minutáž na viacerých hráčov, pokiaľ je to možné. V tomto nám samozrejme musia pomáhať mladí hráči v tíme, tak ako to bolo aj v posledných zápasoch proti Spišiakom, či proti Handlovej keď si svoju pozíciu na palubovke ustáli a tým vlastne odľahčili minutáž Krajčoviča, či Abrháma.

Blížia sa sviatky, ale program Levíc je dosť plný aj počas nich. Nemali hráči problém s tým, že nebudú môcť viac času stráviť s rodinami?

- Keď sa robil harmonogram zápasov SBL, tak všetci verili, že v čase Vianoc už diváci budú môcť byť v hale. Ľudia sa vracajú na sviatky domov, haly bývajú v tomto období vypredané. Bohužiaľ situácia sa nezlepšila natoľko, aby sa tí diváci mohli vrátiť do hľadísk. Napriek tomu si myslím, že hráči to vnímajú ako profesionáli a už sú zvyknutí na to, že aj medzi sviatkami sa basketbalový kolotoč nezastaví. Samozrejme, keď bude nejaká možnosť, tak určite nejaké voľno dostanú. Preto sme napríklad aj posunuli domáci zápas s Interom Bratislava, ktorý sa mal hrať pôvodne 26. decembra o deň neskôr. Tak aby mohli byť niektorí hráči doma s rodinami o čosi viac.

Do Levíc prichádza 25-ročný Američan Tre’Darius McCallum. (zdroj: thread-sm.com)

Trojica zahraničných hráčov bude sviatkovať na Slovensku. Aj ste pre nich niečo pripravili, aby sa im aspoň z časti podarilo zažiť trošku vianočnej atmosféry?

- Zatiaľ sme pre nich ešte nič nepripravili, ale určite im v spolupráci s našimi reštauračnými partnermi trošku pomôžeme nejako spríjemniť vianočné sviatky. Budú síce krátke, ale určite im nejakým spôsobom pomôžeme ich prežiť v čo najlepšej atmosfére.

Ako to vyzerá so zranením Martina Bachana?

- Maťo Bachan si ešte v lete prvýkrát poranil na chodidle kostičku, ktorá sa však následne zahojila. Začal hrávať, ale zranenie sa obnovilo. Potom pauzoval,