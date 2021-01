Pandémia mu výrazne skrátila sezónu a navyše v Taliansku prišiel o jednu motorku

Iba 21-ročný plochodrážny pretekár Jakub Valkovič z Hronských Kľačian nastúpil v tejto sezóne len na 19 pretekov a momentálne sa už nevie dočkať štartu tej novej. Jeho hlavným cieľom je dostať sa do prvej trojky na domácich majstrovstvách Slovenska. Má však aj jeden veľký sen, ktorým je súťažiť v niektorom poľskom extraligovom klube, kde je tento šport rovnako populárny ako u nás futbal.

13. jan 2021 o 1:00 Ivan Porubský

Aké boli vaše začiatku pri tomto netradičnom športe?

- Moje začiatky boli ťažké, keďže chýbali aj financie a nemal som ani vlastnú motorku. Chodil som na tréningy do Žarnovici vlakom. Zobral som si do tašky výstroj a išiel som tréning. Tam som musel počkať, kým mi niekto z chalanov požičia motorku a dá mi odviesť sa aspoň raz za tréning. Neskôr mi už klub zabezpečil staršiu motorku, ktorá bola poskladaná zo starších častí a na tej som jazdil do konca mojej prvej sezóny. Následne sme si už zakúpili vlastnú motorku.

Lákal vás aj iný šport, či stále to boli len motorky?

- Ja som od malička hrával futbal, ale vždy ma to lákalo k motorkám. Hlavne k motokrosu, ale k tomu sa nejako nedostal. Mal som možnosť vyskúšať závodenie na plochej dráhe, čo ma aj chytilo. Čo sa týka futbalu, tak som hrával v Slovane Levice, následne v KŠK Levice, rovnako aj za Kľačany. Bol som aj na skúške v FC Nitra.

S plochou dráhou ste začali ako pätnásťročný. Čoho si najviac ceníte za tých šesť rokov, čo sa venujete tomuto športu. Aké najväčšie úspechy ste dosiahli?

- Prvý taký úspech bolo to, že som bol schopný ísť preteky už po roku trénovania. To sa totiž nestáva až tak často v tomto športe. Momentálne medzi svoje najväčšie úspechy radím titul majstra Slovenska v kategórii juniorov, v minulej sezóne som dosiahol tretie miesto na majstrovstvách Českej republiky juniorov, aj medzi juniorskými družstvami som dosiahol druhé a tretie miesto. Minulý rok som sa predstavil aj v českej extralige, kde som so svojim klubom dosiahol druhé miesto.

Najbližšia plochá dráha je v Žarnovici. Ako často tam musíte dochádzať za tréningmi?

- Tréningy mávame dvakrát do týždňa, ale už keď sa mi začne sezóna, tak veľa času na tie tréningy nie je. Vtedy chodím len raz do týždňa na tréning. Momentálne tréningy neprebiehajú, keďže začíname až začiatkom marca. Všetko záleží na počasí. Cez zimu máme nastavené kondičné, alebo silové tréningy.

Jazdiť plochú dráhu musí byť finančne náročné. Kto vám s tým pomáha?

- V prvom rade mi pomáhajú rodičia, čo sa dá. Ostatné sponzori, aj keď momentálne je ich dosť málo. Niektorí aj odstúpili, keď začala koronakríza. Teraz je to veľký problém, čo sa týka sponzorov.

Koľko financií potrebujete do roka, aby ste sa nemuseli obmedzovať a absolvovať tak všetky súťaže?