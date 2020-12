Na Hornej Nitre prišla deviata výhra Patriotov v rade

V priebehu štyroch dní dvakrát narazili na Handlovú. Levickí basketbalisti tak úspešne pokračujú v sérii víťazstiev, ktorá je aktuálne na čísle deväť.

18. dec 2020 o 10:03 (LG, IP)

Levice si v stredu zopakovali sobotné víťazstvo proti Handlovej. Tentoraz to bolo na ich palubovke. (Zdroj: Ladislav Garaj)

SBL - dohrávka 13. kola (16. 12.)

Handlová – Patrioti Levice 79:87 (15:31, 18:17, 22:18, 24:21)

Prvé body síce zaznamenala Handlová, ale potom sa ujali vedenia Levičania. Opäť sa im darilo pod košom a aj celkovo v ofenzíve. Postupne sa dostávali do trháku, už v 8. minúte viedli dvojciferným rozdielom. Zverenci trénera Michala Madzina hrali kolektívne a s ľahkosťou, v prvej štvrtine nedali súperovi nárok na výraznejší tlak a vyhrali túto časť 31:15. V druhej 10-minútovke sa rozdiel ešte prehlboval, Patrioti si bezpečne kontrolovali vedenie a aj dianie na palubovke. Aj preto išli do šatní spokojnejší, po prvom polčase viedli 48:33.

Ani po prestávke sa scenár nezmenil, Levice ustáli prvotný nápor a tlak Handlovej. Pozitívom bolo, že každý na súpiske v určitom úseku prispel svojou trochou. V koncovke sa domáci celok mierne nadýchol, no na tabuli stále svietil priaznivý stav 66:55. To sa odzrkadlilo na záverečnej štvrtine, Handlová zacítila šancu a postupom času sa dianie na palubovke vyrovnávalo a dramatizovalo. Patrioti prišli o dvojciferné vedenie, v jednej chvíli viedli len o 4 body. Zverenci trénera Michala Madzina však nedopustil obrat, v rozhodujúcich okamihoch zabralo trio Wade-Chatman, Danielič a Bojanovský. Aj s ich prispením si Levice zaknihovali už deviatu výhru v rade, tentoraz v Handlovej po výsledku 87:79.

Handlová: Zečevič 19, Jašš 11, Hlivák 9, Krčmárik 6, Vicentič 4 (Jankovič 15, Mátych 9, Rakočevič 6, Dolník a Stehlík 0). Patrioti: Bojanovský 19, Wade-Chatman 15, Abrhám 13, Juríček 12, Krajčovič 9 (Černokojev 9, Danielič 6, Volárik 4). TH: 8/6 – 24/20, Fauly: 20 – 16, Trojky: 13 – 7, Rozhodovali: Zubák, Doušek, Hudec.

Povedali po zápase:

Danilo Rakočevič, tréner Handlovej: “V prvom polčase sme totálne začali bez energie. Až v polčasovej prestávke sme si uvedomili, že sme nastúpili už do ďalšieho stretnutia a s herným prejavom proti Prievidzi sa nemôžeme donekonečna uspokojovať. V druhej polovici sme konečne začali hrať basketbal a myslím si, že s výkonom po zmene strán môžeme byť spokojní.”

Saša Jankovič, hráč Handlovej: “Odohrali sme nesmierne náročné stretnutie s vedúcim tímom tabuľky. Išlo už o štvrtý zápas v priebehu týždňa a úbytok síl sme na ihrisku cítili. Myslím si, že Levičania rozhodli o svojom víťazstve už v prvej štvrtine, ktorú sme prehrali o 16 bodov. V tejto fáze sme neuposlúchli pokyny trénera, čo sa neskôr ukázalo ako kameň úrazu. Keď pustíme tak kvalitného súpera do dvadsaťbodového vedenia, už sa iba veľmi ťažko doťahujeme. Napriek tomu sme dali do druhého polčasu srdce, bojovnosť a energiu. Podarilo sa nám vrátiť do zápasu, keď sme sa dotiahli na štyri body. V samom závere ale prišlo niekoľko zlých rozhodnutí a výsledok sa nám už zvrátiť nepodarilo.”

Michal Madzin, tréner Levíc: “Klobúk dole pred energiou, akú do zápasu domáci vložili. V druhom polčase nám robili veľké problémy a vďaka ťažkým, no úspešným strelám sa z 20-bodového manka dokázali vrátiť do zápasu. Som strašne rád, že sa nám podarilo tento triumf udržať a už sa musíme pozerať na zápasy, ktoré sú pred nami.”

Šimon Krajčovič, hráč Levíc: “Vedeli sme, že to v Handlovej nebude jednoduché a že domáci vybehnú na domácej palubovke s veľkou energiou. V prvom polčase sme ale boli podstatne lepším celkom. Po prestávke sme stratili koncentráciu a Handlová to dokázala využiť. Záver sme si napokon postrážili a zaznamenali dôležité víťazstvo.”

Výsledky ostatných dohrávok: 11. kolo (hrané 14. 12.) Handlová – Prievidza 82:68, 12. kolo (16. 12) Spišskí Rytieri – Lučenec 81:61..

Najbližší program: 19. 12. o 16.00 h Svit – Levice, 27. 12. o 18.00 h Levice – Inter Bratislava, 30. 12. o 18.00 h Spišskí Rytieri – Levice, 6. 1. o 18.00 h Lučenec – Levice. Zápas Prievidza – Levice, ktorý sa mal hrať 23. decembra bol odložený z dôvodu výskytu koronavírusu v tíme Prievidze.

1. Patrioti Levice 16 12 4 1312:1163 28

2. Spiš. N. Ves 16 11 5 1320:1224 27

3. Lučenec 15 9 6 1192:1153 24

4. Svit 13 6 7 1109:1117 19

5. Handlová 15 4 11 1180:1282 19

6. Inter 13 5 8 1005:1042 18

7. Prievidza 14 4 10 1025:1162 18