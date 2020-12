Triple-double kapitána,návrat Bojanovského a hneď je z toho prvé miesto na konci roka

Patrioti Levice zakončili kalendárny rok 2020 najlepšie, ako to len bolo možné. V 24. kole SBL zvládli kľúčovú bitku o prvé miesto, keď si z palubovky Spišských Rytierov odniesli cenné víťazstvo 89:85.

31. dec 2020 o 11:57 (LG, IP)

SBL – 24. kolo

Spišskí Rytieri – Patrioti Levice 85:89 (14:24, 25:23, 17:26, 29:16)

Do zostavy trénera Michala Madzina sa vrátil Boris Bojanovský a už od úvodnej minúty bolo cítiť jeho prítomnosť na palubovke. “Bobo” nestratil nič zo svojej dobrej formy, aj vďaka nemu sa Levičania rýchlo ujali vedenia 9:1, z ktorého následne ťažili v celej prvej štvrtine. Už v štvrtej minúte vyhrávali dokonca dvojciferným rozdielom (14:4), postupne dávali čoraz hlasnejšie o sebe vedieť aj rozohrávači – Wade-Chatman s Krajčovičom. Patrioti hrali s veľkou chuťou v ofenzíve, podporenú o kvalitnú defenzívu a prvú štvrtinu napokon vyhrali 24:14. V druhej časti sa dostali k slovu aj domáci, basketbal bol oveľa vyrovnanejší a manko sa znižovalo. V správnych chvíľach však prišli v útoku odpovede, čo znamenalo, že na polčasovú prestávku sa išlo za priaznivého stavu 47:39 z pohľadu hostí.

Druhý polčas sa začal pre Levice rozprávkovo, bodový úsek 14:1 ich dostal do mimoriadne komfortného vedenia o 21 bodov (najvyššieho v zápase). Už v tretej štvrtine mal Šimon Krajčovič na svojom konte triple-double, o ktoré sa postaral ako prvý hráč v aktuálnom ročníku SBL. Patrioti získali potrebnú pohodu a bez väčších problémov kontrolovali dianie na ihrisku. Pred záverečnou 10-minútovkou nič nenasvedčovalo tomu, že by sa za stavu 73:56 mala odohrať dráma. Opak bol však pravdou, keďže v druhej polovici štvrtiny prišla veľká stíhačka Rytierov. Zverenci trénera Michala Madzina sa bodovo odmlčali a domáci zacítili veľkú šancu na obrat. Dokonca v poslednej minúte sa dostali na dosah jedného útoku – 85:88 a ako bonus, Garrett mohol ešte viac koncovku zdramatizovať. Vo veľkej dráme však napokon Patrioti zubami-nechtami udržali mimoriadne cennú výhru. Z palubovky Spišských Rytierov si napokon odnášali dôležité dva body po výsledku 89:85.

Kľúčovou postavou zápasu bol kapitán Šimon Krajčovič, ktorý predviedol 15 bodov, 14 doskokov, 13 asistencií, 2 zisky a v užitočnosti mu patrilo prvé miesto v kole, keď dosiahol číslo 32.

Rytieri: Stevanovič 15, Garrett 15, Spencer 10, Čekovský 8, Mrviš 7 (Nikolič 13, Baťka 7, Antoni 4). Patrioti: Wade-Chatman 22, Bojanovský 20, Krajčovič 15, Juríček 12, Abrhám 10 (Černokojev 7, Danielič 3, Volárik 0). TH: 22/12 – 21/16, Fauly: 21 – 23, Trojky: 11 – 11, Rozhodovali: Zubák, Doušek, Karnay

Povedali po zápase:

Teo Hojč, tréner Rytierov: „Hoci sme v závere agresivitou stiahli náskok hostí, s basketbalom to nemalo nič spoločné. Počas celého zápasu sme boli horším tímom, to, čo sme si povedali pred zápasom, zostalo niekde visieť, no určite to nebolo prítomné na palubovke. Zle sme bránili, púšťali sme Levice k otvoreným strelám, na doskoky sme prehrali o 20. Asi by sme mohli byť spokojní s tým, že do Nového roku ideme z druhého miesta, no nepáči sa mi naša hra po korona prestávke. Musíme niečo zmeniť, buď ešte viac budeme trénovať, zmeníme systém, alebo ‘zarežeme’ do kádra, pretože takouto hrou sa prezentovať nechceme.“

Tomáš Mrviš, hráč Rytierov: „Vstúpili sme veľmi zle do tohto zápasu. Vôbec sme neplnili to, čo sme sa dohodli, netuším, či je to nervozitou, alebo niečím iným. Po takomto úvode sa to otáča, navyše proti Leviciam, veľmi ťažko a hoci sme sa snažili a v závere sme to bojovnosťou stiahli, nebolo to vôbec naša hra. Vôbec nie sme spokojní s týmto zápasom, ani s našou hrou v ostatných stretnutiach, musíme si na to v kabíne sadnúť a porozprávať sa.“

Michal Madzin, tréner Patriotov: „Kiežby to v tom závere bolo pokojnejšie, ale som rád za víťazstvo a je to jedno o koľko. Dobrou prácou sme si vybudovali náskok z ktorého sme potom ‘žili’ až do konca zápasu. Tou dobrou prácou bola kontrola doskoku a tímové poňatie hry na oboch stranách palubovky.“

Viktor Juríček, hráč Patriotov: „Mali sme veľmi dobrý začiatok, kedy sme plnili a hrali presne to, čo sme chceli. V druhom polčase, hlavne v jeho závere sme dovolili domácim vrátiť sa do stretnutia, čo nás veľmi neteší. Nakoniec som rád, že sme tu vyhrali, toto víťazstvo sme potrebovali hlavne po psychickej stránke. V závere sme stratili koncentráciu, domáci nás zatlačili pressom, no ustáli sme to a zo Spiša si vezieme podľa mňa zaslúženú výhru.“

Ostatné zápasy 24. kola: Svit – Handlová 83:73, Inter Bratislava – Lučenec 66:58, Prievidza mala voľno.

Najbližší program: 6. 1. o 18.00 h Lučenec – Patrioti Levice

1. Patrioti Levice 19 13 6 1551:1430 32

2. Spiš. N. Ves 19 12 7 1559:1477 31

3. Lučenec 18 10 8 1412:1370 28

4. Svit 16 9 7 1379:1357 25

5. Inter 16 7 9 1235:1246 23

6. Handlová 18 5 13 1399:1518 23

7. Prievidza 14 4 10 1025:1162 18