Pustiť autá na nadjazd deklarujú do konca roka. Obchádzka má trvať do 30. apríla 2021

Samosprávam sa nepáči, že zvýšenú dopravu majú znášať ďalšie mesiace.

14. dec 2020 o 20:46 Jana Némethová

LEVICE. Obnova nadjazdu speje k záveru. Slovenská správa ciest tvrdí, že stihne termín do konca tohto roka. Podľa našich informácií by doprava mala byť predbežne vedená v jednom jazdnom pruhu, riadiť ju majú semafory.

Okresný dopravný inšpektorát eviduje žiadosť o predĺženie trvania obchádzkovej trasy, tentoraz do 30. apríla 2021.

Samosprávam, ktoré sú postihnuté zvýšenou premávkou pre práce na moste, sa nepáči myšlienka, že by tranzitnú dopravu mali znášať aj ďalšie mesiace. Nákladné autá im ničia cesty, ľuďom praskajú domy a ohrozená je bezpečnosť chodcov. Jednosmerný most ponad Hron medzi Tekovmi využívajú Levičania dochádzajúci do Mochoviec. Prejsť križovatkou pri Lipníku v Tlmačoch si vyžaduje pevné nervy vodičov a čakanie v kolóne.

Starostovia stanovili požiadavky na investora. Zvýšenou dopravou majú v Novom a Starom Tekove, Malých Kozmálovciach a Tlmačoch trpieť do jari. Rovnako obyvatelia levických Rybníkov, kadiaľ obchádzková trasa vedie.

Pred dvomi rokmi

Od 13. decembra 2018 majú nákladné autá nad 3,5 tony zákaz vjazdu na most v Leviciach. Je súčasťou cesty prvej triedy I/51, ktorá spája mesto s Nitrou. Doprava ďalej smeruje na Žiar nad Hronom a hraničné mesto Šahy.

Už dva roky sú ťažké autá odkláňané na obchádzku. Začína sa v Kalnej nad Hronom a vedie po 26 kilometrov dlhej trase cez Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Tlmače a do Levíc.

Osobné autá dostali na moste stopku neskôr, v máji 2019. Vtedy Slovenská správa ciest začala s rekonštrukciou polstoročného mosta. Aj pre osobnú dopravu platí nová, dlhšia trasa - sídliskami Levíc. Motoristi si ju často krátia. Jedným z dôvodov je fakt, že rekonštrukcia nadjazdu mešká. Pôvodne mal byť dokončený v decembri 2019, aktuálny termín pustenia premávky na most je stanovený do konca tohto roka.

Zákaz prejazdu po moste nerešpektujú

„Denne tu máme do tisícky prejazdov,“ hnevá sa Peter Štefan, starosta Starého