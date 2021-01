Prvý zápas roka Levičanom nevyšiel podľa ich predstáv

V prvom zápase nového kalendárneho roka Levičania neuspeli, keď v 25. kole Slovenskej basketbalovej ligy prehrali na palubovke BKM Lučenec 75:85.

7. jan 2021 o 11:11 (LG, IP)

SBL – 25. kolo

BKM Lučenec – Patrioti Levice 85:75 (20:21, 17:20, 31:8, 16:26)

Patrioti museli hneď od úvodu sťahovať manko na Lučenec, v prvých štyroch minútach totiž premenil Hawkins takmer všetko, na čo siahol. Na stav 4:10 z ich pohľadu zareagovali najlepší možným spôsobom, 8 bodov v rade ich dostalo do tesného vedenia. Od tohto momentu sa hral vyrovnaný basketbal, ako vo vzájomných dueloch týchto dvoch tímov býva zvykov. Taktické rošády a veľké nasadenie prinášali zaujímavé dianie, prvú štvrtinu uzatvoril trojkou s klaksónom Volárik, ktorý upravoval na 20:20. Leviciam vychádzala kombinovaná zostava v druhej 10-minútovky, hráči z lavičky držali tím v tesnom vedení. Na domácej strane však tentoraz zapol Brown, a tak si družstvá vymieňali menší náskok. Zverenci trénera Michala Madzina predviedli dobrú koncovku, Bojanovský s Wade-Chatmanom sa postarali o to, že na polčasovú prestávku sa šlo za priaznivého stavu 40:37.

Druhý polčas nezačal pre Levičanov podľa predstáv, hneď na začiatku inkasovali 6 bodov v rade a celkovo sa strelecky, no aj herne trápili. Ich súper sa naproti tomu výrazne bodovo vzďaľoval, v tomto smere nepomáhali ani oddychové časy. Manko sa nedalo takmer vôbec zastaviť, v jednej chvíli bolo 21-bodové, po tretej štvrtine svietil z pohľadu Patriotov na tabuli nepriaznivý stav 49:68. V štvrtej 10-minútovke sa podarilo ešte vykresať iskierku nádeje, zlepšená ofenzíva a defenzíva priniesla dokonca jednociferné manko. Šanca na obrat v koncovke žila, no Lučenec si to všetko bezpečne postrážil.

Lučenec: Hawkins 22, Rób. Rožánek 16, Murray-Boyles 11, Zorvan 5, Anikienko 3 (Brown 17, Isby 8, Jackuliak 3). Patrioti: Krajčovič 16, Wade-Chatman 15, Abrhám 12, Bojanovský 11, Černokojev 5 (Volárik 7, Juríček 6, McCallum 3, Danielič 0). TH: 19/14 – 17/13, Fauly: 19 – 21, Trojky: 7 – 10, Rozhodovali: Kúkelčík, Šarišský, Bara.

Povedali po zápase:

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Prvý polčas v tomto roku bol podľa mňa taký vyrovnaný, oťukávací. V druhom polčase sme úspešne vstúpil do zápasu zlepšenou obrannou hrou, ale o našom víťazstve sa rozhodlo v tretej štvrtine duelu, ktorú sme vyhrali väčším rozdielom, teda asi o 23 bodov. Naposledy sme hrali doma možno pred mesiacom, nedarilo sa nám a tak víťazstvo nad lídrom ligy ma teší. Chceme sme si udržať kontakt s najlepšími. DeAngelo Isby nastúpil po štyroch tréningoch v Lučenci a čo som očakával, to sa mi aj potvrdilo. Veľmi chcel, ale musí sa s tímom zohrať, musí na sebe ešte veľa pracovať. Sezóna je dlhá a tak môže postupne ukázať, prečo je v Lučenci.”

Dominique Hawkins, hráč Lučenca: „Na palubovke som cítil, že sa na mňa môj tím spolieha. Hrali sme niekoľko zápasov, v ktorých sa mi nedarilo a nenastrieľal som toľko bodov. Hrali sme výborne aj ako tím, padalo nám to najmä v druhom polčase. Obrana bola na našej strane taktiež výborná. Svoj prvý zápas za BKM odohral aj DeAngelo Isby, je to výborný hráč, musí sa aklimatizovať a zvyknúť si na nové prostredie a spoluhráčov. Som si istý, že nám ešte výrazne pomôže. Na druhej strane sme prišli o jedného z lídrov, Mike Holloway nám bude pod košom chýbať. Je teraz na nás, aby sme ho nahradili a hrali ešte lepšie.”

Michal Madzin, tréner Levíc: „Gratulujem Lučencu k víťazstvu. Myslím si, že sa rozhodlo v tretej štvrtine, kde nám odskočili. Vyvinuli sme veľkú energiu, aby sme sa vrátili do zápasu, ale ten náskok bol už taký, že si to Lučenec dokázal ustrážiť. Pre nás veľká škoda tretej štvrtiny, musíme pokračovať ďalej, máme na čom pracovať.”

Šimon Krajčovič, hráč Levíc: „Ťažko sa mi to teraz hodnotí, nevyšiel nám úvod tretej štvrtiny. Vlastnými chybami sme dostali domácich na koňa, dali sme im možnosť na ľahké koše, kde si urobili náskok a potom už sa nám ťažko vracalo. Keby sme si postrážili tú tretiu štvrtinu, tak sme mali dobrú šancu na víťazstvo.”

Ostatné zápasy 25. kola: Handlová – Prievidza 84:87, Spišskí Rytieri – Svit 86:74, Inter Bratislava mal voľno.

Najbližší program: 13. 1. o 18.00 h Handlová – Levice.

1. Spiš. N. Ves 21 13 8 1704:1619 34

2. Patrioti Levice 20 13 7 1626:1515 33

3. Lučenec 19 11 8 1497:1445 30

4. Svit 17 9 8 1453:1443 26

5. Inter 17 8 9 1303:1305 25

6. Handlová 19 5 14 1483:1605 24

7. Prievidza 15 5 10 1112:1246 20