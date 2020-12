Stav 13. mechanizovaného práporu v Leviciach preveril minister

Súčasťou návštevy bolo aj stretnutie so zástupcami spoločností domáceho obranného priemyslu.

17. dec 2020 o 15:35 TASR

LEVICE. Stav infraštruktúry a techniky 13. mechanizovaného práporu v Leviciach Ozbrojených síl SR si vo štvrtok 17. decembra prišiel pozrieť minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Súčasťou jeho pracovnej návštevy bolo aj stretnutie so zástupcami spoločností domáceho obranného priemyslu.

Prečítajte si

Prečítajte si Nadávky a vyhrážky majú zdravotníci v levickej nemocnici na dennom poriadku Čítajte

Šéf rezortu obrany sa zaujímal aj o to, ako je možné zlepšiť podmienky výkonu služby vojakov. "Tak ako to zdôrazňujem pri každej návšteve vojenského útvaru, aj dnes platí, že v otázkach zlepšenia podmienok výkonu služby profesionálnych vojakov nemienime sedieť so založenými rukami, práve naopak, pri každom jednom výjazde sa aktívne zaujímam o to, ako môže vedenie rezortu aj v tejto oblasti posunúť veci vpred," skonštatoval Naď.

Článok pokračuje pod video reklamou

Minister obrany zároveň ocenil, že práporová skupina z Levíc absolvovala v tomto roku certifikáciu mechanizovanej práporovej skupiny pod názvom Slovak Rifles. "Tým potvrdila pripravenosť a možnosť nasadenia v rámci štandardov NATO," zdôraznil Naď.

Na stretnutí so zástupcami domáceho obranného priemyslu minister informoval o cieľoch a prioritách rezortu. Tými sú podľa jeho slov predovšetkým podpora, rozvoj a revitalizácia zbrojárskych spoločností. Ako pripomenul, spoluprácu môže zefektívniť aj nová dohoda, ktorú tento týždeň uzavrelo Ministerstvo obrany SR so Združením bezpečnostného a obranného priemyslu SR.

Levický 13. mechanizovaný prápor plní úlohy zabezpečenia obrany SR ako súčasť 1. mechanizovanej brigády a podieľa sa tiež na plnení asistenčných úloh na území Slovenska. Ich cieľom je pomoc civilným orgánom, organizáciám a obyvateľstvu pri plnení úloh v čase výnimočného alebo núdzového stavu, pri ktorom sú ohrozené životy, zdravie a majetok osôb.