AKTUALITA: Levický nadjazd otvoria zajtra napoludnie

Na moste dnes robili posledné úpravy. Autá a chodci po ňom prejdú po 12. hodine.

29. dec 2020 o 18:38 Jana Némethová

LEVICE. Motoristi aj obyvatelia mesta sa po roku a pol dočkali. Po predlžovaní termínu dokončenia rekonštrukčných prác na most pustia dopravu. Uzatvorili ho v máji 2019.

„Levický nadjazd sa spustí zajtra, dňa 30. decembra o 12. hodine,“ informovala dnes Lucia Karelová, hovorkyňa Slovenskej správy ciest.

Ako doplnila, most na štátnej ceste I. triedy I/51 v Leviciach ponad železničnú trať je zrekonštruovaný pre spustenie premávky. Motoristi aj chodci budú môcť využívať vynovený most od 30. decembra.

V prvej dekáde mesiaca, 10. decembra, bol stav prác na nadjazde takýto:

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/fLO5HyfYtc4

„Dočasné dopravné značenie na obchádzkovej trase bude odstránené počas doobedňajších hodín,“ doplnila Adriana Macáková, hovorkyňa Mestského úradu v Leviciach.

Projekt museli meniť

„Rekonštrukcia nadjazdu odstránila degradáciu konštrukcie, ktorú spôsoboval najmä nevyhovujúci stav mostného zvršku na hranici svojej životnosti a ako sa ukázalo po odkrytí nosných častí mosta, aj nevyhovujúci stav pilierov a základových konštrukcií,“ priblížila práce. Tie sa v porovnaní s pôvodným harmonogramom predĺžili o rok.

Most zatvorili v máji 2019 s tým, že opravený mal byť do konca toho istého roka. Napokon sa tu stavbári a mechanizmy pohybovali s prestávkami do týchto dní. Aj dnes, deň pred spustením dopravy na nadjazd, tu preverovali funkčnom nového verejného osvetlenia.

Opravili aj chodníky

„Nadjazd v Leviciach v smeroch Kalná – Levice centrum získal vyššiu zaťažiteľnosť konštrukcie mosta, opravil sa systém odvodnenia, vozovka sa rozšírila o 0,5 metra a zrekonštruovalo sa aj verejné osvetlenie. Zároveň sa v rámci rekonštrukcie opravili chodníky pred a za mostom, a taktiež 16-metrový úsek cesty pred mostom v smere od Kalnej nad Hronom,“ doplnila hovorkyňa SSC ďalej.

Celkové náklady stavby vrátane dodatkov sú podľa jej slov v sume 8 495 618,91 eura. Projekt bol súčasťou Rekonštrukcie mostov ciest I. triedy, II. Fáza, v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

