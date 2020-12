Svit zastavil Leviciam víťaznú sériu

V záverečnom stretnutí pred vianočnými sviatkami sa skončilo víťazné ťaženie Levíc, v 21. kole SBL prehrali na palubovke Svitu 83:93.

23. dec 2020 o 1:00 (LG, IP)

SBL – 21. kolo

Iskra Svit – Patrioti Levice 93:83 (22:28, 27:19, 23:20, 21:16)

Tréner Michal Madzin nasadil upravenú základnú päťku a hneď od úvodu sa začalo zostra. Abrhám dal 5 bodov v rade, čím dostal Levice do vedenia. Hostia mali navrch, dobrú robotu odvádzali Wade-Chatman s Krajčovičom, celkovo sa celému tímu ofenzívne darilo. Už v šiestej minúte viedli 21:10. V koncovke prišlo zopár chýb, ale prvú štvrtinu vyhrali Patrioti 28:22. Druhá časť už bola oveľa vyrovnanejšia, levickej obrane robila problém hra 1 na 1. Postupne stratili Levičania svoj náskok, ale neskôr si vymieňali so súperom tesné vedenie. Napokon sa šlo na polčasovú prestávku za stavu 47:49 z pohľadu Levíc.

Patrioti nezačali druhý polčas vôbec dobre, inkasovali 11 bodov v rade a až v 4. minúte sa vďaka Wade-Chatmanovi bodovo presadili. Razom posadili Svit na koňa a naopak oni sa dostali do pozície, keď prehrávali dvojciferným rozdielom. Taktika strieľať za tri body bola dlhšiu dobu neúspešná, ale neskôr sa herný prejav zlepšoval. Leviciam sa darilo sťahovať kúsok po kúsku z manka, pred štvrtou 10-minútovkou prehrávali 67:72. Dobre sa začala aj záverečná štvrtina, najskôr Juríček stiahol manko a následne poslal Krajčovič tím do prvého vedenia v druhom polčase. Prišli však straty a chyby, čo Svit nekompromisne trestal. Manko sa opäť dostalo do dvojcifernej hodnoty, na čo však zo strany Levíc už neprišla adekvátna odpoveď. V koncovke ešte prišiel očakávaný risk, no víťazný obrat sa tentoraz nekonal.

Svit: Green a Parsons po 19, Miladinovič 10, Andrews 7, Baldovský 5 (Avramovič 14, Mokráň 11, Turza 8, Horváth 0). Patrioti: Juríček 22, Wade-Chatman 17, Krajčovič 16, Abrhám 12, Černokojev 5 (Volárik 11, Danielič 0). TH: 14/11 – 19/16, Fauly: 18 – 17, Trojky: 8 – 9, Rozhodovali: Tomašovič, Karniš, Perečinský

Povedali po zápase:

Róbert Ištvánik, asistent trénera Svitu: „V prvom rade sme veľmi šťastní, že sme Leviciam, hoci bez Bojanovského, dokázali uťať 9-zápasovú víťaznú sériu. Bola to pre chlapcov motivácia, aby sme zo seba vydali všetko a ukázali, že dokážeme hrať vyrovnaný basketbal aj s prvým tímom tabuľky. Hoci sme začali trošku vlážnejšie, trvalo nám možno 10 minút, kým sme sa dostali do svojho tempa. Myslím, že najväčší zlom prišiel na začiatku tretej štvrtiny, keď sme nastúpili omnoho agresívnejšie, dokázali sme si vybudovali 10-bodové vedenie, ktoré sme síce s problémami, ale ku koncu už aj ľahšie kontrolovali. Sme neskutočne šťastní za toto víťazstvo.“

Jakub Mokráň, hráč Svitu: „Prišli sem Levice, ktoré mali 9 výhier po sebe. Boli sme veľmi odhodlaní ich zastaviť, ukázali sme skvelú energiu na ihrisku a myslím, že sme si zaslúžili toto víťazstvo. V druhom polčase, keď Levice trochu poľavili, tak my sme o to viac zabrali a ušli sme im. Potom, keď sa im síce podarilo na istý čas nás dobehnúť, akoby stratili energiu a my sme si už spravili 10-bodový náskok, vďaka čomu sme dokázali zvíťaziť.“

Michal Madzin, tréner Levíc: „V prvom rade chcem zagratulovať Svitu k víťazstvu, v pravý moment vedeli dať kôš alebo vytvoriť protiútok, či nejakú výhodu. Škoda začiatku druhého polčasu, pretože sme boli stále v hre a aj napriek tomu, že si Svit vybudoval náskok, my sme sa dokázali do zápasu vrátiť. Vtedy, keď niekto potreboval dať kôš, tak to bol práve Svit a tým pádom zaslúžene zvíťazil. Je škoda, že nám skončila víťazná séria, ale je na nás, aby sme tvrdo zapracovali a vytvorili si ďalšiu, taký je šport a my sa s tým musíme vysporiadať. Chýbali nám aj nejakí hráči, ale na to by som sa nerád vyhováral. Tí, čo tu boli, bojovali na 100% a urobili maximum, aby boli úspešní. V kľúčových momentoch však Svit dokázal nájsť spôsob, ako dať kôš, nám to z niektorých pozícií, žiaľ, nepadlo.“

David Abrhám, hráč Levíc: „Vedeli sme, že Svit je na domácej palubovke veľmi silný, mohli sme sa o tom presvedčiť prvýkrát, keď sme tu hrali, keďže vtedy sme mali strašne veľa strát a prehrali sme o 20 bodov. Teraz sme už nechceli pripustiť rovnaký scenár, prišli sme sem síce v trošku oklieštenej zostave, ale to neberieme ako výhovorku. Začali sme s veľmi dobrou energiou, vyhrávali sme o 12 bodov, ale bohužiaľ sa nám toto vedenie nepodarilo udržať. Svit dal niekoľko ľahkých košov po našich chybách. V druhom polčase sme nastúpili veľmi nekoncentrovane, keďže sa domáci dostali do 10-bodového náskoku. Zobrali sme oddychový čas, povedali sme si, že nemôžeme takto hrať. Nerobili sme v útoku to, čo by sme chceli, ale bohužiaľ, ani potom sme nehrali to, čo sme si povedali. Snažili sme sa to zlepšiť, dotiahli sme sa na nich, ale nestačilo to. Svit si už ku koncu toto víťazstvo postrážil, možno aj vďaka našim chybám či už v obrane, ale aj v útoku.“

Ostatné výsledky 21. kola: Handlová – Lučenec 57:78. Zápas Prievidza – Inter Bratislava bol odložený z dôvodu výskytu koronavírusu u domáceho mužstva. Spišská Nová Ves mala voľno.

Najbližší program: 27. 12. o 18.00 h Levice – Inter Bratislava.

1. Patrioti Levice 17 12 5 1395:1256 29

2. Spiš. N. Ves 16 11 5 1320:1224 27

3. Lučenec 16 10 6 1270:1210 26

4. Svit 14 7 7 1202:1200 21

5. Handlová 16 4 12 1237:1360 20

6. Inter 13 5 8 1005:1042 18

7. Prievidza 14 4 10 1025:1162 18