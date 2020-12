Nováčik stihol v lige odohrať len deväť zápasov

Futbalový klub Slovan Šahy nastúpil v IV. lige juhovýchod ako nováčik, ale jeho výsledky ukázali, že s ním bude treba počítať. Začiatok hráčom Slovana síce nevyšiel, ale následne už ukázali svoje kvality.

21. dec 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Článok pokračuje pod video reklamou

Svoj cieľ na jeseň splnili

Futbalisti z juhu okresu Levice stihli počas novej sezóny odohrať len deväť zápasov. Slovan Šahy v minulej sezóne pôsobil ešte v V. lige východ, kde pred predčasným ukončením figuroval na prvom mieste. Pred letom sa im naskytla možnosť postupu o ligu vyššie, čo aj využili. Malý klub, ktorého najväčším sponzorom je mesto Šahy, sa v lige určite nestratil. Prvé dva zápasy to však nevyzeralo na dobrý vstup, keď nestačili na Levice a Patu. Následne však z troch zápasov vybojovalo mužstvo Jozefa Urblíka sedem bodov. Celkovo z deviatich duelov má Slovan na svojom konte jedenásť bodov za tri výhry a dve remízy. „Ako nováčik sme vstupovali do súťaže s cieľom, aby sme skončili v kľudných vodách a aby sme nemali problém s vypadnutím. Do toho deviateho kola sme tento cieľ aj splnili, takže sme so svojim postavením v tabuľke spokojní. Mohlo to byť samozrejme aj lepšie, ale zas niektoré mužstvá boli určite nad naše sily, hlavne čo sa týka herného prejavu, finančných možností, alebo tréningových procesov, takže to naše postavenie v tabuľke je reálne,“ hovorí o prvých ligových zápasoch predseda FK Slovan Šahy Jozef Urblík.

Nevedeli, čo od vyššej súťaže očakávať

Súvisiaci článok S dvojčaťom v jednom útoku posúvajú Levice medzi najlepších Čítajte

Po predčasne ukončenom ročníku 2019/2020 sa toho v jednotlivých ligách veľa zmenilo a to hlavne, čo sa týka účastníkov. Možnosť postupu vyššie využili aj hráči Slovana Šahy. Okrem nich to bolo ešte niekoľko mužstiev, ktoré doplnili počet účastníkov štvrtej ligy. Nikto preto pred začiatkom novej sezóne nevedel, ako sa to prejaví na kvalite ligy. „Skôr som očakával možno nižšiu kvalitu, ale boli tam aj veľmi silné mužstvá. Myslím napríklad Levice, alebo Patu, s ktorými sme prehrali vyšším rozdielom. Bolo tam cítiť, že sú na tom lepšie čo sa týkalo herného