Oslabení Patrioti nestačili na Inter pod vedením Olega Meleščenka (+ FOTOGALÉRIA)

V 23. kole Slovenskej basketbalovej ligy zaváhali Levičania vo svojom domovskom stánku, keď prehrali s Interom Bratislava 67:89.

29. dec 2020 o 12:55 (LG, IP)

SBL – 23. kolo

Patrioti Levice – Inter Bratislava 67:89 (24:23, 21:25, 8:18, 14:22)

Wade-Chatman otvoril strelecký účet stretnutia, úvodné minúty však boli v znamení mnohých chýb a počiatočnej nervozity na oboch stranách. Levice sa museli vyrovnávať s menej výrazným vstupom, čo sa zlepšilo v druhej časti prvej štvrtiny. V ofenzívnej prestrelke mali o čosi málo navrch, prvú 10-minútovku vyhrali napokon 24:23. Druhá štvrtina bola v odlišnom duchu, nie priaznivom pre Patriotov. Museli sa vyrovnávať s tým, že energiou sa nevedeli vyrovnať Interu a po väčšinu času doťahovali manko. Až v závere prvého polčasu prišlo mierne prebudenie, na prestávku sa však išlo za stavu 45:48 z pohľadu domáceho celku.

Druhý polčas sa pre Levičanov nezačal absolútne ideálne, strelecky sa trápili a už v 3. minúte prehrávali prvýkrát v zápase dvojciferným rozdielom – 47:57. Na koni boli hostia, pred zverencami trénera Michala Madzina tak bola náročná cesta k obratu. Chvíľkami vedeli zobrať dianie na palubovke do svojich rúk, ale súper mal vždy na to adekvátnu odpoveď. Aj preto po 30 minútach čistého času svietil na tabuli stav 53:66. V záverečnej štvrtine skúšali domáci rôzne herné varianty, žiaden z nich však nepriniesol želaný obrat s víťazným koncom. Aj preto si Levice napokon zaknihovali tretiu domácu prehru v sezóne.

Patrioti: Juríček 27, Černokojev 15, Krajčovič 10, Wade-Chatman 7, Abrhám 5 (Danielič 2, Volárik 1)

Inter: Beručka 27, Lopez 18, Körner 11, Fusek 7, M. Malovec 5 (Galata 14, T. Malovec 4, Borodovčák 3, Boros a Koller 0)

TH: 25/18 – 19/9, Fauly: 21 – 24, Trojky: 5 – 12, Rozhodovali: Zubák, Bara, Stopka

Povedali po zápase:

Michal Madzin, tréner Patriotov: „Gratulujem Interu k zaslúženej výhre. Nedokázali sme sa dostať do našej hry a naopak, Inter sa rozohral. Už si potom kontroloval celú hru, na jednej a druhej strane palubovky.“

Viktor Juríček, hráč Patriotov: „Myslím si, že tak, v akom počte sme boli, tak aj napriek tomu nemôžeme byť spokojní, ako sme odohrali, hlavne v obrane. Vedeli sme, do čoho ideme, no napriek tomu sme hrali jednoducho laxne a robili lacné chyby.“

Oleg Meleščenko, tréner Interu: „Tým pádom, že sme toto stretnutie vyhrali, tak to zhodnotím ako dobrý zápas pre nás. Leviciam chýbali dôležití hráči, čo je ich problém. Nám tiež v prvých dvoch štvrtinách chýbal Fusek, potom nám vypadol aj Körner. Zahralo asi to, že sme chceli viac. Konečne naši mladí hráči chceli viac, bojovali a trochu dobre fungovala obrana. Najviac ma teší, že som videl viac rozumu, ale musel som do toho ísť, aby to bolo tak, ako to chcem vidieť. Do toho je však ešte ďaleko. Som vďačný za to, že postupne robíme kroky dopredu a mladí chlapci sa to snažia pochopiť. Z toho je aj taký výsledok.“

Arnas Beručka, hráč Interu: „Pre nás to bol veľmi dobrý zápas. Sme v dobrej forme. Po hlúpych rozhodnutiach sme prehrali v Spišskej Novej Vsi, no proti Leviciam sme boli lepším tímom. V tejto danej chvíli sme hrali lepšie ako oni, aj keď majú kvalitnejšiu a nabitejšiu súpisku. Dobre sme strieľali, mali sme veľkú energiu, vtedy dokážeme zdolať podľa mňa každého.“

Ostatné výsledky 23. kola: Handlová – Spišskí Rytieri 89:75.

Najbližší program: 30. 12. o 18.00 h Spišskí Rytieri – Patrioti Levice.

1. Patrioti Levice 18 12 6 1462:1345 30

2. Spiš. N. Ves 18 12 6 1474:1388 30

3. Lučenec 17 10 7 1354:1304 27

4. Svit 15 8 7 1296:1284 23

5. Handlová 17 5 12 1326:1435 22

6. Inter 15 6 9 1169:1188 21

7. Prievidza 14 4 10 1025:1162 18