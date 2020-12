Natiahnu dnes Patrioti sériu už na deväť víťazstiev? Opäť ich čaká súper z Hornej Nitry

Levičania ťahajú dlhú sériu bez prehry. Ich súperom bude Handlová, proti ktorej sa predstavili aj v sobotu.

16. dec 2020 o 15:34 (LG, IP)

Dohrávka 17. kola

Patrioti Levice – Spišskí Rytieri 76:55 (12:24, 23:9, 15:14, 26:8)

Duel o prvé miesto bol z počiatku plný nepresností, tímy sa na svoje body natrápili. Levičania boli na tom po streleckej stránke horšie, navyše svojho súpera nechali rozstrieľať z diaľky. Dôležitá bola 10-bodová šnúra hostí, ktorá sa odzrkadlila aj na priebežnom stave po prvej štvrtine, domáci ju prehrali 12:24. To druhá časť už bola o niečom inom, Patrioti zabrali v defenzíve a aj v ofenzíve to bolo oveľa lepšie. Výrazne im pomohlo 8 bodov v rade, ktorými sa vrátili do zápasu. Obraz hry sa zmenil, nádych boja o prvé miesto bol cítiť. Levičanom vyšiel ťah s nasadením Volárika, s jeho pomocou si zobrali vedenie späť na svoju stranu. V koncovke síce dvakrát neubránili Krajňákove trojky, ale do šatní išli za priaznivého stavu 35:33.

Lepší vstup do druhého polčasu mali opäť Spišiaci, no tentoraz nedovolili Levičania svojho rivala výraznejšie bodovo odskočiť. Hral sa vyrovnaný basketbal, bojovalo sa v podstate o každú loptu a bod. Zodpovednosť v správnej chvíli na seba zobral Wade-Chatman, po tretej 10-minútovke vyhrával spolu s jeho spoluhráčmi 50:47. Nasadenie v záverečnej časti rástlo, viac to vyhovovalo domácim. V tretej minúte tejto štvrtiny si zároveň vybudovali najvyššie vedenie v zápase – 56:50. Potom prišli opäť chvíle Volárika, úspešnou trojkou upravoval v necelé štyri minúty pred koncom na 63:53. Patrioti zmenili koncovku zápasu na svoju exhibíciu, dokonale rozobrali súpera a nenechali mu žiadnu nádej na úspech.

Patrioti: Wade-Chatman 21, Juríček 16, Krajčovič 8, Bojanovský 3, Abrhám 0 (Černokojev 14, Volárik 11, Danielič 3, Chaban 0). Rytieri: Garrett 13, Spencer a Stevanovič po 11, Čekovský 9, Mrviš 3 (Krajňák 6, Baťka 2, Antoni, Hasaj a Javorský 0). TH: 20/17 – 7/5, Fauly: 16 – 23, Trojky: 7 – 10, Rozhodovali: Tomašovič, Šarišský, Bartoš.

Povedali po zápase:

Michal Madzin, tréner Levíc: „Som extrémne šťastný, že sme to takto zvládli. Naozaj to možno po prvej štvrtine tak nevyzeralo, ale veril som, že to môžeme zlomiť. Výborná energia od celého družstva. Myslím si, že aj mladí chalani priniesli extrémne množstvo pozitívnej roboty a energie do ihriska. To nám veľmi pomohlo. Udržať Spišskú Novú Ves na takýto počet bodov a celkovo, energia a agresivita v obrane ma veľmi teší. Som rád, že v takto náročný program sme to takto zvládli. Teší ma, že to takto dopadlo.“

Henri Wade-Chatman, hráč Levíc: „Nezačali sme ideálne. Zabojovali sme však, aby sme sa vrátili ešte polčasom do zápasu. Viedli sme napokon o 2 body pred prestávkou. Neskôr sme budovali vedenie, celkovo sme si dobre posúvali loptu a mali sme sebavedomie. Týmto víťazstvom sme získali sebavedomie, sme na pozícii, na ktorej nás väčšina Slovenska očakávala. Cítime sa dobre, ale nesmieme poľavovať.“

Teo Hojč, tréner Rytierov: „Myslím si, že prvé tri štvrtiny, keď sme ešte mali silu a kondíciu, sme hrali celkom okej. S Levicami sme držali krok, potom nám došli sily. My sme 18 dní netrénovali, niektoré mali príznaky koronavírusu. To človeka zničí, športovca možno ešte viac. Teraz sme vo fáze, kedy najskôr musíme dostať do kondície, aby sme 40 minút vôbec mohli hrať basketbal. Momentálne na to totiž nemáme. Keď máme také nešťastie, že sa nám vyfauluje Antoni a Mrviš, tak potom nemáme ani rotáciu a chlapci kondične odišli.“

Marko Stevanovič, hráč Rytierov: „Po tejto korona prestávke sme nemali energiu na to, aby sme správnym spôsobom zakončili tento duel. Prestali sme hrať obranu, nebehali sme do rýchlych protiútokov. Súper proste viac behal a doskakoval. V útoku mali veľa doskokov, na to sme nemali odpoveď. Nepremenili sme veľa otvorených striel. Verím, že budeme lepší a vrátime veci do starých koľají.“

Výsledky 19. kola: Svit – Prievidza 95:84, Lučenec – Spišskí Rytieri 92:82, Handlová – Inter Bratislava 76:95, Levice mali voľno.

SBL – 20. kolo

Patrioti Levice – MBK Baník Handlová 91:79 (29:18, 23:21, 22:23, 17:17)

Úspešnou „and-one“ akciou otvoril Abrhám bodový účet stretnutia. Zečevič na to síce odpovedal 6 bodmi v rade, ale potom sa opäť dostali do vedenia domáci. V útoku hrali Patrioti s ľahkosťou, darilo sa im a už v 7. minúte vyhrávali dvojciferným rozdielom – 20:10. V defenzíve mali síce párkrát voľné dvierka, ale prvú štvrtinu vyhrali 29:18. Aj v druhej časti to bol rýchly basketbal, expresne sa zakončovalo a z oboch strán to boli strelecké preteky. Levičania mierne poľavili v hre, čím vrátili Handlovú čiastočne do hry. Veci sa však neskôr vrátili do normálu, vysoká úspešnosť aj z priestoru pod košom priniesla po prvom polčase priaznivý stav 52:39.

Patrioti mali vynikajúci vstup aj po prestávke, zaznamenali 10 bodov v rade a takmer štyri minúty nepustili súpera k žiadnemu bodu. Tretia štvrtina bola v znamení striedania lepších a horších úsekov na domácej strane, ale dvojciferné vedenie zostávalo v platnosti. Do záverečnej časti sa išlo za stavu 74:62. V štvrtej 10-minútovke to zo strany Levíc nebol z počiatku ideálny výkon, dlhé minúty držali hostí v nádeji na dramatizáciu. V správnej chvíli však zabrali a bez výraznejších problémov kontrovali koncovku zápasu. Levické víťazstvo č. 8 v rade sa proti Handlovej zrodilo po výsledku 91:79.

Levice: Bojanovský 22, Juríček 13, Wade-Chatman 12, Krajčovič 8, Abrhám 3 (Černokojev 15, Volárik 12, Danielič 6, Chaban 0). Handlová: Zečevič 18, Hlivák a Vicentič po 10, Bulatovič 2, Mátych 0 (Rakočevič 14, Jašš 11, Jankovič a Stehlík po 5, Krčmárik 4, Dolník 0). TH: 21/16 – 16/11, Fauly: 18 – 24, Trojky: 9 – 12, Rozhodovali: Tomašovič, Šarišský, Ribakovs.

Povedali po zápase:

Michal Madzin, tréner Levíc: „Sme určite radi za víťazstvo. Trošku ma mrzí, že obidva tímy nedohrali v najsilnejšom zložení. Každé víťazstvo sa však ráta. My musíme pokračovať ďalej, zostať koncentrovaní počas celého zápasu. Viackrát sme si vybudovali už taký náskok, aby sme ho mohli zápas kontrolovať, ale laxnosťou, či už v obrane alebo v útoku, sme vždy nechali Handlovú ešte pomýšľať na to, aby sa doťahovala.“

Boris Bojanovský, hráč Levíc: „Som rád, že sme v podstatu od začiatku kontrolovali zápas, ale myslím si, že Handlová podala sympatický výkon. Celé stretnutie sa nevzdali, stále sa doťahovali a nenechali nás ľahko vyhrať. V stredu s nimi hráme opäť, musíme sa pripraviť na trochu ťažší zápas, keďže hráme u nich.“

Danilo Rakočevič, tréner Handlovej: „Na to, ako sme vyzerali a v akej ťažkej situácii sme, to bolo veľmi dobré z pohľadu energie. Levice sú stále v tréningu, nie je ľahké s nimi hrať hore-dole. V niektorých momentoch sme ukázali pekný basketbal, ešte keď vieme, že sme v prvej štvrtine zostali bez najlepšieho hráča. Aj mladí hráči sa chytili, môžeme byť spokojní. Dostaneme sa na rozdiel 8 – 9 bodov, tak vždy máme nejakú tmu v hlave a urobíme dve veci, ktoré vždy robíme. Keby urobíme aspoň jednu, tak by sme boli spokojní, že napredujeme. Stále sa nám stávajú tie isté veci pri výpadkoch. Gratulujem Leviciam, vidíme sa v stredu. My musíme v pondelok bojovať, uvidíme ako sa zotavíme. Dali sme do toho veľa energie, chceli sme možno viac rotovať. Žiaľ, kvôli zraneniam Krčmárika a Bulatoviča museli niektorí hráči potiahnuť viac.“

Dalibor Hlivák, hráč Handlovej: „Bol to ťažký zápas, 40 minút nás tlačili. Levice majú kvalitný tím. My sme nechali na ihrisku všetko, celé stretnutie sme bojovali. Mrzí nás to, mohli sme pomýšľať aj na víťazstvo. V obrane sme urobili zopár chýb, ktoré nás stáli víťazstvo. Vždy to súper natiahol na 10 – 15 bodov, na konci nám už došli sily. Nevedeli sme to stiahnuť pod 10 bodov.“

Ostatné výsledky 20. kola: Inter Bratislava – Svit 104:89, SNV – Prievidza 79:76, Lučenec mal voľno.

Najbližší program: 16. 12. o 18.00 Handlová – Levice, 19. 12. o 18.00 h Svit – Levice, 23. 12. o 18.00 h Prievidza – Levice, 27. 12. o 18.00 h Levice – Inter Bratislava, 30. 12. o 18.00 h Spišskí Rytieri – Levice, 6. 1. o 18.00 h Lučenec – Levice.

1. Patrioti Levice 15 11 4 1225:1084 26

2. Spišskí Rytieri 15 10 5 1239:1163 25

3. Lučenec 14 9 5 1131:1072 23

4. Svit 13 6 7 1109:1117 19

5. Inter 13 5 8 1005:1042 18

6. Prievidza 13 4 9 957:1080 17

7. Handlová 13 3 10 1019:1127 16